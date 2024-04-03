Роналду забил два гола со штрафных за матч впервые за 13 лет

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил «Абхе» два гола со штрафных в игре 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии. На 11-й минуте он успешно пробил низом по центру ворот, а на 22-й перебросил стенку и попал под перекладину.
Два гола со штрафных за матч Роналду в последний раз забивал 15 мая 2011 года. Тогда он поучаствовал в победе «Реала» над «Вильярреалом».
В последний раз нападающий забил со штрафного 23 марта 2023 года – в матче за сборную Португалии против Лихтенштейна.
Всего на счету 39-летнего португальца 63 гола со штрафных. У Лионеля Месси – 65.
- Роналду в прошедшем матче сделал хет-трик и отдал голевую передачу, его команда выиграла со счетом 8:0.
- Португалец забил 3 гола во второй встрече подряд.