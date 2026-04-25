«Краснодар» – «Динамо» Махачкала: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2026 с коэффициентом 1.77

25 апреля 2026 9:08
Краснодар - Динамо Мх
26 апр. 2026, воскресенье 17:00 | Россия. Премьер-лига, 27 тур
1.77
«Динамо» с форой +1,5
26 апреля 2026 года в 17:00 состоится поединок 27-го тура чемпионата России. Вернувшийся на вершину действующий чемпион «Краснодар» сыграет с неуступчивым «Динамо» из Махачкалы.

«Краснодар»

На неделе «быки» добыли трудовую победу в Москве, сумев дожать «Спартак». Благодаря успеху в столице и осечке «Зенита» подопечные Мурада Мусаева вернули себе лидерство в Премьер-лиге и имеют все шансы защитить чемпионский титул, впервые в своей истории взяв два «золота» кряду.

Последние три игры:

  • Спартак – Краснодар 1:2
  • Краснодар – Балтика 2:2
  • Зенит – Краснодар 1:1

«Динамо» Махачкала

«Динамо» еще не обезопасило себя от вылета, но есть мнение, что команда острослова Вадима Евсеева сохранит место в элите. «Динамо» очень неуступчивый соперник, с удовольствием отбирающий очки у более статусных клубов.

Последние три игры:

  • Акрон – Динамо Махачкала 1:1
  • Динамо Махачкала – Зенит 0:1
  • Локомотив – Динамо Махачкала 1:1

Очные встречи

  • Динамо Махачкала – Краснодар 0:2
  • Динамо Махачкала – Краснодар 2:3
  • Краснодар – Динамо Махачкала 0:0

Прогноз на матч «Краснодар» – «Динамо» Махачкала

«Быки» не могут позволить себе роскошь терять очки, если собираются финишировать первыми. У «Краснодара» с лихвой хватает ресурса, чтобы добиться желаемого, однако легкой прогулки ждать не стоит. «Динамо», как упоминалось выше, может «упереться» и доставить немало проблем (и шоу на послематчевой пресс-конференции).

Прогноз: победа «Динамо» с форой +1,5, коэффициент – 1,77. Прогноз на счет – 2:1.

Автор: Мещеряков Денис
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Краснодар
