Роналду забил два гола со штрафных за матч впервые за 13 лет

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил «Абхе» два гола со штрафных в игре 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии. На 11-й минуте он успешно пробил низом по центру ворот, а на 22-й перебросил стенку и попал под перекладину.

Два гола со штрафных за матч Роналду в последний раз забивал 15 мая 2011 года. Тогда он поучаствовал в победе «Реала» над «Вильярреалом».

В последний раз нападающий забил со штрафного 23 марта 2023 года – в матче за сборную Португалии против Лихтенштейна.

Всего на счету 39-летнего португальца 63 гола со штрафных. У Лионеля Месси – 65.