15.05.2026, пятница, 19:15
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Дамак
Дамак
3-2-2-2-2
12
Аль-Хавсави
15
Харкасс
3
Бедран
13
Аль-Обейд
6
Абдулла
20
23
Вада
2
Силла
14
Окита
99
Ариэлсон
1
4-1-1-2-2
52
Москера
22
Аль-Бакави
2
Аль-Рашиди
6
Смоллинг
24
Бамсауд
60
Аль-Кааби
30
Семеду
23
Джейсон
8
Бензия
72
21
Радиф
20
21
Аль-Анази
21
Аль-Анази
20
3
Бедран
5
5
3
Бедран
99
Ариэлсон
11
Мейте
11
Мейте
99
Ариэлсон
23
Вада
80
Наджи
80
Наджи
23
Вада
30
Семеду
17
Вильянуэва
17
Вильянуэва
30
Семеду
22
Аль-Бакави
75
Аль-Рамма
75
Аль-Рамма
22
Аль-Бакави
24
Бамсауд
6
6
24
Бамсауд
72
35
Ганвула
35
Ганвула
72
8
Бензия
41
41
8
Бензия
Остались в запасе
Дамак
Аль-Фейха
30
Naser Al Ghamdi
ВР
22
Abdul Rahman Al Khaibari
ЦЗ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦЗ
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
Главный тренер
Вук Рашович
Остались в запасе
30
Naser Al Ghamdi
ВР
22
Abdul Rahman Al Khaibari
ЦЗ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
Остались в запасе
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦЗ
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
Главный тренер
Космин Контра
Главный тренер
Вук Рашович
Статистика матча Дамак - Аль-Фейха
1
1
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
6
Нарушения
9
12
Офсайды
2
2
Количество передач
316
386
Сейвы
1
2
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.44
0.24
xGP (предотвращенные голы)
-1.78
-1.78
Смотреть прямую трансляцию матча «Дамак» против «Аль-Фейха», 33-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 мая в 19:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дамак» – «Аль-Фейха»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»