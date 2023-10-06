Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» и «Абха», 9-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября в 18:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Аль-Наср»: Аль-Акиди, Ляпорт, Ладжами, Аль-Ганам, Теллес, Брозович, Аль-Хайбари, Мане, Отавиньо, Талиска, Роналду.

Главный тренер: Луиш Каштру

«Абха»: Тэтэрушану, Ногера, Аль-Судани, Аль-Кумаиз, Наджи, Матич, Крыховяк, Джумаях, Аль-Хамари, Камано, Токо-Экамби.

Главный тренер: Чеслав Михневич

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Наср» – «Абха»