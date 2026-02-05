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Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Фейха» против «Аль-Нажма», 21-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 февраля в 18:20 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Фейха» – «Аль-Нажма»