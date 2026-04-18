19 апреля в рамках 4-го тура белорусской Высшей лиги борисовский БАТЭ на своeм поле примет «МЛ Витебск». Хозяева находятся в середине таблицы, но дома традиционно сильны, а гости выдали фантастический старт и занимают 2-е место. «МЛ Витебск» является фаворитом.

БАТЭ

Борисовчане подходят к этому матчу с неплохой оборонительной статистикой: 0.2 пропущенных гола в среднем за последние 5 игр – это отличный показатель. В атаке скромно – 1.2 гола за игру. Дома БАТЭ традиционно силeн: 3 победы подряд на своeм поле. В личных встречах с «МЛ Витебском» статистика равная, но в последней игре борисовчане проиграли «Витебску» (0:1) и прервали свою небольшую беспроигрышную серию.

«МЛ Витебск»

Гости подходят к этому матчу в фантастической форме. Команда не проигрывает в 9 последних матчах и имеет лучшую разницу мячей в лиге (+5). В атаке порядок – 2 гола за игру в последних 5 матчах, и забивают они в 21 из 23 последних игр! «МЛ Витебск» больше всех забивает в турнире – 6 голов в 3 турах. В личных встречах с БАТЭ у гостей смешанная статистика, но их текущая форма настолько хороша, что они должны прервать свои неудачные выезды к борисовчанам.

Факты о командах

БАТЭ

Три домашних победы подряд

Оборона надeжна: 0.20 пропущенных за последние 5 игр

В среднем: 1.20 гола забито, 0.20 пропущено (последние 5 игр)

Дома традиционно силeн

Находится в середине таблицы (10-е место)

«МЛ Витебск»

Девять матчей без поражений

Лучшая разница мячей в лиге (+5)

В среднем: 2.00 гола забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 21 из 23 последних матчей

Второе место в таблице

Прогноз на матч БАТЭ – «МЛ Витебск»

«МЛ Витебск» в фантастической форме: 9 матчей без поражений, лучшая атака в лиге и стабильные голы. БАТЭ дома силeн и имеет надeжную оборону, но против такой машины у них будут проблемы. Гости должны как минимум не проиграть, используя свою атакующую мощь и уверенность. Хозяева могут забить – дома они стабильны, – но вряд ли этого хватит, чтобы прервать беспроигрышную серию «МЛ Витебска».

