8 апреля в рамках 29-го тура саудовской Высшей лиги «Аль-Фейха» примет «Аль-Ахли». Хозяева занимают 9-е место с 33 очками, гости расположились на 3-й строчке с 65 очками. «Аль-Ахли» является явным фаворитом благодаря мощной атаке и феноменальной статистике личных встреч.

Хозяева подходят к матчу в неплохой форме. Команда не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей и забивает в 7 из 9 последних игр. В последних 5 играх «Аль-Фейха» забила 1.60 гола в среднем и пропустила 1.00. Лучший бомбардир – Фешн Сакала (11 голов в 25 матчах). В личных встречах с «Аль-Ахли» у хозяев статистика катастрофическая: 5 поражений подряд, 6 матчей с пропущенными голами и 5 «сухих» матчей.

Гости находятся в отличной форме. Команда не проигрывает в 8 из 10 последних гостевых матчей и забивает в 9 последних. «Аль-Ахли» обязательно забивает в 8 последних матчах. В последних 5 играх гости забили 2.00 гола в среднем и пропустили 1.00. Лучший бомбардир – Айвен Тоуни (35 голов в 39 матчах). В личных встречах с «Аль-Фейхой» «Аль-Ахли» побеждает в 5 последних матчах, забивает в 6 последних очных встречах и не пропускает в 5 последних.

Прогноз на матч «Аль-Фейха» – «Аль-Ахли»

«Аль-Ахли» является явным фаворитом: команда борется за место в Лиге чемпионов, имеет мощную атаку и феноменальную статистику личных встреч (5 побед подряд, 5 «сухих» матчей). «Аль-Фейха» дома стабильна, но против такого соперника у неe практически нет шансов. Учитывая доминирование гостей в очных встречах, наиболее вероятным сценарием выглядит победа «Аль-Ахли».

