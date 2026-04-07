Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аль-Фейха» – «Аль-Ахли»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 1.47

07 апреля 2026 9:36
Аль-Фейха - Аль-Ахли
08 апр. 2026, среда 18:55 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Перейти в онлайн матча
1.47
Победа «Аль-Ахли»
Сделать ставку

8 апреля в рамках 29-го тура саудовской Высшей лиги «Аль-Фейха» примет «Аль-Ахли». Хозяева занимают 9-е место с 33 очками, гости расположились на 3-й строчке с 65 очками. «Аль-Ахли» является явным фаворитом благодаря мощной атаке и феноменальной статистике личных встреч.

«Аль-Фейха»

Хозяева подходят к матчу в неплохой форме. Команда не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей и забивает в 7 из 9 последних игр. В последних 5 играх «Аль-Фейха» забила 1.60 гола в среднем и пропустила 1.00. Лучший бомбардир – Фешн Сакала (11 голов в 25 матчах). В личных встречах с «Аль-Ахли» у хозяев статистика катастрофическая: 5 поражений подряд, 6 матчей с пропущенными голами и 5 «сухих» матчей.

«Аль-Ахли»

Гости находятся в отличной форме. Команда не проигрывает в 8 из 10 последних гостевых матчей и забивает в 9 последних. «Аль-Ахли» обязательно забивает в 8 последних матчах. В последних 5 играх гости забили 2.00 гола в среднем и пропустили 1.00. Лучший бомбардир – Айвен Тоуни (35 голов в 39 матчах). В личных встречах с «Аль-Фейхой» «Аль-Ахли» побеждает в 5 последних матчах, забивает в 6 последних очных встречах и не пропускает в 5 последних.

Факты о командах

«Аль-Фейха»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей
  • В среднем: 1.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Проигрывает в 5 последних очных матчах с «Аль-Ахли»

«Аль-Ахли»

  • Не проигрывает в 8 из 10 последних гостевых матчей
  • Забивает в 9 последних матчах
  • В среднем: 2.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Побеждает в 5 последних очных матчах с «Аль-Фейхой»

Прогноз на матч «Аль-Фейха» – «Аль-Ахли»

«Аль-Ахли» является явным фаворитом: команда борется за место в Лиге чемпионов, имеет мощную атаку и феноменальную статистику личных встреч (5 побед подряд, 5 «сухих» матчей). «Аль-Фейха» дома стабильна, но против такого соперника у неe практически нет шансов. Учитывая доминирование гостей в очных встречах, наиболее вероятным сценарием выглядит победа «Аль-Ахли».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аль-Ахли» – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Аль-Фейхи» меньше 0.5

Автор: Миронов Николай
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Ахли Аль-Фейха
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 