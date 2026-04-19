19 апреля 2026 года в 16:00 состоится поединок 33-го тура чемпионата Англии. Претендующая на место в Лиге чемпионов «Астон Вилла» будет биться с неуступчивым «Сандерлендом» Режиса Ле Бри.
«Астон Вилла»
На неделе «Вилла» Унаи Эмери триумфально заехала в полуфинал Лиги Европы, уничтожив по сумме двух матчей совсем не слабенькую «Болонью» – 7:1. В то же время команда из Бирмингема продолжает успешно выступать и на внутренней арене, занимая место в зоне Лиги чемпионов в АПЛ (55 очков, 4-я строчка).
Последние три игры:
- Астон Вилла – Болонья 4:0
- Ноттингем Форест – Астон Вилла 1:1
- Болонья – Астон Вилла 1:3
«Сандерленд»
«Черные коты» прекрасно проводят свой первый за 8 лет сезон в элите английского футбола. «Сандерленд» под руководством классного специалиста Режиса Ле Бри закрепился в Премьер-лиге и занимает десятое место в таблице.
Последние три игры:
- Сандерленд – Тоттенхэм 1:0
- Ньюкасл – Сандерленд 1:2
- Сандерленд – Брайтон 0:1
Очные встречи
- Сандерленд – Астон Вилла 1:1
- Сандерленд – Астон Вилла 0:3
- Астон Вилла – Сандерленд 2:1
Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Сандерленд»
У хозяев «Вилла Парк» куда больше мотивации, но это отнюдь не означает, что «черные коты» просто «сложат лапки». «Сандерленд» обрел статус крепкого орешка и подопечным Унаи Эмери придется попотеть, чтобы набрать три очка. Впрочем, сейчас «Вилла» окрылена успехами в ЛЕ и должна добиваться своего и в очередном туре АПЛ.
Прогноз: победа «Астон Виллы», коэффициент – 1,68. Прогноз на счет – 2:1.