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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Динамо
Зенит - Динамо: обзор матча 10 августа 2024
Зенит
10.08.2024, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Динамо
55'
М. Глушенков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит - Динамо
89'
Желтая карточка
Э. Даса
Замена
А. Ерохин
️️️️
Клаудиньо
88'
Замена
Ю. Горшков
️️️️
М. Глушенков
88'
88'
Замена
Н. Маричаль
️️️️
Д. Фомин
Желтая карточка
В. Барриос
87'
86'
Пенальти не реализован!
М. Нгамале
Замена
Г. Мантуан
️️️️
М. Кассьерра
74'
Замена
В. Изидор
️️️️
Педро
74'
73'
Замена
Д. Скопинцев
️️️️
Л. Чавес
Желтая карточка
Клаудиньо
69'
62'
Желтая карточка
М. Нгамале
Желтая карточка
М. Глушенков
57'
ГОЛ! 1:0!
М. Глушенков
Пас отдал
Педро
55'
Замена
Артур
️️️️
Вендел
51'
47'
Желтая карточка
Х. Карраскаль
46'
Замена
Х. Карраскаль
️️️️
Я. Гладышев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
20
Педро
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
10
Максим Глушенков
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
24
Луис Чавес
ОП
10
Бителло
ЦП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
8
Александр Коваленко
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
37
Артур
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
11
Егор Назаренко
АП
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
4-1-1-2-2
1
Латышонок
3
Дуглас Сантос
16
Эракович
33
Нино
15
Караваев
5
Барриос
8
Вендел
20
Педро
33
Клаудиньо
9
Кассьерра
10
Глушенков
4-2-1-1-2
99
Лунев
2
Даса
2
Бальбуэна
5
Майсторович
93
Лаксальт
74
Фомин
24
Чавес
10
Бителло
13
Нгамале
91
Гладышев
70
Тюкавин
9
Кассьерра
31
Мантуан
31
Мантуан
9
Кассьерра
10
Глушенков
4
Горшков
4
Горшков
10
Глушенков
33
Клаудиньо
21
Ерохин
21
Ерохин
33
Клаудиньо
8
Вендел
37
Артур
37
Артур
8
Вендел
20
Педро
18
Изидор
18
Изидор
20
Педро
24
Чавес
7
Скопинцев
7
Скопинцев
24
Чавес
74
Фомин
2
Маричаль
2
Маричаль
74
Фомин
91
Гладышев
15
Карраскаль
15
Карраскаль
91
Гладышев
Остались в запасе
Зенит
Динамо
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
77
Андрей Мостовой
ЛВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
50
Александр Кутицкий
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
77
Андрей Мостовой
ЛВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Остались в запасе
50
Александр Кутицкий
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Зенит - Динамо
3
3
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
15
19
Офсайды
0
2
Количество передач
503
407
Сейвы
4
2
Точность передач %
89
86
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
0
6
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Андрей Образко
Варанцо Петросян
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Кукуян; АVAR – Евгений Турбин
Резервный судья:
Игорь Панин
Инспектор:
Сергей Зуев
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ (Трушечкин, Богданов)
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