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    Роналду забил два гола со штрафных за матч впервые за 13 лет

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил «Абхе» два гола со штрафных в игре 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии. На 11-й минуте он успешно пробил низом по центру ворот, а на 22-й перебросил стенку и попал под перекладину.

    Два гола со штрафных за матч Роналду в последний раз забивал 15 мая 2011 года. Тогда он поучаствовал в победе «Реала» над «Вильярреалом».

    В последний раз нападающий забил со штрафного 23 марта 2023 года – в матче за сборную Португалии против Лихтенштейна.

    Всего на счету 39-летнего португальца 63 гола со штрафных. У Лионеля Месси – 65.

    • Роналду в прошедшем матче сделал хет-трик и отдал голевую передачу, его команда выиграла со счетом 8:0.
    • Португалец забил 3 гола во второй встрече подряд.

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    Источник: messi vs ronaldo.app

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    03.04.2024 09:05
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