26 апреля на стадионе «Центральный» в Алматы состоится центральный матч 7-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором «Кайрат» примет «Елимай». Встреча лидеров чемпионата обещает быть напряжeнной и результативной. Команды занимают первое и третье места и демонстрируют впечатляющую форму.

«Кайрат»

Алматинцы уверенно возглавляют турнирную таблицу и не знают горечи поражений на протяжении 12 последних матчей Премьер-лиги. Команда имеет лучшую разницу мячей в турнире – 8 и одержала больше всех побед – 4. «Кайрат» демонстрирует отличную результативность – 10 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.00 гола за матч. Жоржинью с 4 голами в 15 матчах является лучшим бомбардиром, но главная сила алматинцев – в сбалансированной командной игре.

«Елимай»

Гости также находятся в отличной форме и не проигрывают на протяжении 15 последних матчей Премьер-лиги. Команда стабильно забивает в 21 последнем туре – уникальное достижение для казахстанского футбола. «Елимай» демонстрирует впечатляющую результативность – 12 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.40 гола за матч. Роман Муртазаев с 3 голами в 4 матчах является лучшим бомбардиром. В последнем очном матче «Елимай» одержал победу со счeтом 3:2.

Факты о командах

«Кайрат»

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.80 гола за игру

«Елимай»

Забивает в 4 последних очных матчах против «Кайрата»

Прогноз на матч «Кайрат» – «Елимай»

Встреча двух команд с впечатляющими беспроигрышными сериями обещает стать украшением тура. «Кайрат» имеет преимущество домашнего поля и не проигрывает 12 матчей подряд. «Елимай» забивает в 21 последнем туре и одержал победу в последнем очном матче. Ожидаем результативный футбол с обменом голами, где небольшое преимущество будет у хозяев благодаря фактору родных стен.

Рекомендованные ставки