05.02.2026, четверг, 18:20
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Аль-Фейха
Аль-Фейха
4-1-1-2-2
52
Москера
24
Бамсауд
6
Смоллинг
17
Вильянуэва
22
Аль-Бакави
60
Аль-Кааби
30
Семеду
8
Бензия
23
Джейсон
10
Сакала
72
4-1-3-2
1
Брага
33
Самир
2
19
Аль-Абдулразик
4
23
98
Бутобба
6
Гуга
43
Тижанич
17
Джасим
27
Кардосо
17
Вильянуэва
21
Аль-Сахафи
21
Аль-Сахафи
17
Вильянуэва
30
Семеду
14
Аль-Биши
14
Аль-Биши
30
Семеду
23
Джейсон
7
Аль-Харти
7
Аль-Харти
23
Джейсон
8
Бензия
35
Ганвула
35
Ганвула
8
Бензия
98
Бутобба
29
29
98
Бутобба
23
8
Аль-Шаммери
8
Аль-Шаммери
23
Остались в запасе
Аль-Фейха
Аль-Нажма
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
2
Мохер Аль-Рашиди
ПЗ
75
Халед Аль-Рамма
ПАЗ
11
Абдулла Аль-Джаваи
ЛВ
77
Rayan Enad
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
22
Khalid Al Muqiatyb
ВР
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
18
Абдулазиз Аль-Араби
ОП
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
77
Хишам Аль-Дубаис
ЦП
17
Мохаммед Салех
ПВ
2
Sultan Alessa
ЦФ
Остались в запасе
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
2
Мохер Аль-Рашиди
ПЗ
75
Халед Аль-Рамма
ПАЗ
11
Абдулла Аль-Джаваи
ЛВ
77
Rayan Enad
ЦФ
Остались в запасе
22
Khalid Al Muqiatyb
ВР
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
18
Абдулазиз Аль-Араби
ОП
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
77
Хишам Аль-Дубаис
ЦП
17
Мохаммед Салех
ПВ
2
Sultan Alessa
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Статистика матча Аль-Фейха - Аль-Нажма
1
3
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
15
14
Офсайды
2
1
Количество передач
396
421
Сейвы
3
3
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
2.34
0.32
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Фейха» против «Аль-Нажма», 21-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 февраля в 18:20 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»