Во вторник, 2 апреля, в 26-м туре Премьер-лиги Саудовской Аравии сыграют «Абха» и «Аль-Наср». Матч пройдет в Абхе, начало – в 22:00 (мск).
«Абха»
Команда Митсо Мосимане занимает предпоследнее, 17-е место в Премьер-лиге Саудовской Аравии, набрав 22 очка. Хозяева предстоящей игры добыли 6 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 15 поражений, разница мячей 29:60.
«Аль-Наср»
«Аль-Наср» набрал 59 очков и занимает 2-е место в таблице. Подопечные Луиша Каштру добыли 19 побед, 2 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 71:34.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Премьер-лиге:
- 06.10.23 «Аль-Наср» – «Абха» – 2:2;
- 18.03.23 «Аль-Наср» – «Абха» – 2:1;
- 07.10.22 «Абха» – «Аль-Наср» – 0:3;
- 26.02.22 «Аль-Наср» – «Абха» – 2:1;
- 30.09.21 «Абха» – «Аль-Наср» – 1:3.
Прогноз на матч «Абха» – «Аль-Наср»
Шансы «Аль-Насра» догнать «Аль-Хиляль» в чемпионской гонке минимальные. Хозяевам очки нужны даже больше – шансы покинуть зону вылета вполне реальные. Прогноз – Ф1 (+2,5) с коэффициентом 1.63.