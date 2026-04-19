20 апреля в рамках 24-го тура украинской Премьер-лиги донецкий «Шахтер» на своeм поле примет житомирское «Полесье». Это центральный матч тура – встреча 2-го и 3-го мест в турнирной таблице. Обе команды находятся в отличной форме и претендуют на высокие места.

«Шахтер»

Горняки выдают отличный сезон и занимают 2-е место. Команда не проигрывает в 11 из 13 последних матчей и забивает в 12 последних. «Шахтер» имеет лучшую атаку в лиге (53 гола) и лучшую разницу мячей (+39). В последних 5 играх они забивают 2.2 гола в среднем. Оборона – слабое место: 1.2 пропущенных в среднем. В личных встречах с «Полесьем» у горняков статистика не самая лучшая: 5 из 7 последних матчей без побед. В последней игре «Шахтер» сыграл вничью с ЛНЗ (2:2) и продолжает борьбу за чемпионство.

«Полесье»

Гости подходят к этому матчу в отличной форме. Команда не проигрывает в 8 из 10 последних матчей и забивает в 16 последних. В атаке порядок – 2 гола за игру в последних 5 матчах. Оборона выглядит надeжно – 0.6 пропущенных в среднем. В личных встречах с «Шахтером» у «Полесья» отличная статистика: 5 из 7 последних матчей без поражений. В последней игре житомирцы разгромили «СК Полтаву» (4:0) и находятся на эмоциональном подъeме.

Факты о командах

«Шахтер»

«Полесье»

Прогноз на матч «Шахтер» – «Полесье»

Встречаются две сильнейшие команды Украины. «Шахтер» имеет лучшую атаку, но статистика личных встреч говорит о доминировании «Полесья» – 5 из 7 матчей без поражений. Гости в отличной форме, особенно в обороне (0.6 пропущенных). Обе команды много забивают и находятся в топ-форме. Скорее всего, нас ждeт результативная игра, в которой хозяева будут стараться использовать свою атакующую мощь, а гости – свою надeжную оборону и контратаки. Ничья выглядит наиболее вероятным исходом.

