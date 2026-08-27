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«Аль-Фейха» – «Абха»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027

27 августа 2026 10:28
Аль-Фейха - Абха
28 авг. 2026, пятница 19:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
2.13
Победа «Аль-Фейхи»
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Матч 4 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Фейхой» и «Абхой» пройдет 28 августа 2026 года. Обе команды имеют по одному очку и находятся в нижней части таблицы – хозяева на 15-м месте, гости на 17-м. «Аль-Фейха» проиграла три последних домашних матча, а «Абха» не может победить в восьми последних встречах. Однако в очных противостояниях «Аль-Фейха» чувствует себя увереннее – она не уступает сопернику в шести из восьми последних игр. Кто же сумеет прервать свои неудачные серии и набрать первые три очка в сезоне – хозяева, которые традиционно удачно играют против «Абхи», или гости, которые отчаянно нуждаются в победе?

Кто победит в матче

«Аль-Фейха» постарается использовать преимущество своего поля и удачную очную статистику, чтобы одержать первую победу в сезоне. Команда не проигрывает «Абхе» в шести из восьми последних матчей и забивает в четырeх последних встречах с этим соперником. В среднем за последние пять игр хозяева забивают 0,60 гола – немного, но против кризисной «Абхи» этого может быть достаточно. Оборона «Аль-Фейхи» пропускает в среднем 1,40 мяча за тот же период, что указывает на уязвимость, но гости забивают ещe меньше – всего 0,40 гола в среднем. В стартовых турах хозяева уступили «Неому» (1:2) и «Аль-Хилалю» (0:3), сыграли вничью с «Аль-Таавуном» (0:0), а в Кубке короля обыграли «Аль-Адалу» (2:0). Домашняя поддержка и уверенность в очных встречах должны помочь «Аль-Фейхе» доминировать.

«Абха» переживает глубокий кризис. Команда не выигрывает в восьми последних матчах, а в атаке испытывает колоссальные проблемы – в среднем 0,40 гола за последние пять игр, что является катастрофическим показателем. При этом оборона гостей также нестабильна: в среднем 1,40 пропущенных мяча за тот же период. В стартовых турах «Абха» уступила «Аль-Хазму» (1:2) и «Аль-Ахли» (0:4), сыграла вничью с «Аль-Халиджем» (1:1), а в Кубке короля прошла «Аль-Орубу» по пенальти (0:0, 3:2). В очных встречах с «Аль-Фейхой» гости имеют отрицательный баланс – всего три победы в 13 матчах, и в последних четырeх встречах они не могут забить сопернику. Гостям будет крайне сложно прервать свою неудачную серию на поле соперника, который уверенно играет против них.

Итоговый вывод: несмотря на плохую форму обеих команд, «Аль-Фейха» имеет преимущество в очных встречах и играет на своeм поле. «Абха» практически не забивает и не может выиграть уже восемь матчей, что делает победу хозяев наиболее вероятным сценарием. Ожидается, что «Аль-Фейха» одержит победу с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В 13 очных матчах «Аль-Фейха» одержала пять побед, «Абха» – три, ещe пять встреч завершились вничью. При этом хозяева не проигрывают в шести из восьми последних встреч и забивают в четырeх последних матчах против этого соперника. Текущая форма «Абхи» – восемь матчей без побед и крайне низкая результативность, тогда как «Аль-Фейха» дома хотя и проигрывает, но уверенно играет против этого соперника. Это создаeт предпосылки для победы хозяев, которые должны использовать домашний фактор и слабости атаки гостей.

Личные встречи
Побед - 2 (67%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (33%)
7
Забитых мячей
6
2.33
В среднем за матч
2
3:2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Фейха
3 : 2
28.08.2026
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Фейха
3 : 2
28.08.2026
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Фейха
3 : 2
25.02.2024
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Абха
2 : 1
28.08.2023
Аль-Фейха

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Фейха
52
Орландо Москера
ВР
24
Ахмед Бамсауд
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
22
Мохаммед Аль-Бакави
(К) ПЗ
2
Мохер Аль-Рашиди
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
6
Ali Al Hussain
ЦП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Абха
16
Донован Леон
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
12
Khaled Al Shamrani
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
(К) ПЗ
32
Лорейн Розье
ОП
6
Файсал Аль-Субиани
ОП
80
Сафван Аль-Джохани
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
11
Alimani Gory
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
20
Keshim Al-Qahtani
ЦФ
Главный тренер
Питсо Мосимане
Аль-Фейха
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦЗ
47
Mohammed Al Dowaish
ЦЗ
43
Fahad Majed Alhubayshi
ЦП
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
9
Malek Al Abdulmonam
ЦФ
77
Rayan Enad
ЦФ
Абха
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
19
Абдулла Аль-Фахад
ЦЗ
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
4
Басиль Юсеф Аль-Саяли
ОП
28
Бадр Аль-Мутайри
ЦП
29
Majed Dawran
ЦП
8
Nasser Al-Daajani
ЦП
39
Mohammed Al-Zaid
ЦП
7
Фирас Аль-Гамди
ЦФ
4-1-3-1-1
52
Москера
24
Бамсауд
22
Аль-Бакави
15
Оливейра
2
Аль-Рашиди
5
Моура
7
Аль-Харти
30
Семеду
6
17
Лазаро
10
Сакала
3-2-1-1-3
16
Леон
3
Гаари
12
22
Диалло
32
Розье
6
Аль-Субиани
80
Аль-Джохани
10
Фекир
20
44
Батшуайи
11
15
Оливейра
21
Аль-Сахафи
21
Аль-Сахафи
15
Оливейра
7
Аль-Харти
43
43
7
Аль-Харти
5
Моура
14
Аль-Биши
14
Аль-Биши
5
Моура
17
Лазаро
35
Ганвула
35
Ганвула
17
Лазаро
12
37
Хинди
37
Хинди
12
10
Фекир
29
29
10
Фекир
32
Розье
39
39
32
Розье
7
Аль-Гамди
7
Аль-Гамди
Остались в запасе
Аль-Фейха
Абха
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
47
Mohammed Al Dowaish
ЦЗ
9
Malek Al Abdulmonam
ЦФ
77
Rayan Enad
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
19
Абдулла Аль-Фахад
ЦЗ
4
Басиль Юсеф Аль-Саяли
ОП
28
Бадр Аль-Мутайри
ЦП
8
Nasser Al-Daajani
ЦП
Главный тренер
Питсо Мосимане
Остались в запасе
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
47
Mohammed Al Dowaish
ЦЗ
9
Malek Al Abdulmonam
ЦФ
77
Rayan Enad
ЦФ
Остались в запасе
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
19
Абдулла Аль-Фахад
ЦЗ
4
Басиль Юсеф Аль-Саяли
ОП
28
Бадр Аль-Мутайри
ЦП
8
Nasser Al-Daajani
ЦП
Главный тренер
Вук Рашович
Главный тренер
Питсо Мосимане

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аль-Фейхи» в основное время. Преимущество в очных встречах, домашняя поддержка и катастрофическая атака «Абхи», которая забивает в среднем 0,40 гола за игру, делают хозяев фаворитами. Гости вряд ли смогут прервать свою безвыигрышную серию, учитывая их проблемы в нападении. Рекомендуемая ставка – победа «Аль-Фейхи» с коэффициентом 2,13. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Фейхой» и «Абхой» состоится 28 августа 2026 года и начнется в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.

«Аль-Фейха» – «Абха»: смотреть онлайн.

2.13
Победа «Аль-Фейхи»
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Автор: Мещеряков Денис
Саудовская Аравия. Премьер-лига Абха Аль-Фейха
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