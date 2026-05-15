Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Дамак» – «Аль-Фейха»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2026

«Дамак» – «Аль-Фейха»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2026

15 мая, 18:05
Дамак
15.05.2026, пятница, 19:15
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
3 : 0
Завершен
Аль-Фейха
16' М. Силла 53' А. Бедран 77' А. Бедран
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дамак
12
Сануси Аль-Хавсави
ЛЗ
13
Абдулрахман Аль-Обейд
ЛЗ
15
Джамал Харкасс
ЦЗ
3
Абделькадер Бедран
(К) ЦЗ
6
Тарек Абдулла
ПЗ
20
A. Al Qahtani
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
2
Морлайе Силла
АП
14
Джонатан Окита
ПВ
1
Kewin
ЦФ
99
Ариэлсон
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Аль-Фейха
52
Орландо Москера
ВР
24
Ахмед Бамсауд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Мохер Аль-Рашиди
ПЗ
22
Мохаммед Аль-Бакави
(К) ПЗ
60
Ракан Аль-Кааби
ОП
30
Алфа Семеду
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
23
Джейсон
ПВ
21
Абдулла Радиф
ЦФ
72
Sabri Abdu Dahal
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Дамак
30
Naser Al Ghamdi
ВР
21
Дари Саяр Аль-Анази
ЛЗ
5
Hassan Rubayyi
ЦЗ
22
Abdul Rahman Al Khaibari
ЦЗ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
11
Яку Мейте
ЦП
80
Яхья Наджи
ПВ
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
Аль-Фейха
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
75
Халед Аль-Рамма
ПАЗ
6
Stylianos Vrontis
ЦП
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
41
Ammar Al-Khaibari
ЦФ
3-2-2-2-2
12
Аль-Хавсави
15
Харкасс
3
Бедран
13
Аль-Обейд
6
Абдулла
20
23
Вада
2
Силла
14
Окита
99
Ариэлсон
1
4-1-1-2-2
52
Москера
22
Аль-Бакави
2
Аль-Рашиди
6
Смоллинг
24
Бамсауд
60
Аль-Кааби
30
Семеду
23
Джейсон
8
Бензия
72
21
Радиф
20
21
Аль-Анази
21
Аль-Анази
20
3
Бедран
5
5
3
Бедран
99
Ариэлсон
11
Мейте
11
Мейте
99
Ариэлсон
23
Вада
80
Наджи
80
Наджи
23
Вада
30
Семеду
17
Вильянуэва
17
Вильянуэва
30
Семеду
22
Аль-Бакави
75
Аль-Рамма
75
Аль-Рамма
22
Аль-Бакави
24
Бамсауд
6
6
24
Бамсауд
72
35
Ганвула
35
Ганвула
72
8
Бензия
41
41
8
Бензия
Остались в запасе
Дамак
Аль-Фейха
30
Naser Al Ghamdi
ВР
22
Abdul Rahman Al Khaibari
ЦЗ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦЗ
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
Главный тренер
Вук Рашович
Остались в запасе
30
Naser Al Ghamdi
ВР
22
Abdul Rahman Al Khaibari
ЦЗ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
Остались в запасе
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦЗ
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
Главный тренер
Космин Контра
Главный тренер
Вук Рашович
Статистика матча Дамак - Аль-Фейха
1
1
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
6
Нарушения
9
12
Офсайды
2
2
Количество передач
316
386
Сейвы
1
2
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.44
0.24
xGP (предотвращенные голы)
-1.78
-1.78

Смотреть прямую трансляцию матча «Дамак» против «Аль-Фейха», 33-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 мая в 19:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дамак» – «Аль-Фейха»

«Дамак» – «Аль-Фейха»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Фейха Дамак
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
18:36
1
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Мое имя всегда будет с этим ассоциироваться»
18:18
2
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
10
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
5
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
2
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+