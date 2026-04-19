Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Арсенал» Дзержинск – «Белшина»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2026 с коэффициентом 2.07

19 апреля 2026 8:11
Арсенал - Белшина
20 апр. 2026, понедельник 16:00 | Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
2.07
Победа «Арсенала»
Сделать ставку

20 апреля в рамках 4-го тура белорусской Высшей лиги «Арсенал» Дзержинск на своeм поле примет бобруйскую «Белшину». Хозяева находятся в хорошей форме и не проигрывают 3 матча, а гости – в кризисе. «Арсенал» является фаворитом.

«Арсенал» Дзержинск

Хозяева подходят к этому матчу в отличной форме. Три матча без поражений, а в последних 5 играх они забивают 1.8 гола в среднем и пропускают 0.8. Оборона выглядит надeжно. В атаке стабильность – забивают в 4 последних матчах. Дома «Арсенал» чувствует себя уверенно: не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей. В личных встречах с «Белшиной» статистика у хозяев положительная. В последней игре «Арсенал» сыграл вничью со «Славией-Мозырь» (1:1) и продолжает набирать очки.

«Белшина»

Гости переживают не лучший период. Команда проигрывает в 3 последних гостевых матчах и находится в нижней части таблицы. В атаке скромно – 1 гол за игру в последних 5 матчах. Оборона – слабое место: 1.2 пропущенных в среднем. В личных встречах с «Арсеналом» у «Белшины» статистика смешанная, но в последней игре они проиграли «Днепру» (1:2) и продолжают свою безвыигрышную серию.

Факты о командах

«Арсенал» Дзержинск

  • Три матча без поражений
  • Оборона надeжна: 0.80 пропущенных за последние 5 игр
  • В среднем: 1.80 гола забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей
  • 6-е место в таблице

«Белшина»

  • Три поражения подряд в гостях
  • В среднем: 1.00 гола забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей
  • 14-е место в таблице

Прогноз на матч «Арсенал» Дзержинск – «Белшина»

«Арсенал» в хорошей форме: 3 матча без поражений, надeжная оборона и стабильная атака. «Белшина» проигрывает в 3 последних гостевых матчах и находится в кризисе. Хозяева должны побеждать, используя свою домашнюю поддержку и преимущество в классе. Гости могут забить – они забивают в 5 из 7 последних матчей, – но вряд ли этого хватит, чтобы отобрать очки.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Арсенала» Дзержинск – коэффициент 2.07
  • Обе забьют – да

Автор: Орлов Максим
Беларусь. Высшая лига Белшина Арсенал
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 