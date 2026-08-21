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«Аль-Ахли» – «Абха»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027

21 августа 2026 9:22
Аль-Ахли - Абха
22 авг. 2026, суббота 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Победа «Аль-Ахли» с форой (-2)
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Матч 2 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Ахли» и «Абхой» пройдет 22 августа 2026 года. Хозяева уверенно стартовали в чемпионате, одержав победу над «Аль-Дирией» (1:0), и располагаются на седьмом месте с тремя очками. Гости, напротив, начали сезон с поражения от «Аль-Хазма» (1:2) и находятся в затяжном кризисе – они не выигрывают в шести последних матчах. При этом «Аль-Ахли» имеет подавляющее преимущество в очных встречах, особенно дома – не проигрывает в шести из семи последних матчей на своем поле против «Абхи». Сможет ли гости прервать неудачную серию и увезти очки из Джидды, или хозяева продолжат доминировать и одержат вторую победу подряд?

Кто победит в матче

«Аль-Ахли» выглядит абсолютным фаворитом благодаря домашней форме и уверенной очной статистике. Команда не проигрывает в восьми последних домашних матчах, а в очных встречах с «Абхой» на своем поле не уступает в шести из семи последних игр. В атаке хозяева стабильны: они забивают в трeх последних матчах и в четырeх последних очных встречах с этим соперником. В стартовом туре «Аль-Ахли» обыграл «Аль-Дирию» (1:0), а в Кубке короля одержал волевую победу над «Аль-Анваром» (2:1). Однако оборона хозяев небезупречна – в среднем 1,40 пропущенного мяча за последние пять игр, и они пропускают в семи из девяти последних матчей. Это дает «Абхе» шанс на гол, но вряд ли сможет помешать хозяевам одержать победу.

«Абха» переживает серьезный спад. Команда не выигрывает в шести последних матчах, а в атаке испытывает колоссальные проблемы – в среднем за последние пять игр она забивает всего 0,40 гола. В стартовом туре «Абха» уступила «Аль-Хазму» (1:2), а в Кубке короля вылетела, проиграв по пенальти «Аль-Орубе» (0:0, 3:2 по пенальти). В очных встречах с «Аль-Ахли» у гостей отрицательный баланс, хотя они забивают в пяти из семи последних матчей против этого соперника. Однако текущая форма и атакующие проблемы делают «Абху» крайне уязвимой, особенно на выезде. Гостям будет сложно рассчитывать на положительный результат против такого соперника.

Итоговый вывод: «Аль-Ахли» является безоговорочным фаворитом благодаря домашней поддержке, очной статистике и стабильной атаке. «Абха» не может выиграть уже шесть матчей и испытывает серьезные проблемы в нападении, что делает победу хозяев с разницей как минимум в два мяча наиболее вероятным сценарием.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Аль-Ахли» имеет перевес: семь побед против трeх у «Абхи», ещe четыре матча завершились вничью. При этом на своeм поле «Аль-Ахли» не проигрывает в шести из семи последних встреч, а в двух последних домашних матчах разгромил соперника со счeтом 5:1 и 6:0. Текущая форма «Аль-Ахли» – победы в стартовом туре и Кубке, у «Абхи» – шесть матчей без побед и проблемы в атаке. Это делает победу хозяев с крупным счeтом наиболее вероятным сценарием.

Личные встречи
Побед - 3 (100%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 0 (0%)
14
Забитых мячей
1
4.67
В среднем за матч
0.33
6:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Абха
0 : 6
30.11.2023
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Ахли
4 : 0
22.08.2026
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Ахли
4 : 1
18.05.2024
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Абха
0 : 6
30.11.2023
Аль-Ахли

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Ахли
16
Эдуар Менди
(К) ВР
2
Закария Хавсави
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
13
Галено
ЛВ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
6
Валентен Атангана
ОП
8
Эдуард Сперцян
АП
17
Айван Тони
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Абха
16
Донован Леон
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
(К) ПЗ
23
Мохаммед Аль-Давсари
ПЗ
32
Лорейн Розье
ОП
4
Басиль Юсеф Аль-Саяли
ОП
8
Nasser Al-Daajani
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
7
Фирас Аль-Гамди
ЦФ
20
Keshim Al-Qahtani
ЦФ
Главный тренер
Питсо Мосимане
Аль-Ахли
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
31
Саад Яслам
ЛЗ
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
11
Meshal Al Mutairi
ЦП
66
Naif Masoud
ЦП
47
Салех Абу Аль-Шамат
ЛФ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
21
Абдулла Радиф
ЦФ
Абха
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
12
Khaled Al Shamrani
ЦЗ
19
Абдулла Аль-Фахад
ЦЗ
6
Файсал Аль-Субиани
ОП
39
Mohammed Al-Zaid
ЦП
80
Сафван Аль-Джохани
ЦП
29
Majed Dawran
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
9
Kamil Boumedmed
ЦФ
3-3-2-2
16
Менди
2
Хавсави
28
Демирал
3
Ибаньес
30
Аль-Джоани
6
Атангана
46
Хамед
13
Галено
8
Сперцян
7
Тринкау
17
Тони
4-2-1-3
16
Леон
23
Аль-Давсари
22
Диалло
37
Хинди
3
Гаари
32
Розье
4
Аль-Саяли
8
20
7
Аль-Гамди
44
Батшуайи
8
Сперцян
47
Абу Аль-Шамат
47
Абу Аль-Шамат
8
Сперцян
17
Тони
9
Аль-Бурайкан
9
Аль-Бурайкан
17
Тони
2
Хавсави
31
Яслам
31
Яслам
2
Хавсави
7
Аль-Гамди
12
12
7
Аль-Гамди
6
Аль-Субиани
6
Аль-Субиани
32
Розье
39
39
32
Розье
37
Хинди
10
Фекир
10
Фекир
37
Хинди
4
Аль-Саяли
9
9
4
Аль-Саяли
Остались в запасе
Аль-Ахли
Абха
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
11
Meshal Al Mutairi
ЦП
66
Naif Masoud
ЦП
21
Абдулла Радиф
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
19
Абдулла Аль-Фахад
ЦЗ
80
Сафван Аль-Джохани
ЦП
29
Majed Dawran
ЦП
Главный тренер
Питсо Мосимане
Остались в запасе
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
11
Meshal Al Mutairi
ЦП
66
Naif Masoud
ЦП
21
Абдулла Радиф
ЦФ
Остались в запасе
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
19
Абдулла Аль-Фахад
ЦЗ
80
Сафван Аль-Джохани
ЦП
29
Majed Dawran
ЦП
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Питсо Мосимане

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аль-Ахли» с разницей как минимум в два мяча. Подавляющее преимущество в очных встречах, домашняя форма и кризис «Абхи» (шесть матчей без побед и отсутствие голов) не оставляют сомнений в исходе. Гости могут забить, но их проблемы слишком серьезны, чтобы рассчитывать на очки. Рекомендуемая ставка – победа «Аль-Ахли» с форой (-2) с коэффициентом 1,95. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Ахли» и «Абхой» состоится 22 августа 2026 года и начнется в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.

«Аль-Ахли» – «Абха»: смотреть онлайн.

1.95
Победа «Аль-Ахли» с форой (-2)
Сделать ставку
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Автор: Ланьков Роман
Саудовская Аравия. Премьер-лига Абха Аль-Ахли
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