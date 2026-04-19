«Лечче» – «Фиорентина»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2026 с коэффициентом 1.88

19 апреля 2026 8:53
Лечче - Фиорентина
20 апр. 2026, понедельник 21:45 | Италия. Серия А, 33 тур
20 апреля в рамках 33-го тура итальянской Серии А «Лечче» на своeм поле примет «Фиорентину». Хозяева находятся в зоне вылета и проигрывают 4 матча подряд, а гости набрали ход и не проигрывают 5 встреч. «Фиорентина» является явным фаворитом.

«Лечче»

Хозяева переживают ужасный период. Четыре поражения подряд, 18-е место в таблице – всe идeт к вылету. Оборона катастрофическая: 1.8 пропущенных гола в среднем за последние 5 игр. В атаке тоже швах – 0.6 гола за игру. При этом «Лечче» забивает в 3 последних матчах, но этого явно недостаточно. В личных встречах с «Фиорентиной» статистика у хозяев смешанная, но в последней игре они разгромно проиграли «Болонье» (0:2) и продолжают свою ужасную серию.

«Фиорентина»

Гости подходят к этому матчу в хорошей форме. Пять матчей без поражений, а в последних 5 играх они забивают 1 гол в среднем и пропускают 1. Оборона выглядит стабильно. В атаке стабильность – забивают в 7 из 9 последних матчей. В личных встречах с «Лечче» у «Фиорентины» отличная статистика: забивают в 7 из 9 последних очных матчей. В последней игре «Фиорентина» обыграла «Лацио» (1:0) и продолжает набирать очки.

Факты о командах

«Лечче»

  • Четыре поражения подряд
  • Пропускает в 7 последних матчах
  • В среднем: 0.60 гола забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Находится в зоне вылета (18-е место)
  • Забивает в 3 последних матчах, но этого мало

«Фиорентина»

  • Пять матчей без поражений
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей
  • В среднем: 1.00 гола забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 7 из 9 последних очных матчей с «Лечче»
  • Хорошая форма, стабильная игра

Прогноз на матч «Лечче» – «Фиорентина»

«Фиорентина» в хорошей форме: 5 матчей без поражений и стабильная игра. «Лечче» – аутсайдер с катастрофической обороной (1.8 пропущенных) и 4 поражениями подряд. Гости должны как минимум не проиграть, используя свою уверенность и преимущество в классе. Хозяева могут забить – они забивают в 3 последних матчах, – но вряд ли этого хватит, чтобы прервать свою ужасную серию.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.88
  • «Фиорентина» не проиграет (X2)

Автор: Воронцов Егор
