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  • «Аль-Фейха» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

«Аль-Фейха» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

28 февраля, 20:50
Аль-Фейха
28.02.2026, суббота, 22:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 3
Завершен
Аль-Наср
45+2' А. Аль-Амри (АГ)
72' С. Мане 80' О. Москера (АГ) 85' А. Аль-Хамдан
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Фейха
52
Орландо Москера
ВР
24
Ахмед Бамсауд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
22
Мохаммед Аль-Бакави
(К) ПЗ
60
Ракан Аль-Кааби
ОП
30
Алфа Семеду
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
23
Джейсон
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
72
Sabri Abdu Dahal
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
21
Кингсли Коман
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
79
Жоау Феликс
ЦФ
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Фейха
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦЗ
2
Мохер Аль-Рашиди
ПЗ
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
77
Rayan Enad
ЦФ
21
Абдулла Радиф
ЦФ
Аль-Наср
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
6
Али Аль-Хассан
ОП
6
Саад Аль-Нассер
АП
23
Айман Яхья
ПВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
4-1-1-2-2
52
Москера
24
Бамсауд
6
Смоллинг
17
Вильянуэва
22
Аль-Бакави
60
Аль-Кааби
30
Семеду
8
Бензия
23
Джейсон
72
10
Сакала
4-1-1-2-2
24
Бенто
12
Аль-Бушал
5
Аль-Амри
26
Мартинес
3
Симакан
77
Брозович
17
аль-Хаибари
10
Мане
21
Коман
7
Роналду
79
Феликс
17
Вильянуэва
2
Аль-Рашиди
2
Аль-Рашиди
17
Вильянуэва
8
Бензия
7
Аль-Харти
7
Аль-Харти
8
Бензия
60
Аль-Кааби
14
Аль-Биши
14
Аль-Биши
60
Аль-Кааби
23
Джейсон
35
Ганвула
35
Ганвула
23
Джейсон
10
Мане
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
10
Мане
5
Аль-Амри
2
Аль-Ганнам
2
Аль-Ганнам
5
Аль-Амри
17
аль-Хаибари
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
17
аль-Хаибари
12
Аль-Бушал
23
Яхья
23
Яхья
12
Аль-Бушал
7
Роналду
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
7
Роналду
Остались в запасе
Аль-Фейха
Аль-Наср
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦЗ
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
77
Rayan Enad
ЦФ
21
Абдулла Радиф
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
6
Саад Аль-Нассер
АП
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦЗ
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
77
Rayan Enad
ЦФ
21
Абдулла Радиф
ЦФ
Остались в запасе
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
6
Саад Аль-Нассер
АП
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
Главный тренер
Вук Рашович
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Фейха - Аль-Наср
3
1
Всего ударов по воротам
4
19
Удары в створ
0
7
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
13
13
Офсайды
4
2
Количество передач
255
502
Сейвы
5
0
Точность передач %
74
87
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
1
13
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.09
3.32
xGP (предотвращенные голы)
-1
-1

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Фейха» против «Аль-Насра», 24-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Фейха» – «Аль-Наср»

«Аль-Фейха» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Аль-Фейха
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