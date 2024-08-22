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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Таавун - Аль-Фейха
Аль-Таавун - Аль-Фейха: обзор матча 22 августа 2024
Аль-Таавун
22.08.2024, четверг, 19:10
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Аль-Фейха
90+5'
А. Адам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Таавун - Аль-Фейха
Желтая карточка
А. Адам
90'
+6
ГОЛ! 1:0!
А. Адам
Пас отдал
Ф. Файр
90'
+5
89'
Замена
R. Alabdullah
️️️️
A. Al Hussain
Замена
Ф. Файр
️️️️
М. Барроу
82'
Красная карточка
И. Аль-Шуайль
80'
Замена
И. Аль-Шуайль
️️️️
С. Аль-Нассер
59'
Замена
С. Мандаш
️️️️
М. Аль-Кувайкиби
59'
45'
Желтая карточка
Ф. Абди
28'
Желтая карточка
М. Аль-Рашиди
Замена
А. Аль-Салули
️️️️
В. Аль-Ахмед
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Таавун
1
Маилсон
ВР
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
23
Валид Аль-Ахмед
ЦЗ
18
Ашраф Эль-Махдиуи
(К)
ОП
8
Флавио
ЦП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
6
Саад Аль-Нассер
АП
14
Фахад Мохаммед Аль-Джумаия
ПВ
7
Мохаммед Аль-Кувайкиби
ПВ
99
Муса Барроу
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Аль-Фейха
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
25
Фарис Абди
ЦЗ
47
Mohammed Al Dowaish
ЦЗ
4
Сами Аль-Хайбари
(К)
ЦЗ
2
Мохер Аль-Рашиди
ПЗ
75
Халед Аль-Рамма
ПАЗ
60
Ракан Аль-Кааби
ОП
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
6
Ali Al Hussain
ЦП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Аль-Таавун
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
32
Мутеб Аль-Муфарриж
ЦЗ
26
Ибрахим Аль-Шуайль
ЦЗ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
76
Файкал Файр
ЦП
27
Султан Мандаш
ПВ
9
Абдулфаттах Адам
ЦФ
Аль-Фейха
13
Sattam Al Shammari
ВР
46
Osama Al Turki
ЦЗ
6
Сауд Зидан
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
9
Malek Al Abdulmonam
ЦФ
27
Redha Alabdullah
ЦФ
2-1-2-3-2
1
Маилсон
5
Жиротто
23
Аль-Ахмед
18
Эль-Махдиуи
8
Флавио
29
Бахусайн
14
Аль-Джумаия
6
Аль-Нассер
7
Аль-Кувайкиби
9
Педро
99
Барроу
4-2-3-1
1
Аль-Дукайл
2
Аль-Рашиди
47
4
Аль-Хайбари
25
Абди
75
Аль-Рамма
60
Аль-Кааби
14
Аль-Биши
7
Аль-Харти
6
10
Сакала
23
Аль-Ахмед
93
Аль-Салули
93
Аль-Салули
23
Аль-Ахмед
6
Аль-Нассер
26
Аль-Шуайль
26
Аль-Шуайль
6
Аль-Нассер
99
Барроу
76
Файр
76
Файр
99
Барроу
7
Аль-Кувайкиби
27
Мандаш
27
Мандаш
7
Аль-Кувайкиби
6
27
27
6
Остались в запасе
Аль-Таавун
Аль-Фейха
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
32
Мутеб Аль-Муфарриж
ЦЗ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
9
Абдулфаттах Адам
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
13
Sattam Al Shammari
ВР
46
Osama Al Turki
ЦЗ
6
Сауд Зидан
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
9
Malek Al Abdulmonam
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Остались в запасе
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
32
Мутеб Аль-Муфарриж
ЦЗ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
9
Абдулфаттах Адам
ЦФ
Остались в запасе
13
Sattam Al Shammari
ВР
46
Osama Al Turki
ЦЗ
6
Сауд Зидан
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
9
Malek Al Abdulmonam
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Главный тренер
Вук Рашович
Статистика матча Аль-Таавун - Аль-Фейха
1
1
2
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
3
Нарушения
7
9
Офсайды
2
1
Количество передач
556
320
Сейвы
3
3
Точность передач %
86
75
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Таавун
- : -
03.12.2026
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
3 : 1
28.11.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Таавун
0 : 1
20.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Дирия
1 : 1
17.10.2026
Аль-Таавун
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Фейха
- : -
05.12.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Фейха
4 : 1
31.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Хазм
2 : 2
22.10.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фейха
2 : 3
19.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
Аль-Фейха
Информация о матче
Главный судья:
Abdullah Al-Shehri, Saudi Arabia
Стадион:
Кинг Абдулла Спорт Сити
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