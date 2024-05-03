В пятницу, 3 мая, «Абха» дома сыграет с «Аль-Иттихадом». Игра состоится в рамках 30 тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу и начнется в 21:00 по московскому времени.

Команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице, имеет в своем активе 25 очков. «Абха» провела 29 матчей, в которых выиграла семь встреч, в четырех поединках сыграла вничью и потерпела 18 поражений. «Абха» забила 31 гол и пропустила аж 78 мячей. В активе команды 25 очков.

В предыдущем матче «Абха» со счетом 0:4 уступила «Аль-Охдуду».

«Аль-Иттихад»

Команда занимает пятое место в турнирной таблице и имеет в своем активе 50 очков. «Аль-Иттихад» провел 29 матчей, выиграл 15 матчей, в пяти встречах сыграл вничью и потерпел девять поражений. Команда забила 55 голов и пропустила 49 мячей.

В предыдущей встрече коллектив уступил «Аль-Хилялю» со счетом 1:2.

«Аль-Иттихад» выиграл три последние очные встречи команд. В предстоящем матче следует ожидать аналогичного исхода. Наш прогноз – победа «Аль-Иттихада» (1.43).