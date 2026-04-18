19 апреля в рамках 33-го тура АПЛ состоится мерсисайдское дерби, в котором «Эвертон» на своeм поле примет «Ливерпуль». Хозяева находятся в хорошей форме и дома традиционно неуступчивы в дерби, а гости переживают спад и ужасно играют на выезде.

«Эвертон»

«Ирисочки» подходят к дерби в отличной атакующей форме. В последних 5 играх они забивают 2 гола в среднем, а в последнем туре сыграли результативную ничью с «Брентфордом» (2:2). Дома «Эвертон» – настоящая головная боль для «Ливерпуля»: 7 из 9 последних домашних дерби без поражений. Оборона не без проблем – 1.2 пропущенных в среднем за последние 5 игр, но в дерби эмоции часто перевешивают статистику.

«Ливерпуль»

Красные переживают ужасный спад. Четыре поражения подряд на выезде в АПЛ – это катастрофа для команды, которая ещe недавно претендовала на чемпионство. В последних 5 играх «Ливерпуль» забивает всего 0.6 гола в среднем и пропускает 2.0. В Лиге чемпионов они вылетели от «ПСЖ» (0:2 и 0:2), а в чемпионате откатились на 5-е место. В дерби на «Гудисон Парк» у красных статистика неплохая: 8 из 10 последних матчей без поражений. Но нынешняя форма настолько плоха, что это вряд ли поможет.

Факты о командах

«Эвертон»

В атаке порядок: 2.00 гола за последние 5 игр

Не проигрывает в 7 из 9 последних домашних дерби с «Ливерпулем»

В среднем: 2.00 гола забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Хорошая форма, особенно в атаке

Домашние стены – огромный плюс

«Ливерпуль»

Четыре поражения подряд на выезде в АПЛ

В атаке кризис: 0.60 гола за последние 5 игр

В среднем: 0.60 гола забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 8 из 10 последних очных дерби

Ужасная форма, особенно на выезде

Прогноз на матч «Эвертон» – «Ливерпуль»

Мерсисайдское дерби – это всегда особый матч, где форма часто отходит на второй план. «Эвертон» дома чувствует себя уверенно против принципиального соперника (7 из 9 дерби без поражений). «Ливерпуль» в ужасном состоянии: 4 выездных поражения подряд, атака не работает, оборона дырявая. Хозяева должны как минимум не проиграть, а их атакующая форма (2 гола за игру) позволяет рассчитывать на голы. Гости могут забить – дерби есть дерби, – но вряд ли этого хватит для победы.

Рекомендованные ставки