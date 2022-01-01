Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Команды
Аль-Фейха
Расписание
€ 16 млн
Аль-Фейха - расписание матчей
Аль-Маджмаа
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Стадион:
Маджмаа Спортс Сити
Сайт:
http://www.alfiha.com/
Тренер:
Вук Рашович
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
11.10 | 16:40
Аль-Фейха
- : -
Аль-Рияд
15.10 | 17:50
Халидж
- : -
Аль-Фейха
19.10 | 18:05
Аль-Фейха
- : -
Аль-Ахли
22.10 | 16:40
Аль-Хазм
- : -
Аль-Фейха
31.10 | 17:55
Аль-Фейха
- : -
Аль-Файсали
05.11 | 20:00
Аль-Кадисия
- : -
Аль-Фейха
20.11 | 20:00
Аль-Фейха
- : -
Аль-Фат
26.11 | 20:00
Аль-Дирия
- : -
Аль-Фейха
03.12 | 20:00
Аль-Фейха
- : -
Аль-Наср
10.12 | 20:00
Аль-Иттифак
- : -
Аль-Фейха
14.12 | 20:00
Аль-Фейха
- : -
Неом
11.02 | 22:00
Аль-Хиляль
- : -
Аль-Фейха
18.02 | 22:00
Аль-Фейха
- : -
Аль-Таавун
25.02 | 22:00
Абха
- : -
Аль-Фейха
11.03 | 21:00
Аль-Холуд
- : -
Аль-Фейха
18.03 | 21:00
Аль-Фейха
- : -
Аль-Иттихад
02.04 | 21:00
Аль-Фейха
- : -
Аль-Шабаб
08.04 | 21:00
Аль-Рияд
- : -
Аль-Фейха
15.04 | 21:00
Аль-Фейха
- : -
Халидж
18.04 | 21:00
Аль-Ахли
- : -
Аль-Фейха
22.04 | 21:00
Аль-Фейха
- : -
Аль-Хазм
29.04 | 21:00
Аль-Файсали
- : -
Аль-Фейха
06.05 | 21:00
Аль-Фейха
- : -
Аль-Кадисия
12.05 | 21:00
Аль-Фат
- : -
Аль-Фейха
20.05 | 21:00
Аль-Фейха
- : -
Аль-Дирия
24.05 | 21:00
Аль-Наср
- : -
Аль-Фейха
28.05 | 21:00
Аль-Фейха
- : -
Аль-Иттифак
Главные новости
Игрока «Зенита» впервые в карьере вызвали в сборную Аргентины
00:40
Примера. «Реал» упустил преимущество в два гола, но вырвал победу над «Эльче» на 91-й минуте
00:27
В «Спартаке» определились с будущим Джику
00:15
Месси проведет прощальный матч за сборную Аргентины: подробности
Вчера, 23:40
Гусев продолжит тренерскую карьеру за пределами России
Вчера, 23:26
1
Видео
Радимов одним словом описал комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:01
1
Тедеско уволили через 3,5 месяца после назначения
Вчера, 22:48
5
Семин вынес вердикт Дзюбе
Вчера, 22:41
Назван топ-клуб РПЛ, которому больше всех нужна пауза на матчи сборных
Вчера, 22:26
Подшибякина рассказала о реакции Батракова на интерес от «ПСЖ»
Вчера, 21:57
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+