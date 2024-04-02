Во вторник, 2 апреля, в 26-м туре Премьер-лиги Саудовской Аравии сыграют «Абха» и «Аль-Наср». Матч пройдет в Абхе, начало – в 22:00 (мск).

«Абха»

Команда Митсо Мосимане занимает предпоследнее, 17-е место в Премьер-лиге Саудовской Аравии, набрав 22 очка. Хозяева предстоящей игры добыли 6 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 15 поражений, разница мячей 29:60.

«Аль-Наср»

«Аль-Наср» набрал 59 очков и занимает 2-е место в таблице. Подопечные Луиша Каштру добыли 19 побед, 2 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 71:34.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Премьер-лиге:

Прогноз на матч «Абха» – «Аль-Наср»

Шансы «Аль-Насра» догнать «Аль-Хиляль» в чемпионской гонке минимальные. Хозяевам очки нужны даже больше – шансы покинуть зону вылета вполне реальные. Прогноз – Ф1 (+2,5) с коэффициентом 1.63.