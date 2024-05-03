Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • «Абха» – «Аль-Иттихад»: прогноз на матч 30 тура саудовская Премьер-лига, 3 мая

    «Абха» – «Аль-Иттихад»: прогноз на матч 30 тура саудовская Премьер-лига, 3 мая

    В пятницу, 3 мая, «Абха» дома сыграет с «Аль-Иттихадом». Игра состоится в рамках 30 тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу и начнется в 21:00 по московскому времени.

    «Абха»

    Команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице, имеет в своем активе 25 очков. «Абха» провела 29 матчей, в которых выиграла семь встреч, в четырех поединках сыграла вничью и потерпела 18 поражений. «Абха» забила 31 гол и пропустила аж 78 мячей. В активе команды 25 очков.

    В предыдущем матче «Абха» со счетом 0:4 уступила «Аль-Охдуду».

    «Аль-Иттихад»

    Команда занимает пятое место в турнирной таблице и имеет в своем активе 50 очков. «Аль-Иттихад» провел 29 матчей, выиграл 15 матчей, в пяти встречах сыграл вничью и потерпел девять поражений. Команда забила 55 голов и пропустила 49 мячей.

    В предыдущей встрече коллектив уступил «Аль-Хилялю» со счетом 1:2.

    «Абха» – «Аль-Иттихад»

    «Аль-Иттихад» выиграл три последние очные встречи команд. В предстоящем матче следует ожидать аналогичного исхода. Наш прогноз – победа «Аль-Иттихада» (1.43).

    Новости по теме
    «Абха» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.05.2024 10:07
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+