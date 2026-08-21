Матч 2 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Ахли» и «Абхой» пройдет 22 августа 2026 года. Хозяева уверенно стартовали в чемпионате, одержав победу над «Аль-Дирией» (1:0), и располагаются на седьмом месте с тремя очками. Гости, напротив, начали сезон с поражения от «Аль-Хазма» (1:2) и находятся в затяжном кризисе – они не выигрывают в шести последних матчах. При этом «Аль-Ахли» имеет подавляющее преимущество в очных встречах, особенно дома – не проигрывает в шести из семи последних матчей на своем поле против «Абхи». Сможет ли гости прервать неудачную серию и увезти очки из Джидды, или хозяева продолжат доминировать и одержат вторую победу подряд?

Кто победит в матче

«Аль-Ахли» выглядит абсолютным фаворитом благодаря домашней форме и уверенной очной статистике. Команда не проигрывает в восьми последних домашних матчах, а в очных встречах с «Абхой» на своем поле не уступает в шести из семи последних игр. В атаке хозяева стабильны: они забивают в трeх последних матчах и в четырeх последних очных встречах с этим соперником. В стартовом туре «Аль-Ахли» обыграл «Аль-Дирию» (1:0), а в Кубке короля одержал волевую победу над «Аль-Анваром» (2:1). Однако оборона хозяев небезупречна – в среднем 1,40 пропущенного мяча за последние пять игр, и они пропускают в семи из девяти последних матчей. Это дает «Абхе» шанс на гол, но вряд ли сможет помешать хозяевам одержать победу.

«Абха» переживает серьезный спад. Команда не выигрывает в шести последних матчах, а в атаке испытывает колоссальные проблемы – в среднем за последние пять игр она забивает всего 0,40 гола. В стартовом туре «Абха» уступила «Аль-Хазму» (1:2), а в Кубке короля вылетела, проиграв по пенальти «Аль-Орубе» (0:0, 3:2 по пенальти). В очных встречах с «Аль-Ахли» у гостей отрицательный баланс, хотя они забивают в пяти из семи последних матчей против этого соперника. Однако текущая форма и атакующие проблемы делают «Абху» крайне уязвимой, особенно на выезде. Гостям будет сложно рассчитывать на положительный результат против такого соперника.

Итоговый вывод: «Аль-Ахли» является безоговорочным фаворитом благодаря домашней поддержке, очной статистике и стабильной атаке. «Абха» не может выиграть уже шесть матчей и испытывает серьезные проблемы в нападении, что делает победу хозяев с разницей как минимум в два мяча наиболее вероятным сценарием.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Аль-Ахли» имеет перевес: семь побед против трeх у «Абхи», ещe четыре матча завершились вничью. При этом на своeм поле «Аль-Ахли» не проигрывает в шести из семи последних встреч, а в двух последних домашних матчах разгромил соперника со счeтом 5:1 и 6:0. Текущая форма «Аль-Ахли» – победы в стартовом туре и Кубке, у «Абхи» – шесть матчей без побед и проблемы в атаке. Это делает победу хозяев с крупным счeтом наиболее вероятным сценарием.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аль-Ахли» с разницей как минимум в два мяча. Подавляющее преимущество в очных встречах, домашняя форма и кризис «Абхи» (шесть матчей без побед и отсутствие голов) не оставляют сомнений в исходе. Гости могут забить, но их проблемы слишком серьезны, чтобы рассчитывать на очки. Рекомендуемая ставка – победа «Аль-Ахли» с форой (-2) с коэффициентом 1,95. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Ахли» и «Абхой» состоится 22 августа 2026 года и начнется в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.