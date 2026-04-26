«Дженоа» – «Комо»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2026 с коэффициентом 1.80

26 апреля 2026 8:04
Дженоа - Комо
26 апр. 2026, воскресенье 16:00 | Италия. Серия А, 34 тур
1.80
П2
Сделать ставку

26 апреля в 34-м туре Серии А сыграют «Дженоа» и «Комо». Матч в Генуе начнется в 16:00 (мск).

«Дженоа»

Команда Доминико Кришито с 39 очками занимает 13-е место в Серии А. «Дженоа» добыл 10 побед, 9 ничьих и потерпела 14 поражений, разница мячей – 40:46.

Последние результаты:

  • 19.04.26 «Пиза» – «Дженоа» – 1:2;
  • 12.04.26 «Дженоа» – «Сассуоло» – 2:1;
  • 06.04.26 «Ювентус» – «Дженоа» – 2:0.

«Комо»

«Комо» набрал 58 очков и занимает 5-е место. Подопечные Сеска Фабрегаса добыли 16 побед, 10 ничьих и потерпели 7 поражений, разница мячей – 57:28.

Предыдущие результаты:

  • 21.04.26 «Интер» – «Комо» – 3:2;

  • 17.04.26 «Сассуоло» – «Комо» – 2:1;

  • 12.04.26 «Комо» – «Интер» – 3:4.

Очные встречи

  • 15.09.25 «Комо» – «Дженоа» – 1:1;

  • 27.04.25 «Комо» – «Дженоа» – 1:0;

  • 07.11.24 «Дженоа» – «Комо» – 1:1.

Прогноз на матч «Дженоа» – «Комо»

После вылета из Кубка Италии от «Интера» у подопечных Фабрегаса остается только борьба за еврокубки в Серии А. Отыграть отставание в 5 очков от зоны Лиги чемпионов за 5 туров трудно, но реально. В то же время, сзади подпирают «Рома» и «Аталанта», так что даже место в топ-6 «Комо» не гарантировано. «Дженоа» решил свои задачи и выглядит достаточно простым соперником.

  • Прогноз – П2 с кф. 1.80.
  • Прогноз на точный счет – 1:2 с кф. 8.50.

1.80
П2
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Италия. Серия А Комо Дженоа
