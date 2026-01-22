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  • «Аль-Хиляль» – «Аль-Фейха»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026

«Аль-Хиляль» – «Аль-Фейха»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026

22 января, 19:20
Аль-Хиляль
22.01.2026, четверг, 20:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
4 : 1
Завершен
Аль-Фейха
37' С. Милинкович-Савич 45' О. Москера (АГ) 61' М. Канно 90' М. Леонардо
14' Ф. Сакала
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хиляль
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
24
Мотеб Аль-Харби
ЛЗ
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
8
Рубен Невеш
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
28
Мохамед Канно
(К) ЦП
10
Малком
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Аль-Фейха
52
Орландо Москера
ВР
24
Ахмед Бамсауд
ЛЗ
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
22
Мохаммед Аль-Бакави
(К) ПЗ
30
Алфа Семеду
ЦП
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
6
Stylianos Vrontis
ЦП
23
Джейсон
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
77
Rayan Enad
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Аль-Хиляль
40
Ахмад Абу Расен
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
18
Мурад Аль-Хавсави
ЦП
37
Кайо Сезар
ПВ
27
Султан Мандаш
ПВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Аль-Фейха
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Мохер Аль-Рашиди
ПЗ
75
Халед Аль-Рамма
ПАЗ
11
Абдулла Аль-Джаваи
ЛВ
60
Ракан Аль-Кааби
ОП
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
72
Sabri Abdu Dahal
ЦФ
4-1-2-1-2
17
19
Эрнандес
78
Ладжами
4
Мари
24
Аль-Харби
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
28
Канно
10
Малком
29
Нуньес
38
Леонардо
4-3-1-2
52
Москера
22
Аль-Бакави
21
Аль-Сахафи
17
Вильянуэва
24
Бамсауд
30
Семеду
14
Аль-Биши
6
23
Джейсон
77
10
Сакала
22
Милинкович-Савич
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
22
Милинкович-Савич
24
Аль-Харби
88
Аль-Ями
88
Аль-Ями
24
Аль-Харби
8
Невеш
18
Аль-Хавсави
18
Аль-Хавсави
8
Невеш
29
Нуньес
37
Сезар
37
Сезар
29
Нуньес
10
Малком
27
Мандаш
27
Мандаш
10
Малком
23
Джейсон
6
Смоллинг
6
Смоллинг
23
Джейсон
24
Бамсауд
75
Аль-Рамма
75
Аль-Рамма
24
Бамсауд
10
Сакала
60
Аль-Кааби
60
Аль-Кааби
10
Сакала
21
Аль-Сахафи
35
Ганвула
35
Ганвула
21
Аль-Сахафи
30
Семеду
72
72
30
Семеду
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Фейха
40
Ахмад Абу Расен
ВР
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
2
Мохер Аль-Рашиди
ПЗ
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
11
Абдулла Аль-Джаваи
ЛВ
Главный тренер
Вук Рашович
Остались в запасе
40
Ахмад Абу Расен
ВР
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Остались в запасе
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
2
Мохер Аль-Рашиди
ПЗ
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
11
Абдулла Аль-Джаваи
ЛВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Вук Рашович
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Фейха
1
1
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
0
1
Угловые удары
7
1
Нарушения
5
5
Офсайды
5
2
Количество передач
712
365
Сейвы
1
2
Точность передач %
90
80
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
2.26
0.41

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Аль-Фейха», 17-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Фейха»

«Аль-Хиляль» – «Аль-Фейха»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Фейха Аль-Хиляль
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