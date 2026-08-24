Матч 3 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Таавуном» и «Аль-Фейхой» пройдет 25 августа 2026 года. Хозяева находятся в нижней половине таблицы (12-е место) с одним очком, гости замыкают турнирную таблицу, не набрав ни одного балла. Обе команды не могут похвастаться стабильными результатами: «Аль-Таавун» не выигрывает в пяти последних домашних матчах, а «Аль-Фейха» проиграла пять последних встреч в чемпионате. Однако в очных противостояниях хозяева имеют подавляющее преимущество – они не уступают сопернику в одиннадцати из тринадцати последних игр. Сумеет ли «Аль-Фейха» прервать свою неудачную серию и увезти очки из гостей, или «Аль-Таавун» наконец воспользуется домашней поддержкой и одержит первую победу в сезоне?

Кто победит в матче

«Аль-Таавун» постарается использовать преимущество своего поля и отличную очную статистику, чтобы прервать безвыигрышную домашнюю серию. Команда не проигрывает «Аль-Фейхе» в одиннадцати из тринадцати последних матчей и забивает в пятнадцати из семнадцати последних очных встреч. В среднем за последние пять игр хозяева забивают 1,40 гола, а их оборона пропускает ровно столько же. В стартовых турах «Аль-Таавун» сыграл вничью с «Аль-Халиджем» (0:0) и уступил «Аль-Холуду» (2:3), но в Кубке короля разгромил «Дамак» (3:0). Домашняя поддержка и уверенность в матчах с этим соперником дают хозяевам серьeзные шансы на успех.

«Аль-Фейха» переживает глубокий спад. Команда проиграла пять последних матчей в Высшей лиге, а в атаке действует крайне неэффективно – в среднем 0,60 гола за последние пять игр. При этом оборона гостей также уязвима: они пропускают в среднем 1,40 мяча за тот же период. В стартовых турах «Аль-Фейха» уступила «Неому» (1:2) и разгромно проиграла «Аль-Хилалю» (0:3), а в Кубке короля обыграла «Аль-Адалу» (2:0), но это был матч против команды из низшего дивизиона. В очных встречах с «Аль-Таавуном» гости имеют удручающую статистику – всего три победы в двадцати матчах. Гостям будет крайне сложно прервать свою неудачную серию на поле соперника, который традиционно уверенно играет против них.

Итоговый вывод: «Аль-Таавун» является явным фаворитом благодаря подавляющему преимуществу в очных встречах, домашней поддержке и более стабильной игре. «Аль-Фейха» находится в кризисе и практически не забивает, что делает победу хозяев наиболее вероятным сценарием. Ожидается, что «Аль-Таавун» одержит победу с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В двадцати очных матчах «Аль-Таавун» одержал девять побед, «Аль-Фейха» – лишь три, ещe восемь встреч завершились вничью. При этом хозяева не проигрывают в одиннадцати из тринадцати последних встреч и забивают в пятнадцати из семнадцати последних матчей против этого соперника. Текущая форма «Аль-Фейхи» – пять поражений подряд в чемпионате и слабая атака, тогда как «Аль-Таавун» дома хотя и не выигрывает, но имеет психологическое преимущество над гостем. Это создаeт явный дисбаланс в пользу хозяев, которые должны уверенно взять три очка.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аль-Таавуна» с разницей как минимум в один мяч. Подавляющее преимущество в очных встречах, домашняя поддержка и катастрофическая форма «Аль-Фейхи» (пять поражений подряд и 0,60 гола за матч) не оставляют сомнений в исходе. Гости могут попытаться забить, но их оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на очки. Рекомендуемая ставка – победа «Аль-Таавуна» с форой (-1) с коэффициентом 1.93. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Таавуном» и «Аль-Фейхой» состоится 25 августа 2026 года и начнется в 19:10 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.