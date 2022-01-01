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Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Команды
Аль-Фейха
Состав
€ 15,73 млн
Аль-Фейха - состав команды
Аль-Маджмаа
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Стадион:
Маджмаа Спортс Сити
Сайт:
http://www.alfiha.com/
Тренер:
Вук Рашович
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
52
Москера Орландо
Вра
31
€ 0.7 млн
1
Аль-Дукайл Абдулрауф
Вра
31
€ 0.075 млн
25
Колли Омар
Защ
34
€ 1.2 млн
17
Вильянуэва Микель
Защ
33
€ 0.8 млн
24
Бамсауд Ахмед
Защ
30
€ 0.6 млн
15
Оливейра Паулу
Защ
34
€ 0.4 млн
22
Аль-Бакави Мохаммед
Защ
31
€ 0.275 млн
21
Аль-Сахафи Зияд
Защ
32
€ 0.25 млн
2
Аль-Рашиди Мохер
Защ
27
€ 0.25 млн
12
Аль-Жаади Турки
Защ
23
-
47
Mohammed Al Dowaish
Защ
-
5
Моура Уго
Пол
28
€ 1 млн
30
Семеду Алфа
Пол
29
€ 0.9 млн
14
Аль-Биши Мансур
Пол
26
€ 0.2 млн
7
Аль-Харти Наваф
Пол
28
€ 0.175 млн
70
Аль-Анази Абдулрахман
Пол
28
€ 0.1 млн
24
Аль-Роки Саттам
Пол
24
€ 0.05 млн
10
Сакала Фэшн
Нап
29
€ 3.8 млн
23
Джейсон
Нап
32
€ 2 млн
17
Лазаро
Нап
24
€ 2 млн
8
Бензия Яссин
Нап
32
€ 0.9 млн
11
Аль-Джаваи Абдулла
Нап
30
€ 0.05 млн
9
Malek Al Abdulmonam
Нап
-
35
Ганвула Сильвер
Нап
30
-
Всего игроков: 24, из них вратарей: 2, защитников: 9, полузащитников: 6, нападающих: 7
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