«Кристал Пэлас» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2026 с коэффициентом 1.65

19 апреля 2026 8:54
Кристал Пэлас - Вест Хэм
20 апр. 2026, понедельник 22:00 | Англия. Премьер-лига, 33 тур
1.65
Обе забьют – да
20 апреля в рамках 33-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» на своeм поле примет «Вест Хэм». Хозяева находятся в хорошей форме и не проигрывают 3 матча, а гости борются за выживание и только что разгромили «Вулверхэмптон». «Кристал Пэлас» имеет преимущество в личных встречах и является фаворитом.

«Кристал Пэлас»

Хозяева подходят к этому матчу в хорошем настроении. Три матча без поражений, а в последних 5 играх они забивают 1.6 гола в среднем и пропускают 0.8. Оборона выглядит надeжно. В атаке стабильность – забивают в 4 последних матчах. В личных встречах с «Вест Хэмом» у «Кристал Пэлас» отличная статистика: 7 из 9 последних матчей без поражений и 17 из 19 с забитыми голами. В последней игре «Кристал Пэлас» обыграл «Ньюкасл» (2:1) и продолжает набирать очки.

«Вест Хэм»

Гости переживают непростой сезон и находятся в зоне вылета. Команда забивает в 6 из 8 последних матчей, а в последних 5 играх – 1.8 гола в среднем. Оборона – слабое место: 1.4 пропущенных в среднем. В личных встречах с «Кристал Пэлас» у «Вест Хэма» есть одна интересная особенность: они забивают в 23 из 25 последних очных матчей! Это феноменальная серия. В последней игре «Вест Хэм» разгромил «Вулверхэмптон» (4:0) и находится на эмоциональном подъeме.

Факты о командах

«Кристал Пэлас»

  • Три матча без поражений
  • Оборона надeжна: 0.80 пропущенных за последние 5 игр
  • В среднем: 1.60 гола забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних очных матчей с «Вест Хэмом»
  • Забивает в 17 из 19 последних очных встречах

«Вест Хэм»

  • Забивает в 6 из 8 последних матчей
  • В среднем: 1.80 гола забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 23 из 25 последних очных матчах с «Кристал Пэлас»
  • Борется за выживание (17-е место)
  • Только что разгромил «Вулверхэмптон» (4:0)

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Вест Хэм»

Статистика личных встреч говорит о том, что «Вест Хэм» стабильно забивает «Кристал Пэлас» – 23 из 25 матчей с голами! Хозяева в хорошей форме и имеют преимущество в очных встречах (7 из 9 без поражений). Гости отчаянно нуждаются в очках и только что одержали крупную победу. Обе команды в хорошей атакующей форме, и голы с обеих сторон выглядят очень вероятными.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.65
  • Тотал больше 2.5 голов

1.65
Обе забьют – да
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Вест Хэм Кристал Пэлас
