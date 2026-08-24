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«Аль-Таавун» – «Аль-Фейха»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027

24 августа 2026 10:40
Аль-Таавун - Аль-Фейха
25 авг. 2026, вторник 19:10 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.93
Победа «Аль-Таавуна» с форой (-1)
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Матч 3 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Таавуном» и «Аль-Фейхой» пройдет 25 августа 2026 года. Хозяева находятся в нижней половине таблицы (12-е место) с одним очком, гости замыкают турнирную таблицу, не набрав ни одного балла. Обе команды не могут похвастаться стабильными результатами: «Аль-Таавун» не выигрывает в пяти последних домашних матчах, а «Аль-Фейха» проиграла пять последних встреч в чемпионате. Однако в очных противостояниях хозяева имеют подавляющее преимущество – они не уступают сопернику в одиннадцати из тринадцати последних игр. Сумеет ли «Аль-Фейха» прервать свою неудачную серию и увезти очки из гостей, или «Аль-Таавун» наконец воспользуется домашней поддержкой и одержит первую победу в сезоне?

Кто победит в матче

«Аль-Таавун» постарается использовать преимущество своего поля и отличную очную статистику, чтобы прервать безвыигрышную домашнюю серию. Команда не проигрывает «Аль-Фейхе» в одиннадцати из тринадцати последних матчей и забивает в пятнадцати из семнадцати последних очных встреч. В среднем за последние пять игр хозяева забивают 1,40 гола, а их оборона пропускает ровно столько же. В стартовых турах «Аль-Таавун» сыграл вничью с «Аль-Халиджем» (0:0) и уступил «Аль-Холуду» (2:3), но в Кубке короля разгромил «Дамак» (3:0). Домашняя поддержка и уверенность в матчах с этим соперником дают хозяевам серьeзные шансы на успех.

«Аль-Фейха» переживает глубокий спад. Команда проиграла пять последних матчей в Высшей лиге, а в атаке действует крайне неэффективно – в среднем 0,60 гола за последние пять игр. При этом оборона гостей также уязвима: они пропускают в среднем 1,40 мяча за тот же период. В стартовых турах «Аль-Фейха» уступила «Неому» (1:2) и разгромно проиграла «Аль-Хилалю» (0:3), а в Кубке короля обыграла «Аль-Адалу» (2:0), но это был матч против команды из низшего дивизиона. В очных встречах с «Аль-Таавуном» гости имеют удручающую статистику – всего три победы в двадцати матчах. Гостям будет крайне сложно прервать свою неудачную серию на поле соперника, который традиционно уверенно играет против них.

Итоговый вывод: «Аль-Таавун» является явным фаворитом благодаря подавляющему преимуществу в очных встречах, домашней поддержке и более стабильной игре. «Аль-Фейха» находится в кризисе и практически не забивает, что делает победу хозяев наиболее вероятным сценарием. Ожидается, что «Аль-Таавун» одержит победу с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В двадцати очных матчах «Аль-Таавун» одержал девять побед, «Аль-Фейха» – лишь три, ещe восемь встреч завершились вничью. При этом хозяева не проигрывают в одиннадцати из тринадцати последних встреч и забивают в пятнадцати из семнадцати последних матчей против этого соперника. Текущая форма «Аль-Фейхи» – пять поражений подряд в чемпионате и слабая атака, тогда как «Аль-Таавун» дома хотя и не выигрывает, но имеет психологическое преимущество над гостем. Это создаeт явный дисбаланс в пользу хозяев, которые должны уверенно взять три очка.

