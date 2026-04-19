Верона - Милан
19 апр. 2026, воскресенье 16:00 | Италия. Серия А, 33 тур
19 апреля в 33-м туре Серии А сыграют «Верона» и «Милан». Игра в Вероне начнется в 16:00 (мск).
«Верона»
Команда Паоло Дзанетти с 18 очками занимает 19-е место в Серии А. «Верона» добыла 3 победы, 9 ничьих и потерпел 20 поражений, разница мячей – 23:55.
Последние результаты:
- 11.04.26 «Торино» – «Верона» – 2:1;
- 04.04.26 «Верона» – «Фиорентина» – 0:1;
- 22.03.26 «Аталанта» – «Верона» – 1:0.
«Милан»
«Милан» набрал 63 очка и занимает 3-е место. Подопечные Массимилиано Аллегри добыли 18 побед, 9 ничьих и потерпели 5 поражений, разница мячей – 47:27.
Предыдущие результаты:
- 11.04.26 «Милан» – «Удинезе» – 0:3;
- 06.04.26 «Наполи» – «Милан» – 1:0;
- 21.03.26 «Милан» – «Торино» – 3:2.
Очные встречи
- 28.12.25 «Милан» – «Верона» – 3:0;
- 15.05.25 «Милан» – «Верона» – 1:0;
- 20.12.24 «Верона» – «Милан» – 0:1.
Прогноз на матч «Верона» – «Милан»
3 поражения в 4 последних матчах окончательно перечеркнули шансы россонери догнать «Интер» в чемпионской гонке. Сейчас главная задача парней Аллегри – удержаться в топ-4. Отрыв от «Комо» – 5 очков, но снизу подпирает еще и «Рома». Благо, «Верона» – подходящий соперник для набора 3 очков: «мастифы» уже одной ногой в Серии Б.
- Прогноз – П2 с кф. 1.53.
- Прогноз на точный счет – 1:3 с кф. 13.00.