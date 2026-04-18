Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Касымпаша» – «Аланьяспор»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2026 с коэффициентом 1.83

18 апреля 2026 10:14
Касымпаша - Аланьяспор
19 апр. 2026, воскресенье 14:30 | Турция. Суперлига, 30 тур
Перейти в онлайн матча
1.83
Обе забьют – да 
Сделать ставку

19 апреля в рамках 30-го тура турецкой Суперлиги «Касымпаша» на своeм поле примет «Аланьяспор». Хозяева имеют феноменальную статистику личных встреч (4 победы подряд), а гости находятся в отличной форме и не проигрывают 5 матчей. Обе команды стабильно забивают, что обещает результативную игру.

«Касымпаша»

Хозяева подходят к этому матчу с огромным психологическим преимуществом: 4 победы подряд в очных встречах с «Аланьяспором»! Команда забивает в 5 последних матчах и обязательно забивает в 5 последних. В атаке порядок – 1.6 гола за игру в последних 5 матчах. Оборона – слабое место: 1.2 пропущенных в среднем. В личных встречах с «Аланьяспором» у «Касымпаши» просто феноменальная статистика: забивают в 8 последних очных матчах. В последней игре «Касымпаша» сыграла результативную ничью с «Гезтепе» (3:3) и продолжает свою голевую серию.

«Аланьяспор»

Гости подходят к этому матчу в отличной форме. Пять матчей без поражений, а в последних 5 играх они забивают 1.8 гола в среднем. В атаке стабильность – забивают в 4 последних матчах. Оборона выглядит надeжно – 0.8 пропущенных в среднем за последние 5 игр. В личных встречах с «Касымпашей» у «Аланьяспора» тоже есть что показать: они забивают в 9 последних очных матчах. В последней игре «Аланьяспор» сыграл вничью с «Трабзонспором» (1:1) и продолжает свою беспроигрышную серию.

Факты о командах

«Касымпаша»

  • Четыре победы подряд в очных встречах с «Аланьяспором»
  • Забивает в 5 последних матчах
  • В среднем: 1.60 гола забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 8 последних очных матчах с «Аланьяспором»
  • Психологическое преимущество на стороне хозяев

«Аланьяспор»

  • Пять матчей без поражений
  • В среднем: 1.80 гола забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 9 последних очных матчах с «Касымпашей»
  • Забивает в 4 последних матчах
  • Отличная форма, но статистика личных встреч против них

Прогноз на матч «Касымпаша» – «Аланьяспор»

Статистика личных встреч говорит о доминировании «Касымпаши» – 4 победы подряд и 8 матчей с забитыми голами. «Аланьяспор» в отличной форме (5 матчей без поражений) и тоже стабильно забивает. Обе команды находятся в хорошем атакующем тонусе, и в очных встречах они регулярно обмениваются голами. Скорее всего, нас ждeт результативная игра, в которой хозяева продолжат свою победную серию в этом противостоянии.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.83
  • Победа «Касымпаши»

1.83
Обе забьют – да 
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Турция. Суперлига Аланьяспор Касымпаша
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 