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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Абха - Аль-Фейха
Абха - Аль-Фейха: обзор матча 28 августа 2023
Абха
28.08.2023, понедельник, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Аль-Фейха
36'
К. Токо Экамби
63'
А. Аль-Хбеаб
88'
Ф. Сакала (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Абха - Аль-Фейха
88'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ф. Сакала
Желтая карточка
С. Аль-Кумейзи
87'
83'
Замена
А. Аль-Жубая
️️️️
А. Оникуру
Замена
М. Аль-Кунайдыри
️️️️
Ф. Камано
83'
68'
Замена
В. Руис
️️️️
А. Аль-Сафари
67'
Замена
М. Маджраши
️️️️
М. Павков
ГОЛ! 2:0!
А. Аль-Хбеаб
63'
61'
Желтая карточка
М. Аль-Рашиди
Замена
С. Аль-Салули
️️️️
Ф. Мохаммед Аль-Джумаия
46'
Желтая карточка
А. Аль-Хбеаб
45'
+7
Замена
А. Аль-Хбеаб
️️️️
Г. Крыховяк
40'
ГОЛ! 1:0!
К. Токо Экамби
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абха
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
38
Фабиан Ногера
ЦЗ
3
Мохаммед Наджи
ЦЗ
17
Салех Аль-Кумейзи
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
21
Закария Аль-Судани
ОП
22
Урош Матич
ЦП
14
Фахад Мохаммед Аль-Джумаия
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
71
Ahmed Abdu
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Аль-Фейха
88
Владимир Стойкович
ВР
4
Сами Аль-Хайбари
ЦЗ
33
Хусейн Аль-Шуваиш
ЦЗ
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
2
Мохер Аль-Рашиди
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
59
Гойко Цимирот
ЦП
6
Сауд Зидан
ЦП
18
Абдулрахман Аль-Сафари
АП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
50
Милан Павков
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Абха
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
12
Мохаммед Аль-Кунайдыри
ЛЗ
6
Ахмад Аль-Хбеаб
ЦЗ
24
Мохаммед Аль-Уфи
ЦЗ
29
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
27
Hassan Al Qaid
ЦП
88
Саад Аль-Салули
ЦП
94
Омар Аль-Руваили
ЦФ
32
Сулайман Асири
ЦФ
Аль-Фейха
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
88
Осама Аль-Халаф
ПЗ
22
Мохаммед Аль-Бакави
ПЗ
30
Виктор Руис
ЛП
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
27
Султан Мандаш
ПВ
49
Али Аль-Жубая
ЦФ
19
Мохаммед Маджраши
ЦФ
3-2-1-2-2
16
Тэтэрушану
38
Ногера
3
Наджи
17
Аль-Кумейзи
20
Крыховяк
21
Аль-Судани
22
Матич
40
Камано
14
Аль-Джумаия
71
9
Экамби
4-2-2-2
88
Стойкович
2
Аль-Рашиди
33
Аль-Шуваиш
98
Аль-Кайди
4
Аль-Хайбари
59
Цимирот
6
Зидан
18
Аль-Сафари
7
Оникуру
50
Павков
10
Сакала
40
Камано
12
Аль-Кунайдыри
12
Аль-Кунайдыри
40
Камано
20
Крыховяк
6
Аль-Хбеаб
6
Аль-Хбеаб
20
Крыховяк
14
Аль-Джумаия
88
Аль-Салули
88
Аль-Салули
14
Аль-Джумаия
18
Аль-Сафари
30
Руис
30
Руис
18
Аль-Сафари
7
Оникуру
49
Аль-Жубая
49
Аль-Жубая
7
Оникуру
50
Павков
19
Маджраши
19
Маджраши
50
Павков
Остались в запасе
Абха
Аль-Фейха
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
24
Мохаммед Аль-Уфи
ЦЗ
27
Hassan Al Qaid
ЦП
29
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
94
Омар Аль-Руваили
ЦФ
32
Сулайман Асири
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
88
Осама Аль-Халаф
ПЗ
22
Мохаммед Аль-Бакави
ПЗ
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
27
Султан Мандаш
ПВ
Главный тренер
Вук Рашович
Остались в запасе
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
24
Мохаммед Аль-Уфи
ЦЗ
27
Hassan Al Qaid
ЦП
29
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
94
Омар Аль-Руваили
ЦФ
32
Сулайман Асири
ЦФ
Остались в запасе
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
88
Осама Аль-Халаф
ПЗ
22
Мохаммед Аль-Бакави
ПЗ
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
27
Султан Мандаш
ПВ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Главный тренер
Вук Рашович
Статистика матча Абха - Аль-Фейха
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Таавун
- : -
03.12.2026
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Абха
0 : 1
26.11.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Абха
1 : 1
30.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Абха
0 : 1
27.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Неом
2 : 0
24.10.2026
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Кадисия
2 : 1
16.10.2026
Абха
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Фейха
4 : 1
31.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Хазм
2 : 2
22.10.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фейха
2 : 3
19.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
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