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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Таавун - Аль-Фейха
Аль-Таавун - Аль-Фейха: обзор матча 08 декабря 2023
Аль-Таавун
08.12.2023, пятница, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
4 : 1
Завершен
Аль-Фейха
15'
Матеус
40'
А. Эль-Махдиуи (П)
62'
М. Барроу
84'
А. Адам
6'
Ф. Сакала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Таавун - Аль-Фейха
Замена
R. Rajeh Altulayhi
️️️️
А. Медран
88'
ГОЛ! 4:1!
А. Адам
Пас отдал
A. Al Fiqi
84'
83'
Замена
М. Аль-Кайди
️️️️
С. Аль-Хайбари
Замена
️️️️
М. Барроу
78'
Замена
М. Аль-Гамди
️️️️
А. Аль-Ояяри
75'
Замена
А. Адам
️️️️
Ж. Педро
75'
70'
Замена
Ю. Хакави
️️️️
О. Аль-Халаф
70'
Замена
А. Аль-Анази
️️️️
М. Аль-Бакави
ГОЛ! 3:1!
М. Барроу
Пас отдал
А. Медран
62'
60'
Замена
Н. Аль-Харти
️️️️
С. Зидан
59'
Замена
А. Аль-Сафари
️️️️
Г. Цимирот
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Эль-Махдиуи
40'
ГОЛ! 1:1!
Матеус
Пас отдал
А. Медран
15'
6'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Сакала
Пас отдал
А. Оникуру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Таавун
1
Маилсон
ВР
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
18
Ашраф Эль-Махдиуи
ОП
8
Флавио
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
15
Абдулмалик Аль-Ояяри
АП
10
Матеус
ПВ
9
Жоао Педро
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Аль-Фейха
88
Владимир Стойкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
4
Сами Аль-Хайбари
ЦЗ
33
Хусейн Аль-Шуваиш
ЦЗ
22
Мохаммед Аль-Бакави
ПЗ
88
Осама Аль-Халаф
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
6
Сауд Зидан
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
27
Султан Мандаш
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Аль-Таавун
30
Saleh Alohaymid
ВР
6
Мохаммед Аль-Гамди
ПЗ
32
Эяд Лоай Мадани
ОП
34
Ziyad Al Refaei
ЦП
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
23
Rakan Rajeh Altulayhi
ЦП
17
Ахмед Ашраф Аль-Фики
ЦП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
9
Абдулфаттах Адам
ЦФ
Аль-Фейха
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
12
Юсеф Хакави
ЦЗ
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
60
Ракан Аль-Кааби
ЦП
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
18
Абдулрахман Аль-Сафари
АП
77
Халид Аль-Каби
ПВ
49
Али Аль-Жубая
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Маилсон
93
Аль-Салули
5
Жиротто
19
Аль-Абдулразик
18
Эль-Махдиуи
8
Флавио
10
Медран
15
Аль-Ояяри
10
Матеус
99
Барроу
9
Педро
3-2-2-2-1
88
Стойкович
22
Аль-Бакави
4
Аль-Хайбари
33
Аль-Шуваиш
88
Аль-Халаф
33
Конан
6
Зидан
59
Цимирот
27
Мандаш
7
Оникуру
10
Сакала
15
Аль-Ояяри
6
Аль-Гамди
6
Аль-Гамди
15
Аль-Ояяри
10
Медран
23
23
10
Медран
9
Педро
9
Адам
9
Адам
9
Педро
4
Аль-Хайбари
98
Аль-Кайди
98
Аль-Кайди
4
Аль-Хайбари
88
Аль-Халаф
12
Хакави
12
Хакави
88
Аль-Халаф
22
Аль-Бакави
70
Аль-Анази
70
Аль-Анази
22
Аль-Бакави
6
Зидан
7
Аль-Харти
7
Аль-Харти
6
Зидан
59
Цимирот
18
Аль-Сафари
18
Аль-Сафари
59
Цимирот
Остались в запасе
Аль-Таавун
Аль-Фейха
30
Saleh Alohaymid
ВР
32
Эяд Лоай Мадани
ОП
34
Ziyad Al Refaei
ЦП
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
17
Ахмед Ашраф Аль-Фики
ЦП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
Главный тренер
Периклес Чамуска
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
60
Ракан Аль-Кааби
ЦП
77
Халид Аль-Каби
ПВ
49
Али Аль-Жубая
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Остались в запасе
30
Saleh Alohaymid
ВР
32
Эяд Лоай Мадани
ОП
34
Ziyad Al Refaei
ЦП
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
17
Ахмед Ашраф Аль-Фики
ЦП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
Остались в запасе
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
60
Ракан Аль-Кааби
ЦП
77
Халид Аль-Каби
ПВ
49
Али Аль-Жубая
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Главный тренер
Вук Рашович
Статистика матча Аль-Таавун - Аль-Фейха
Всего ударов по воротам
7
2
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
0
Нарушения
7
5
Офсайды
0
4
Количество передач
332
152
Сейвы
0
3
Точность передач %
88
69
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
2
2
Удары из-за пределов штрафной
5
0
Матчи команд
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
- : -
28.11.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Таавун
0 : 1
20.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Дирия
1 : 1
17.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Шабаб
3 : 0
11.10.2026
Аль-Таавун
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Фейха
4 : 1
31.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Хазм
2 : 2
22.10.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фейха
2 : 3
19.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
Аль-Фейха
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