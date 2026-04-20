21 апреля в рамках 26-го тура Российской Премьер-лиги «Сочи» на своeм поле примет «Крылья Советов». Хозяева находятся в зоне вылета, а гости – чуть выше. «Крылья Советов» имеют феноменальную статистику личных встреч и являются фаворитом.

«Сочи»

Хозяева переживают ужасный период. Три поражения подряд дома, 16-е место в таблице – всe идeт к вылету. В атаке катастрофа: 0.6 гола за игру в последних 5 матчах. Оборона – 1.4 пропущенных в среднем. В личных встречах с «Крыльями Советов» у «Сочи» просто кошмарная статистика: 13 из 14 последних матчей без побед! В последней игре «Сочи» обыграл «Ростов» (1:0) и прервал свою серию поражений, но этого явно недостаточно.

«Крылья Советов»

Гости подходят к этому матчу с огромным психологическим преимуществом: 13 из 14 последних очных матчей с «Сочи» без поражений и 14 матчей с забитыми голами! Команда забивает в 4 последних матчах, а в последних 5 играх – 1.2 гола в среднем. Оборона – слабое место: 2 пропущенных в среднем за последние 5 игр, и «Крылья» пропускают в 4 последних матчах. В последней игре самарцы сыграли вничью с ЦСКА (1:1) и продолжают свою безвыигрышную серию (5 матчей).

Факты о командах

«Сочи»

«Крылья Советов»

Прогноз на матч «Сочи» – «Крылья Советов»

Статистика личных встреч не оставляет сомнений: «Крылья Советов» – настоящий кошмар для «Сочи». 13 из 14 матчей без поражений и 14 матчей с забитыми голами! Хозяева в ужасной форме, особенно дома (3 поражения подряд). Гости тоже не выигрывают 5 матчей, но против такого соперника они обязаны прервать эту серию. «Крылья» как минимум не проиграют и продолжат свою феноменальную серию в этом противостоянии.

