22.01.2026, четверг, 20:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Аль-Хиляль
Аль-Хиляль
4-1-2-1-2
17
19
Эрнандес
78
Ладжами
4
Мари
24
Аль-Харби
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
28
Канно
10
Малком
29
Нуньес
38
Леонардо
4-3-1-2
52
Москера
22
Аль-Бакави
21
Аль-Сахафи
17
Вильянуэва
24
Бамсауд
30
Семеду
14
Аль-Биши
6
23
Джейсон
77
10
Сакала
22
Милинкович-Савич
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
22
Милинкович-Савич
24
Аль-Харби
88
Аль-Ями
88
Аль-Ями
24
Аль-Харби
8
Невеш
18
Аль-Хавсави
18
Аль-Хавсави
8
Невеш
29
Нуньес
37
Сезар
37
Сезар
29
Нуньес
10
Малком
27
Мандаш
27
Мандаш
10
Малком
23
Джейсон
6
Смоллинг
6
Смоллинг
23
Джейсон
24
Бамсауд
75
Аль-Рамма
75
Аль-Рамма
24
Бамсауд
10
Сакала
60
Аль-Кааби
60
Аль-Кааби
10
Сакала
21
Аль-Сахафи
35
Ганвула
35
Ганвула
21
Аль-Сахафи
30
Семеду
72
72
30
Семеду
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Фейха
40
Ахмад Абу Расен
ВР
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
2
Мохер Аль-Рашиди
ПЗ
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
11
Абдулла Аль-Джаваи
ЛВ
Главный тренер
Вук Рашович
Остались в запасе
40
Ахмад Абу Расен
ВР
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Остались в запасе
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
2
Мохер Аль-Рашиди
ПЗ
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
11
Абдулла Аль-Джаваи
ЛВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Вук Рашович
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Фейха
1
1
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
0
1
Угловые удары
7
1
Нарушения
5
5
Офсайды
5
2
Количество передач
712
365
Сейвы
1
2
Точность передач %
90
80
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
2.26
0.41
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Аль-Фейха», 17-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Фейха»
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Источник: «Бомбардир»