«Неом» – «Аль-Фейха»: прогноз и ставки на матч 4 апреля 2026 с коэффициентом 1.90

03 апреля 2026 9:56
Неом - Аль-Фейха
04 апр. 2026, суббота 19:30 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
1.75
«Аль-Фейха» не проиграет (X2)
4 апреля в рамках 27-го тура саудовской Высшей лиги «Неом» примет «Аль-Фейху». Обе команды имеют одинаковое количество очков (33) после 26 туров и занимают 8-е и 9-е места соответственно. «Аль-Фейха» находится в отличной атакующей форме.

«Неом»

Хозяева подходят к матчу в непростой форме: команда не может выиграть в 4 последних матчах и пропускает в 4 последних. В последних 5 играх «Неом» забил 1.00 гола в среднем и пропустил 1.20. Лучший бомбардир – Александр Ляказетт (12 голов в 27 матчах). В личной встрече с «Аль-Фейхой» в феврале была зафиксирована ничья 1:1.

«Аль-Фейха»

Гости находятся в отличной атакующей форме. Команда забивает в 7 последних матчах и обязательно забивает в 7 последних. В последних 5 играх «Аль-Фейха» забил 2.20 гола в среднем и пропустил 1.20. Лучший бомбардир – Фешн Сакала (11 голов в 25 матчах). В последней игре «Аль-Фейха» обыграла «Аль-Иттифак» (1:0).

Факты о командах

«Неом»

  • Ничья в последнем матче с «Аль-Таавун» (2:2)
  • Не может выиграть в 4 последних матчах
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • В среднем: 1.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

«Аль-Фейха»

  • Победа в последнем матче над «Аль-Иттифак» (1:0)
  • Забивает в 7 последних матчах
  • В среднем: 2.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Фешн Сакала (11 голов)

Прогноз на матч «Неом» – «Аль-Фейха»

«Аль-Фейха» находится в отличной атакующей форме (2.20 гола за игру) и забивает в 7 матчах подряд. «Неом» не может выиграть 4 матча и пропускает в 4 последних играх. Учитывая атакующую мощь гостей и проблемы хозяев в обороне, наиболее вероятным сценарием выглядит как минимум один гол со стороны «Аль-Фейхи». При этом обе команды имеют одинаковое количество очков, что делает матч равным.

Рекомендованные ставки

  • «Аль-Фейха» не проиграет (X2) – коэффициент 1.90
  • Обе забьют – да – коэффициент 1.85

Автор: Бестужев Павел
