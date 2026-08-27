Матч 4 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Фейхой» и «Абхой» пройдет 28 августа 2026 года. Обе команды имеют по одному очку и находятся в нижней части таблицы – хозяева на 15-м месте, гости на 17-м. «Аль-Фейха» проиграла три последних домашних матча, а «Абха» не может победить в восьми последних встречах. Однако в очных противостояниях «Аль-Фейха» чувствует себя увереннее – она не уступает сопернику в шести из восьми последних игр. Кто же сумеет прервать свои неудачные серии и набрать первые три очка в сезоне – хозяева, которые традиционно удачно играют против «Абхи», или гости, которые отчаянно нуждаются в победе?

Кто победит в матче

«Аль-Фейха» постарается использовать преимущество своего поля и удачную очную статистику, чтобы одержать первую победу в сезоне. Команда не проигрывает «Абхе» в шести из восьми последних матчей и забивает в четырeх последних встречах с этим соперником. В среднем за последние пять игр хозяева забивают 0,60 гола – немного, но против кризисной «Абхи» этого может быть достаточно. Оборона «Аль-Фейхи» пропускает в среднем 1,40 мяча за тот же период, что указывает на уязвимость, но гости забивают ещe меньше – всего 0,40 гола в среднем. В стартовых турах хозяева уступили «Неому» (1:2) и «Аль-Хилалю» (0:3), сыграли вничью с «Аль-Таавуном» (0:0), а в Кубке короля обыграли «Аль-Адалу» (2:0). Домашняя поддержка и уверенность в очных встречах должны помочь «Аль-Фейхе» доминировать.

«Абха» переживает глубокий кризис. Команда не выигрывает в восьми последних матчах, а в атаке испытывает колоссальные проблемы – в среднем 0,40 гола за последние пять игр, что является катастрофическим показателем. При этом оборона гостей также нестабильна: в среднем 1,40 пропущенных мяча за тот же период. В стартовых турах «Абха» уступила «Аль-Хазму» (1:2) и «Аль-Ахли» (0:4), сыграла вничью с «Аль-Халиджем» (1:1), а в Кубке короля прошла «Аль-Орубу» по пенальти (0:0, 3:2). В очных встречах с «Аль-Фейхой» гости имеют отрицательный баланс – всего три победы в 13 матчах, и в последних четырeх встречах они не могут забить сопернику. Гостям будет крайне сложно прервать свою неудачную серию на поле соперника, который уверенно играет против них.

Итоговый вывод: несмотря на плохую форму обеих команд, «Аль-Фейха» имеет преимущество в очных встречах и играет на своeм поле. «Абха» практически не забивает и не может выиграть уже восемь матчей, что делает победу хозяев наиболее вероятным сценарием. Ожидается, что «Аль-Фейха» одержит победу с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В 13 очных матчах «Аль-Фейха» одержала пять побед, «Абха» – три, ещe пять встреч завершились вничью. При этом хозяева не проигрывают в шести из восьми последних встреч и забивают в четырeх последних матчах против этого соперника. Текущая форма «Абхи» – восемь матчей без побед и крайне низкая результативность, тогда как «Аль-Фейха» дома хотя и проигрывает, но уверенно играет против этого соперника. Это создаeт предпосылки для победы хозяев, которые должны использовать домашний фактор и слабости атаки гостей.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аль-Фейхи» в основное время. Преимущество в очных встречах, домашняя поддержка и катастрофическая атака «Абхи», которая забивает в среднем 0,40 гола за игру, делают хозяев фаворитами. Гости вряд ли смогут прервать свою безвыигрышную серию, учитывая их проблемы в нападении. Рекомендуемая ставка – победа «Аль-Фейхи» с коэффициентом 2,13. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Фейхой» и «Абхой» состоится 28 августа 2026 года и начнется в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.