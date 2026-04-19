19 апреля 2026 года в 16:00 состоится поединок 33-го тура чемпионата Англии. Претендующая на место в Лиге чемпионов «Астон Вилла» будет биться с неуступчивым «Сандерлендом» Режиса Ле Бри.

«Астон Вилла»

На неделе «Вилла» Унаи Эмери триумфально заехала в полуфинал Лиги Европы, уничтожив по сумме двух матчей совсем не слабенькую «Болонью» – 7:1. В то же время команда из Бирмингема продолжает успешно выступать и на внутренней арене, занимая место в зоне Лиги чемпионов в АПЛ (55 очков, 4-я строчка).

Последние три игры:

Астон Вилла – Болонья 4:0

Ноттингем Форест – Астон Вилла 1:1

Болонья – Астон Вилла 1:3

«Сандерленд»

«Черные коты» прекрасно проводят свой первый за 8 лет сезон в элите английского футбола. «Сандерленд» под руководством классного специалиста Режиса Ле Бри закрепился в Премьер-лиге и занимает десятое место в таблице.

Последние три игры:

Сандерленд – Тоттенхэм 1:0

Ньюкасл – Сандерленд 1:2

Сандерленд – Брайтон 0:1

Очные встречи

Сандерленд – Астон Вилла 1:1

Сандерленд – Астон Вилла 0:3

Астон Вилла – Сандерленд 2:1

Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Сандерленд»

У хозяев «Вилла Парк» куда больше мотивации, но это отнюдь не означает, что «черные коты» просто «сложат лапки». «Сандерленд» обрел статус крепкого орешка и подопечным Унаи Эмери придется попотеть, чтобы набрать три очка. Впрочем, сейчас «Вилла» окрылена успехами в ЛЕ и должна добиваться своего и в очередном туре АПЛ.

Прогноз: победа «Астон Виллы», коэффициент – 1,68. Прогноз на счет – 2:1.