«Шахтер» – «Полесье»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2026 с коэффициентом 3.2

19 апреля 2026 8:21
Шахтер - Полесье
20 апр. 2026, понедельник 18:00 | Украина. Премьер-лига, 24 тур
20 апреля в рамках 24-го тура украинской Премьер-лиги донецкий «Шахтер» на своeм поле примет житомирское «Полесье». Это центральный матч тура – встреча 2-го и 3-го мест в турнирной таблице. Обе команды находятся в отличной форме и претендуют на высокие места.

«Шахтер»

Горняки выдают отличный сезон и занимают 2-е место. Команда не проигрывает в 11 из 13 последних матчей и забивает в 12 последних. «Шахтер» имеет лучшую атаку в лиге (53 гола) и лучшую разницу мячей (+39). В последних 5 играх они забивают 2.2 гола в среднем. Оборона – слабое место: 1.2 пропущенных в среднем. В личных встречах с «Полесьем» у горняков статистика не самая лучшая: 5 из 7 последних матчей без побед. В последней игре «Шахтер» сыграл вничью с ЛНЗ (2:2) и продолжает борьбу за чемпионство.

«Полесье»

Гости подходят к этому матчу в отличной форме. Команда не проигрывает в 8 из 10 последних матчей и забивает в 16 последних. В атаке порядок – 2 гола за игру в последних 5 матчах. Оборона выглядит надeжно – 0.6 пропущенных в среднем. В личных встречах с «Шахтером» у «Полесья» отличная статистика: 5 из 7 последних матчей без поражений. В последней игре житомирцы разгромили «СК Полтаву» (4:0) и находятся на эмоциональном подъeме.

Факты о командах

«Шахтер»

  • Второе место, лучшая атака в лиге (53 гола)
  • Забивает в 12 последних матчах
  • В среднем: 2.20 гола забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей
  • Лучшая разница мячей в лиге (+39)

«Полесье»

  • Третье место, забивает в 16 последних матчах
  • Оборона надeжна: 0.60 пропущенных за последние 5 игр
  • В среднем: 2.00 гола забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних очных матчей с «Шахтером»
  • Отличная форма и уверенность

Прогноз на матч «Шахтер» – «Полесье»

Встречаются две сильнейшие команды Украины. «Шахтер» имеет лучшую атаку, но статистика личных встреч говорит о доминировании «Полесья» – 5 из 7 матчей без поражений. Гости в отличной форме, особенно в обороне (0.6 пропущенных). Обе команды много забивают и находятся в топ-форме. Скорее всего, нас ждeт результативная игра, в которой хозяева будут стараться использовать свою атакующую мощь, а гости – свою надeжную оборону и контратаки. Ничья выглядит наиболее вероятным исходом.

Рекомендованные ставки

  • Ничья – коэффициент 3.2
  • Обе забьют – да

Автор: Ланьков Роман
