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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Динамо
Зенит - Динамо: обзор матча 28 апреля 2012
Зенит
28.04.2012, суббота, 20:15
Россия. Премьер-лига, группа A, 41 тур
2 : 1
Завершен
Динамо
30'
Р. Широков
36'
А. Кержаков (П)
43'
А. Епуряну
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Динамо
Замена
М. Канунников
️️️️
А. Кержаков
Замена
В. Файзулин
️️️️
А. Аршавин
Замена
А. Воронин
️️️️
К. Нобоа
Желтая карточка
В. Рыков
Замена
А. Кокорин
️️️️
Б. Джуджак
Замена
С. Семак
️️️️
В. Быстров
Вторая желтая
К. Зырянов
Желтая карточка
А. Епуряну
Желтая карточка
Т. Губочан
Желтая карточка
К. Зырянов
+3
ГОЛ! 2:1!
А. Епуряну
Пас отдал
З. Мисимович
Желтая карточка
Д. Кришито
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Кержаков
Желтая карточка
Б. Джуджак
ГОЛ! 1:0!
Р. Широков
Пас отдал
А. Аршавин
20'
Замена
И. Шитов
️️️️
Л. Фернандес
16'
Травма
Л. Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
27
Игорь Денисов
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
34
Владимир Быстров
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛВ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
19
Александр Самедов
ПВ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
37
Сергей Семак
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
24
Игорь Шитов
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
41
Александр Сапета
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
0
Андрей Воронин
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Малафеев
4
Кришито
6
Ломбертс
15
Губочан
22
Анюков
27
Денисов
18
Зырянов
15
Широков
28
Аршавин
34
Быстров
11
Кержаков
4-2-3-1
1
Шунин
26
Уилкшир
44
Рыков
6
Фернандес
24
Епуряну
16
Нобоа
20
Семшов
19
Самедов
8
Мисимович
10
Джуджак
22
Кураньи
28
Аршавин
20
Файзулин
20
Файзулин
28
Аршавин
34
Быстров
37
Семак
37
Семак
34
Быстров
11
Кержаков
99
Канунников
99
Канунников
11
Кержаков
6
Фернандес
24
Шитов
24
Шитов
6
Фернандес
10
Джуджак
9
Кокорин
9
Кокорин
10
Джуджак
16
Нобоа
0
Воронин
0
Воронин
16
Нобоа
Остались в запасе
Зенит
Динамо
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
27
Алессандро Розина
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
21
Роман Березовский
ВР
33
Павел Нехайчик
ЛП
41
Александр Сапета
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
Главный тренер
Сергей Силкин
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
27
Алессандро Розина
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Остались в запасе
21
Роман Березовский
ВР
33
Павел Нехайчик
ЛП
41
Александр Сапета
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Сергей Силкин
Статистика матча Зенит - Динамо
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 20:00 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 20:00 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол 2 (HD)" 20:00 (прямая) "HD Спорт" 23:00 (повтор)
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