БАТЭ – «МЛ Витебск»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2026 с коэффициентом 2.10

18 апреля 2026 10:00
БАТЭ - МЛ Витебск
19 апр. 2026, воскресенье 16:00 | Беларусь. Высшая лига, 4 тур
19 апреля в рамках 4-го тура белорусской Высшей лиги борисовский БАТЭ на своeм поле примет «МЛ Витебск». Хозяева находятся в середине таблицы, но дома традиционно сильны, а гости выдали фантастический старт и занимают 2-е место. «МЛ Витебск» является фаворитом.

БАТЭ

Борисовчане подходят к этому матчу с неплохой оборонительной статистикой: 0.2 пропущенных гола в среднем за последние 5 игр – это отличный показатель. В атаке скромно – 1.2 гола за игру. Дома БАТЭ традиционно силeн: 3 победы подряд на своeм поле. В личных встречах с «МЛ Витебском» статистика равная, но в последней игре борисовчане проиграли «Витебску» (0:1) и прервали свою небольшую беспроигрышную серию.

«МЛ Витебск»

Гости подходят к этому матчу в фантастической форме. Команда не проигрывает в 9 последних матчах и имеет лучшую разницу мячей в лиге (+5). В атаке порядок – 2 гола за игру в последних 5 матчах, и забивают они в 21 из 23 последних игр! «МЛ Витебск» больше всех забивает в турнире – 6 голов в 3 турах. В личных встречах с БАТЭ у гостей смешанная статистика, но их текущая форма настолько хороша, что они должны прервать свои неудачные выезды к борисовчанам.

Факты о командах

БАТЭ

  • Три домашних победы подряд
  • Оборона надeжна: 0.20 пропущенных за последние 5 игр
  • В среднем: 1.20 гола забито, 0.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Дома традиционно силeн
  • Находится в середине таблицы (10-е место)

«МЛ Витебск»

  • Девять матчей без поражений
  • Лучшая разница мячей в лиге (+5)
  • В среднем: 2.00 гола забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 21 из 23 последних матчей
  • Второе место в таблице

Прогноз на матч БАТЭ – «МЛ Витебск»

«МЛ Витебск» в фантастической форме: 9 матчей без поражений, лучшая атака в лиге и стабильные голы. БАТЭ дома силeн и имеет надeжную оборону, но против такой машины у них будут проблемы. Гости должны как минимум не проиграть, используя свою атакующую мощь и уверенность. Хозяева могут забить – дома они стабильны, – но вряд ли этого хватит, чтобы прервать беспроигрышную серию «МЛ Витебска».

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 2.10

Автор: Гроховский Сергей
Беларусь. Высшая лига МЛ Витебск БАТЭ
Другие прогнозы
18.04.2026
16:00
2.30
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Каспий - Кайрат
Обе забьют – да
18.04.2026
16:00
2.17
Италия. Серия А, 33 тур
Удинезе - Парма
Победа «Удинезе»
18.04.2026
16:30
2.45
Германия. Бундеслига, 30 тур
Хоффенхайм - Боруссия Д
Победа «Боруссии Д»
18.04.2026
16:30
1.65
Германия. Бундеслига, 30 тур
Вердер - Гамбург
Обе забьют – да
18.04.2026
17:00
2.00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Рубин - Акрон
Победа «Рубина»
18.04.2026
17:00
1.55
Россия. PARI Первая лига, 29 тур
Родина - Волга
Победа «Родины»
