«Сочи» – «Крылья Советов»: прогноз и ставки на матч 21 апреля 2026 с коэффициентом 1.52

20 апреля 2026 8:04
Сочи - Крылья Советов
21 апр. 2026, вторник 17:30 | Россия. Премьер-лига, 26 тур
Перейти в онлайн матча
1.52
«Крылья Советов» не проиграет (X2)
Сделать ставку

21 апреля в рамках 26-го тура Российской Премьер-лиги «Сочи» на своeм поле примет «Крылья Советов». Хозяева находятся в зоне вылета, а гости – чуть выше. «Крылья Советов» имеют феноменальную статистику личных встреч и являются фаворитом.

«Сочи»

Хозяева переживают ужасный период. Три поражения подряд дома, 16-е место в таблице – всe идeт к вылету. В атаке катастрофа: 0.6 гола за игру в последних 5 матчах. Оборона – 1.4 пропущенных в среднем. В личных встречах с «Крыльями Советов» у «Сочи» просто кошмарная статистика: 13 из 14 последних матчей без побед! В последней игре «Сочи» обыграл «Ростов» (1:0) и прервал свою серию поражений, но этого явно недостаточно.

«Крылья Советов»

Гости подходят к этому матчу с огромным психологическим преимуществом: 13 из 14 последних очных матчей с «Сочи» без поражений и 14 матчей с забитыми голами! Команда забивает в 4 последних матчах, а в последних 5 играх – 1.2 гола в среднем. Оборона – слабое место: 2 пропущенных в среднем за последние 5 игр, и «Крылья» пропускают в 4 последних матчах. В последней игре самарцы сыграли вничью с ЦСКА (1:1) и продолжают свою безвыигрышную серию (5 матчей).

Факты о командах

«Сочи»

  • Три поражения подряд дома
  • В атаке катастрофа: 0.60 гола за последние 5 игр
  • В среднем: 0.60 гола забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Не может выиграть у «Крыльев» в 13 из 14 последних очных матчей
  • Находится в зоне вылета (16-е место)

«Крылья Советов»

  • Тринадцать из четырнадцати последних очных матчей с «Сочи» без поражений
  • Забивает в 14 последних очных встречах
  • В среднем: 1.20 гола забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 4 последних матчах
  • Пять матчей без побед

Прогноз на матч «Сочи» – «Крылья Советов»

Статистика личных встреч не оставляет сомнений: «Крылья Советов» – настоящий кошмар для «Сочи». 13 из 14 матчей без поражений и 14 матчей с забитыми голами! Хозяева в ужасной форме, особенно дома (3 поражения подряд). Гости тоже не выигрывают 5 матчей, но против такого соперника они обязаны прервать эту серию. «Крылья» как минимум не проиграют и продолжат свою феноменальную серию в этом противостоянии.

Рекомендованные ставки

  • «Крылья Советов» не проиграет (X2) – коэффициент 1.52
  • Обе забьют – да

1.52
«Крылья Советов» не проиграет (X2)
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Сочи
Другие прогнозы
20.04.2026
16:45
2.07
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Арсенал - Белшина
Победа «Арсенала»
20.04.2026
18:00
3.20
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Шахтер - Полесье
Ничья
20.04.2026
20:00
2.15
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп - Кайсериспор
Победа «Газиантепа»
20.04.2026
21:45
1.88
Италия. Серия А, 33 тур
Лечче - Фиорентина
Обе забьют – да
20.04.2026
22:00
1.65
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Кристал Пэлас - Вест Хэм
Обе забьют – да
21.04.2026
17:30
1.52
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Сочи - Крылья Советов
«Крылья Советов» не проиграет (X2)
