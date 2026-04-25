26 апреля на стадионе «Центральный» в Алматы состоится центральный матч 7-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором «Кайрат» примет «Елимай». Встреча лидеров чемпионата обещает быть напряжeнной и результативной. Команды занимают первое и третье места и демонстрируют впечатляющую форму.
«Кайрат»
Алматинцы уверенно возглавляют турнирную таблицу и не знают горечи поражений на протяжении 12 последних матчей Премьер-лиги. Команда имеет лучшую разницу мячей в турнире – 8 и одержала больше всех побед – 4. «Кайрат» демонстрирует отличную результативность – 10 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.00 гола за матч. Жоржинью с 4 голами в 15 матчах является лучшим бомбардиром, но главная сила алматинцев – в сбалансированной командной игре.
«Елимай»
Гости также находятся в отличной форме и не проигрывают на протяжении 15 последних матчей Премьер-лиги. Команда стабильно забивает в 21 последнем туре – уникальное достижение для казахстанского футбола. «Елимай» демонстрирует впечатляющую результативность – 12 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.40 гола за матч. Роман Муртазаев с 3 голами в 4 матчах является лучшим бомбардиром. В последнем очном матче «Елимай» одержал победу со счeтом 3:2.
Факты о командах
«Кайрат»
- Не проигрывает в 12 последних матчах Премьер-лиги
- Лучшая разница мячей в турнире – 8
- В последних 5 играх забивает в среднем 2.00 гола за игру
- В последних 5 играх пропускает в среднем 0.80 гола за игру
- Забивает в 4 последних матчах
«Елимай»
- Не проигрывает в 15 последних матчах Премьер-лиги
- Забивает в 21 последнем матче Премьер-лиги
- В последних 5 играх забивает в среднем 2.40 гола за игру
- Забивает в 4 последних очных матчах против «Кайрата»
- Победа в последнем очном матче (3:2)
Прогноз на матч «Кайрат» – «Елимай»
Встреча двух команд с впечатляющими беспроигрышными сериями обещает стать украшением тура. «Кайрат» имеет преимущество домашнего поля и не проигрывает 12 матчей подряд. «Елимай» забивает в 21 последнем туре и одержал победу в последнем очном матче. Ожидаем результативный футбол с обменом голами, где небольшое преимущество будет у хозяев благодаря фактору родных стен.
Рекомендованные ставки
- Обе забьют – да – коэффициент 1.85
- Победа «Кайрата» с форой (0)