Личные встречи
Побед - 3 (43%)
Ничьих - 3 (43%)
Побед - 1 (14%)
10
Забитых мячей
6
1.43
В среднем за матч
0.86
4:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Таавун
2 : 3
20.02.2026
Аль-Фейха
Самая крупная ничья
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Фейха
1 : 1
23.05.2024
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Таавун
0 : 0
25.08.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Таавун
2 : 3
20.02.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Фейха
1 : 2
23.10.2025
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Аль-Фейха
0 : 0
31.01.2025
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Таавун
1 : 0
22.08.2024
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Фейха
1 : 1
23.05.2024
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Аль-Таавун
4 : 1
08.12.2023
Аль-Фейха
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Таавун
1
Маилсон
ВР
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
32
Мутеб Аль-Муфарриж
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
18
Ашраф Эль-Махдиуи
(К) ОП
47
Y. El Bahraoui
ЦП
10
Недим Байрами
АП
7
Мохаммед Аль-Кувайкиби
ПВ
88
Марин Петков
ПВ
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Аль-Фейха
52
Орландо Москера
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦЗ
22
Мохаммед Аль-Бакави
(К) ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
43
Fahad Majed Alhubayshi
ЦП
77
Rayan Enad
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Аль-Таавун
39
Abdul Rahman Al Ghamdi
ВР
12
Турки Аль-Жаади
ЦЗ
27
Adeeb Al Hassan
ЦЗ
23
Rakan Rajeh Altulayhi
ЦП
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
20
Bassem Al-Arini
ЦП
70
Abdulrahman Hendi
ЦП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
17
Мохаммед Салех
ПВ
Аль-Фейха
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
24
Ахмед Бамсауд
ЛЗ
47
Mohammed Al Dowaish
ЦЗ
2
Мохер Аль-Рашиди
ПЗ
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
6
Ali Al Hussain
ЦП
9
Malek Al Abdulmonam
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Маилсон
93
Аль-Салули
32
Аль-Муфарриж
6
Аль-Хурайджи
18
Эль-Махдиуи
19
Дорли
47
7
Аль-Кувайкиби
10
Байрами
88
Петков
9
Хамдалла
3-1-3-1-2
52
Москера
22
Аль-Бакави
21
Аль-Сахафи
15
Оливейра
5
Моура
7
Аль-Харти
30
Семеду
43
17
Лазаро
10
Сакала
77
19
Дорли
23
23
19
Дорли
17
Лазаро
24
Бамсауд
24
Бамсауд
17
Лазаро
43
47
47
43
21
Аль-Сахафи
2
Аль-Рашиди
2
Аль-Рашиди
21
Аль-Сахафи
7
Аль-Харти
14
Аль-Биши
14
Аль-Биши
7
Аль-Харти
30
Семеду
6
6
30
Семеду
Остались в запасе
Аль-Таавун
Аль-Фейха
39
Abdul Rahman Al Ghamdi
ВР
12
Турки Аль-Жаади
ЦЗ
27
Adeeb Al Hassan
ЦЗ
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
20
Bassem Al-Arini
ЦП
70
Abdulrahman Hendi
ЦП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
17
Мохаммед Салех
ПВ
Главный тренер
Периклес Чамуска
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
9
Malek Al Abdulmonam
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Остались в запасе
39
Abdul Rahman Al Ghamdi
ВР
12
Турки Аль-Жаади
ЦЗ
27
Adeeb Al Hassan
ЦЗ
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
20
Bassem Al-Arini
ЦП
70
Abdulrahman Hendi
ЦП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
17
Мохаммед Салех
ПВ
Остались в запасе
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
9
Malek Al Abdulmonam
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Главный тренер
Вук Рашович

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аль-Таавуна» с разницей как минимум в один мяч. Подавляющее преимущество в очных встречах, домашняя поддержка и катастрофическая форма «Аль-Фейхи» (пять поражений подряд и 0,60 гола за матч) не оставляют сомнений в исходе. Гости могут попытаться забить, но их оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на очки. Рекомендуемая ставка – победа «Аль-Таавуна» с форой (-1) с коэффициентом 1.93. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Таавуном» и «Аль-Фейхой» состоится 25 августа 2026 года и начнется в 19:10 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.

«Аль-Таавун» – «Аль-Фейха»: смотреть онлайн.

1.93
Победа «Аль-Таавуна» с форой (-1)
Сделать ставку
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Автор: Мещеряков Денис
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Фейха Аль-Таавун
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