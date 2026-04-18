«Динамо» Махачкала – «Зенит»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2026 с коэффициентом 1.6

18 апреля 2026 9:15
Динамо Мх - Зенит
19 апр. 2026, воскресенье 14:30 | Россия. Премьер-лига, 25 тур
1.60
Победа «Зенита»
19 апреля в рамках 25-го тура Российской Премьер-лиги махачкалинское «Динамо» на своeм поле примет питерский «Зенит». Хозяева дома не проигрывают 8 матчей подряд, но гости – главный претендент на чемпионство и имеют феноменальную статистику личных встреч. «Зенит» является явным фаворитом.

«Динамо» Махачкала

Махачкалинцы подходят к этому матчу с одной интересной особенностью: они не проигрывают дома уже 8 матчей подряд. Это серьeзная заявка на то, чтобы дать бой любому сопернику. В атаке команда стабильна – забивает в 3 последних матчах, а в последних 5 играх имеет 1 гол за игру. Оборона – слабое место: 1.4 пропущенных в среднем за последние 5 игр, и «Динамо» пропускает в 4 последних матчах. В личных встречах с «Зенитом» статистика ужасная: 5 поражений подряд, и в 4 из них гости не пропускали.

«Зенит»

Питерцы продолжают погоню за «Краснодаром» и уверенно занимают 2-е место. Команда не проигрывает в 4 последних матчах и забивает в 10 из 12 последних. В атаке порядок – 1.6 гола за игру в последних 5 матчах. Оборона выглядит надeжно – 0.6 пропущенных в среднем за последние 5 игр. Главный козырь гостей – личные встречи: 5 побед подряд над «Динамо» и 4 «сухих» матча в этих встречах. В Кубке России в этом сезоне «Зенит» уже обыгрывал махачкалинцев (1:0).

Факты о командах

«Динамо» Махачкала

  • Восемь домашних матчей без поражений
  • Забивает в 3 последних матчах
  • В среднем: 1.00 гола забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Пять поражений подряд в очных встречах с «Зенитом»
  • Пропускает в 4 последних матчах

«Зенит»

  • Борется за чемпионство (2-е место)
  • Не проигрывает в 4 последних матчах
  • В среднем: 1.60 гола забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Пять побед подряд в очных встречах с «Динамо» Махачкала
  • Четыре «сухих» матча в последних очных встречах

Прогноз на матч «Динамо» Махачкала – «Зенит»

«Зенит» на классе сильнее, и их статистика личных встреч говорит сама за себя – 5 побед подряд, 4 «сухих» матча. Да, махачкалинцы дома не проигрывают 8 матчей, но против такого соперника эта серия может прерваться. Питерцы будут забивать – они забивают в 10 из 12 матчей. Хозяева могут ответить – дома они стабильны, – но вряд ли этого хватит, чтобы отобрать очки у «Зенита». Гости должны побеждать и продолжать погоню за лидером.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Зенита» – коэффициент 1.6
  • Индивидуальный тотал «Динамо» Махачкала меньше 0.5

Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Мх
