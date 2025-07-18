На «Кастелао» состоится матч с явным перевесом в пользу гостей по текущей форме и результатам. «Форталеза» стремительно опускается ко дну таблицы, находясь на предпоследнем месте и проиграв пять матчей подряд. «Баия», напротив, идeт в зоне лидеров и показывает качественный, сбалансированный футбол, как в чемпионате, так и в кубковых турнирах.

«Форталеза»

Команда переживает затяжной кризис: 5 поражений подряд в Серии A, всего 3 забитых мяча за 5 последних туров и 12 пропущенных голов. В среднем – 0.6 гола в атаке и 2.4 – в защите. Главная звезда – Хуан Лусеро – не получает достаточной поддержки. Поражение от «Сеары» (0:1) в последнем туре показало слабость даже в домашних матчах. Коллектив не может наладить контроль в центре поля и стабилизировать игру в обороне. «Форталеза» пропускает в 8 матчах подряд, а на своeм поле больше не выглядит грозной силой.

«Баия»

Гости проводят уверенную кампанию: 4-е место в таблице, 24 очка после 13 туров и серия из 3 побед подряд. За последние 5 игр «Баия» забила 10 голов (2 в среднем за матч), пропустив при этом только 3. Атака работает на хорошем уровне, а Виллиан Жозе стабильно угрожает воротам соперников. Победа над «Атлетико Минейро» в прошлом туре и ничья в Судамерикане подтверждают, что команда в порядке физически и тактически. «Баия» выглядит уверенной и собранной на всех участках поля.

Факты о командах

«Форталеза»

5 поражений подряд в Серии A

В среднем 0.60 гола за игру (последние 5 матчей)

В среднем 2.40 пропущенных за матч, пропускает в 8 встречах подряд

«Баия»

Победа в 3 последних матчах чемпионата

В среднем 2.00 гола за игру и всего 0.60 пропущенных

Не проигрывает 5 матчей подряд

Прогноз на матч «Форталеза» – «Баия»

Исходя из текущей формы команд, «Баия» должна доминировать. «Форталеза» теряет уверенность с каждым туром, а гости действуют прагматично и результативно. При этом возможен гол от хозяев – фактор давления дома и мотивация вырваться из кризиса. Однако класс и баланс «Баии» выше, и они должны увезти победу.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Баии».

Рекомендованные ставки: