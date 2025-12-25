25.12.2025, четверг, 17:50
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Составы команд
Аль-Фейха
Аль-Фейха
4-2-2-2
52
Москера
18
Бамсауд
5
Смоллинг
17
Вильянуэва
22
Аль-Бакави
14
Аль-Биши
30
Семеду
8
Бензия
23
Джейсон
35
Ганвула
77
4-2-1-2-1
14
Варела
3
27
Аль-Нахли
2
4
20
Аль-Саяли
32
Розье
26
19
Аль-Хабаши
10
Мартинш
9
Аль-Сома
72
72
14
Аль-Биши
9
9
14
Аль-Биши
10
Мартинш
24
24
10
Мартинш
26
70
70
26
Остались в запасе
Аль-Фейха
Аль-Хазм
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
2
Мохер Аль-Рашиди
ПЗ
75
Халед Аль-Рамма
ПАЗ
6
Ракан Аль-Кааби
ОП
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
19
Stylianos Vrontis
ЦП
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
Главный тренер
Вук Рашович
23
Ибрахим Заед
ВР
5
Mohammed Issa
ЦЗ
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
80
Miguel Carvalho
ЦП
15
Abdulrahman Al-Khaibary
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
7
Юсеф Аль-Шаммари
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Остались в запасе
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
2
Мохер Аль-Рашиди
ПЗ
75
Халед Аль-Рамма
ПАЗ
6
Ракан Аль-Кааби
ОП
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
19
Stylianos Vrontis
ЦП
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
Остались в запасе
23
Ибрахим Заед
ВР
5
Mohammed Issa
ЦЗ
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
80
Miguel Carvalho
ЦП
15
Abdulrahman Al-Khaibary
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
7
Юсеф Аль-Шаммари
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Статистика матча Аль-Фейха - Аль-Хазм
2
3
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
13
7
Офсайды
1
4
Количество передач
418
356
Сейвы
2
3
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
1
0.22
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Фейха» против «Аль-Хазма», 11-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 декабря в 17:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»