«Астон Вилла» – «Сандерленд»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2026 с коэффициентом 1.68

19 апреля 2026 8:53
Астон Вилла - Сандерленд
19 апр. 2026, воскресенье 16:00 | Англия. Премьер-лига, 33 тур
1.68
Победа «Астон Виллы»
19 апреля 2026 года в 16:00 состоится поединок 33-го тура чемпионата Англии. Претендующая на место в Лиге чемпионов «Астон Вилла» будет биться с неуступчивым «Сандерлендом» Режиса Ле Бри.

«Астон Вилла»

На неделе «Вилла» Унаи Эмери триумфально заехала в полуфинал Лиги Европы, уничтожив по сумме двух матчей совсем не слабенькую «Болонью» – 7:1. В то же время команда из Бирмингема продолжает успешно выступать и на внутренней арене, занимая место в зоне Лиги чемпионов в АПЛ (55 очков, 4-я строчка).

Последние три игры:

  • Астон Вилла – Болонья 4:0
  • Ноттингем Форест – Астон Вилла 1:1
  • Болонья – Астон Вилла 1:3

«Сандерленд»

«Черные коты» прекрасно проводят свой первый за 8 лет сезон в элите английского футбола. «Сандерленд» под руководством классного специалиста Режиса Ле Бри закрепился в Премьер-лиге и занимает десятое место в таблице.

Последние три игры:

  • Сандерленд – Тоттенхэм 1:0
  • Ньюкасл – Сандерленд 1:2
  • Сандерленд – Брайтон 0:1

Очные встречи

  • Сандерленд – Астон Вилла 1:1
  • Сандерленд – Астон Вилла 0:3
  • Астон Вилла – Сандерленд 2:1

Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Сандерленд»

У хозяев «Вилла Парк» куда больше мотивации, но это отнюдь не означает, что «черные коты» просто «сложат лапки». «Сандерленд» обрел статус крепкого орешка и подопечным Унаи Эмери придется попотеть, чтобы набрать три очка. Впрочем, сейчас «Вилла» окрылена успехами в ЛЕ и должна добиваться своего и в очередном туре АПЛ.

Прогноз: победа «Астон Виллы», коэффициент – 1,68. Прогноз на счет – 2:1.

Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Сандерленд Астон Вилла
Другие прогнозы
20.04.2026
00:30
1.57
Бразилия. Серия А, 12 тур
Палмейрас - Атлетико Паранаэнсе
Победа «Палмейраса»
20.04.2026
00:30
1.95
Бразилия. Серия А, 12 тур
Брагантино - Ремо
Тотал меньше 2.5 голов 
20.04.2026
01:30
1.50
Бразилия. Серия А, 12 тур
Фламенго - Баия
Победа «Фламенго»
20.04.2026
13:00
3.00
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Александрия - Верес
Ничья
20.04.2026
14:00
1.40
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Днепр - Торпедо-БелАЗ
«Торпедо-БелАЗ» не проиграет (X2)
20.04.2026
16:00
2.07
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Арсенал - Белшина
Победа «Арсенала»
