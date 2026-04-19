«Верона» – «Милан»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2026 с коэффициентом 1.53

19 апреля 2026 8:31
Верона - Милан
19 апр. 2026, воскресенье 16:00 | Италия. Серия А, 33 тур
1.53
Победа «Милана»
19 апреля в 33-м туре Серии А сыграют «Верона» и «Милан». Игра в Вероне начнется в 16:00 (мск).

«Верона»

Команда Паоло Дзанетти с 18 очками занимает 19-е место в Серии А. «Верона» добыла 3 победы, 9 ничьих и потерпел 20 поражений, разница мячей – 23:55.

Последние результаты:

  • 11.04.26 «Торино» – «Верона» – 2:1;
  • 04.04.26 «Верона» – «Фиорентина» – 0:1;
  • 22.03.26 «Аталанта» – «Верона» – 1:0.

«Милан»

«Милан» набрал 63 очка и занимает 3-е место. Подопечные Массимилиано Аллегри добыли 18 побед, 9 ничьих и потерпели 5 поражений, разница мячей – 47:27.

Предыдущие результаты:

  • 11.04.26 «Милан» – «Удинезе» – 0:3;
  • 06.04.26 «Наполи» – «Милан» – 1:0;
  • 21.03.26 «Милан» – «Торино» – 3:2.

Очные встречи

  • 28.12.25 «Милан» – «Верона» – 3:0;
  • 15.05.25 «Милан» – «Верона» – 1:0;
  • 20.12.24 «Верона» – «Милан» – 0:1.

Прогноз на матч «Верона» – «Милан»

3 поражения в 4 последних матчах окончательно перечеркнули шансы россонери догнать «Интер» в чемпионской гонке. Сейчас главная задача парней Аллегри – удержаться в топ-4. Отрыв от «Комо» – 5 очков, но снизу подпирает еще и «Рома». Благо, «Верона» – подходящий соперник для набора 3 очков: «мастифы» уже одной ногой в Серии Б.

  • Прогноз – П2 с кф. 1.53.
  • Прогноз на точный счет – 1:3 с кф. 13.00.

Автор: Ланьков Роман
Италия. Серия А Милан Верона
