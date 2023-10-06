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    • «Аль-Наср» – «Абха»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2023

    «Аль-Наср» – «Абха»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» и «Абха», 9-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября в 18:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Аль-Наср»: Аль-Акиди, Ляпорт, Ладжами, Аль-Ганам, Теллес, Брозович, Аль-Хайбари, Мане, Отавиньо, Талиска, Роналду.

    Главный тренер: Луиш Каштру

    «Абха»: Тэтэрушану, Ногера, Аль-Судани, Аль-Кумаиз, Наджи, Матич, Крыховяк, Джумаях, Аль-Хамари, Камано, Токо-Экамби.

    Главный тренер: Чеслав Михневич

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Наср» – «Абха»

    Аль-Наср-Абха смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.10.2023 16:16
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