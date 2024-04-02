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    • «Абха» – «Аль-Наср»: прогноз на матч 26 тура Премьер-лиги Саудовской Аравии, 2 апреля

    «Абха» – «Аль-Наср»: прогноз на матч 26 тура Премьер-лиги Саудовской Аравии, 2 апреля

    Во вторник, 2 апреля, в 26-м туре Премьер-лиги Саудовской Аравии сыграют «Абха» и «Аль-Наср». Матч пройдет в Абхе, начало – в 22:00 (мск).

    «Абха»

    Команда Митсо Мосимане занимает предпоследнее, 17-е место в Премьер-лиге Саудовской Аравии, набрав 22 очка. Хозяева предстоящей игры добыли 6 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 15 поражений, разница мячей 29:60.

    «Аль-Наср»

    «Аль-Наср» набрал 59 очков и занимает 2-е место в таблице. Подопечные Луиша Каштру добыли 19 побед, 2 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 71:34.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Премьер-лиге:

    • 06.10.23 «Аль-Наср» – «Абха» – 2:2;
    • 18.03.23 «Аль-Наср» – «Абха» – 2:1;
    • 07.10.22 «Абха» – «Аль-Наср» – 0:3;
    • 26.02.22 «Аль-Наср» – «Абха» – 2:1;
    • 30.09.21 «Абха» – «Аль-Наср» – 1:3.

    Прогноз на матч «Абха» – «Аль-Наср»

    Шансы «Аль-Насра» догнать «Аль-Хиляль» в чемпионской гонке минимальные. Хозяевам очки нужны даже больше – шансы покинуть зону вылета вполне реальные. Прогноз – Ф1 (+2,5) с коэффициентом 1.63.

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.04.2024 09:38
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