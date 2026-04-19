19 апреля в 33-м туре Серии А сыграют «Верона» и «Милан». Игра в Вероне начнется в 16:00 (мск).

«Верона»

Команда Паоло Дзанетти с 18 очками занимает 19-е место в Серии А. «Верона» добыла 3 победы, 9 ничьих и потерпел 20 поражений, разница мячей – 23:55.

Последние результаты:

11.04.26 «Торино» – «Верона» – 2:1;

04.04.26 «Верона» – «Фиорентина» – 0:1;

22.03.26 «Аталанта» – «Верона» – 1:0.

«Милан»

«Милан» набрал 63 очка и занимает 3-е место. Подопечные Массимилиано Аллегри добыли 18 побед, 9 ничьих и потерпели 5 поражений, разница мячей – 47:27.

Предыдущие результаты:

11.04.26 «Милан» – «Удинезе» – 0:3;

06.04.26 «Наполи» – «Милан» – 1:0;

21.03.26 «Милан» – «Торино» – 3:2.

Очные встречи

28.12.25 «Милан» – «Верона» – 3:0;

15.05.25 «Милан» – «Верона» – 1:0;

20.12.24 «Верона» – «Милан» – 0:1.

Прогноз на матч «Верона» – «Милан»

3 поражения в 4 последних матчах окончательно перечеркнули шансы россонери догнать «Интер» в чемпионской гонке. Сейчас главная задача парней Аллегри – удержаться в топ-4. Отрыв от «Комо» – 5 очков, но снизу подпирает еще и «Рома». Благо, «Верона» – подходящий соперник для набора 3 очков: «мастифы» уже одной ногой в Серии Б.