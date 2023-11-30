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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Абха - Аль-Ахли
Абха - Аль-Ахли: обзор матча 30 ноября 2023
Абха
30.11.2023, четверг, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
0 : 6
Завершен
Аль-Ахли
20'
Г. Вейга
22'
Ф. Аль-Бурайкан
28'
Ф. Аль-Бурайкан
38'
Ф. Кессье
45'
Г. Вейга
64'
Р. Марез
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Абха - Аль-Ахли
Замена
З. Аль-Сахафи
️️️️
Ф. Ногера
86'
Замена
А. Аль-Шаммери
️️️️
З. Аль-Судани
86'
85'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Г. Вейга
Желтая карточка
З. Аль-Судани
73'
65'
Замена
А. Аль-Асмари
️️️️
М. Аль-Маджхад
65'
Замена
С. Аль-Набит
️️️️
А. Сен-Максимен
64'
ГОЛ! 0:6!
Р. Марез
Пас отдал
Г. Вейга
49'
Желтая карточка
Р. Ибаньес
Замена
М. Аль-Кунайдыри
️️️️
С. Натик
46'
45'
ГОЛ! 0:5!
Г. Вейга
38'
ГОЛ! 0:4!
Ф. Кессье
Пас отдал
Г. Вейга
37'
Желтая карточка
А. Хинди
28'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Аль-Бурайкан
22'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Аль-Бурайкан
Пас отдал
А. Сен-Максимен
20'
ГОЛ! 0:1!
Г. Вейга
Пас отдал
Ф. Кессье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абха
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
4
Саад Натик
ЦЗ
38
Фабиан Ногера
ЦЗ
24
Мохаммед Аль-Уфи
ЦЗ
17
Салех Аль-Кумейзи
ПЗ
21
Закария Аль-Судани
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
18
Саад Бгуир
(К)
АП
14
Фахад Мохаммед Аль-Джумаия
ПВ
71
Ахмед Абду
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Юссеф Манаи
Аль-Ахли
16
Эдуар Менди
ВР
31
Саад Яслам
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
29
Мохаммед Аль-Маджхад
ЦП
19
Франк Кессье
(К)
ЦП
10
Габриэль Вейга
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Абха
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
12
Мохаммед Аль-Кунайдыри
ЛЗ
3
Мохаммед Наджи
ЦЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
88
Саад Аль-Салули
ЦП
22
Урош Матич
ЦП
8
Абдулелах Аль-Шаммери
ЦП
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦФ
Аль-Ахли
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
13
Ибрахим Аль-Зубайди
ЛЗ
46
Райан Хамед
ЦЗ
27
Али Маджраши
ПЗ
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
40
Али Аль-Асмари
ОП
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
4-2-2-2
16
Тэтэрушану
4
Натик
38
Ногера
24
Аль-Уфи
17
Аль-Кумейзи
21
Аль-Судани
20
Крыховяк
18
Бгуир
14
Аль-Джумаия
9
Экамби
71
Абду
4-3-1-2
16
Менди
6
Аль-Хурайджи
3
Ибаньес
37
Хинди
31
Яслам
29
Аль-Маджхад
19
Кессье
10
Вейга
26
Марез
9
Аль-Бурайкан
10
Сен-Максимен
4
Натик
12
Аль-Кунайдыри
12
Аль-Кунайдыри
4
Натик
21
Аль-Судани
8
Аль-Шаммери
8
Аль-Шаммери
21
Аль-Судани
38
Ногера
21
Аль-Сахафи
21
Аль-Сахафи
38
Ногера
29
Аль-Маджхад
40
Аль-Асмари
40
Аль-Асмари
29
Аль-Маджхад
10
Сен-Максимен
8
Аль-Набит
8
Аль-Набит
10
Сен-Максимен
10
Вейга
9
Фирмино
9
Фирмино
10
Вейга
Остались в запасе
Абха
Аль-Ахли
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
3
Мохаммед Наджи
ЦЗ
88
Саад Аль-Салули
ЦП
22
Урош Матич
ЦП
40
Франсуа Камано
ЛВ
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
Главный тренер
Юссеф Манаи
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
13
Ибрахим Аль-Зубайди
ЛЗ
46
Райан Хамед
ЦЗ
27
Али Маджраши
ПЗ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Остались в запасе
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
3
Мохаммед Наджи
ЦЗ
88
Саад Аль-Салули
ЦП
22
Урош Матич
ЦП
40
Франсуа Камано
ЛВ
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
Остались в запасе
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
13
Ибрахим Аль-Зубайди
ЛЗ
46
Райан Хамед
ЦЗ
27
Али Маджраши
ПЗ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
Главный тренер
Юссеф Манаи
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Абха - Аль-Ахли
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Таавун
- : -
03.12.2026
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Абха
0 : 1
26.11.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Абха
1 : 1
30.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Абха
0 : 1
27.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Неом
2 : 0
24.10.2026
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Кадисия
2 : 1
16.10.2026
Абха
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
- : -
28.11.2026
Аль-Таавун
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
23.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
02.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Ахли
2 : 1
26.10.2026
Аль-Гарафа
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
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1
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