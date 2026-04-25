«Кайрат» – «Елимай»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2026 с коэффициентом 1.85

25 апреля 2026 11:59
Кайрат - Елимай
26 апр. 2026, воскресенье 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
1.85
Обе забьют — да
26 апреля на стадионе «Центральный» в Алматы состоится центральный матч 7-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором «Кайрат» примет «Елимай». Встреча лидеров чемпионата обещает быть напряжeнной и результативной. Команды занимают первое и третье места и демонстрируют впечатляющую форму.

«Кайрат»

Алматинцы уверенно возглавляют турнирную таблицу и не знают горечи поражений на протяжении 12 последних матчей Премьер-лиги. Команда имеет лучшую разницу мячей в турнире – 8 и одержала больше всех побед – 4. «Кайрат» демонстрирует отличную результативность – 10 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.00 гола за матч. Жоржинью с 4 голами в 15 матчах является лучшим бомбардиром, но главная сила алматинцев – в сбалансированной командной игре.

«Елимай»

Гости также находятся в отличной форме и не проигрывают на протяжении 15 последних матчей Премьер-лиги. Команда стабильно забивает в 21 последнем туре – уникальное достижение для казахстанского футбола. «Елимай» демонстрирует впечатляющую результативность – 12 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.40 гола за матч. Роман Муртазаев с 3 голами в 4 матчах является лучшим бомбардиром. В последнем очном матче «Елимай» одержал победу со счeтом 3:2.

Факты о командах

«Кайрат»

  • Не проигрывает в 12 последних матчах Премьер-лиги
  • Лучшая разница мячей в турнире – 8
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.00 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.80 гола за игру
  • Забивает в 4 последних матчах

«Елимай»

  • Не проигрывает в 15 последних матчах Премьер-лиги
  • Забивает в 21 последнем матче Премьер-лиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.40 гола за игру
  • Забивает в 4 последних очных матчах против «Кайрата»
  • Победа в последнем очном матче (3:2)

Прогноз на матч «Кайрат» – «Елимай»

Встреча двух команд с впечатляющими беспроигрышными сериями обещает стать украшением тура. «Кайрат» имеет преимущество домашнего поля и не проигрывает 12 матчей подряд. «Елимай» забивает в 21 последнем туре и одержал победу в последнем очном матче. Ожидаем результативный футбол с обменом голами, где небольшое преимущество будет у хозяев благодаря фактору родных стен.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.85
  • Победа «Кайрата» с форой (0)

Автор: Орлов Максим
Казахстан. Премьер-лига Елимай Кайрат
Другие прогнозы
25.04.2026
17:00
1.90
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Вест Хэм - Эвертон
Тотал матча меньше 2.5
25.04.2026
17:00
1.72
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Ливерпуль - Кристал Пэлас
Фора «Ливерпуля» (-1)
25.04.2026
17:15
2.08
Испания. Примера, 32 тур
Хетафе - Барселона
Победа «Барселоны» с форой (-1)
25.04.2026
18:00
2.35
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Барановичи - Динамо Мн
Победа «Динамо» Минск с форой (-2)
25.04.2026
19:00
1.78
Италия. Серия А, 34 тур
Болонья - Рома
Обе забьют — да
25.04.2026
19:30
1.48
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Арсенал - Ньюкасл
Победа «Арсенала» с форой (-1)
18+
