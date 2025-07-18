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Прогноз на точный счёт матча «Форталеза» – «Баия»: Серия A, 19 июля 2025

18 июля 2025 9:50
Форталеза - Баия
19 июл. 2025, суббота 22:00 | Бразилия. Серия А, 15 тур
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7.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Баии»
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На «Кастелао» состоится матч с явным перевесом в пользу гостей по текущей форме и результатам. «Форталеза» стремительно опускается ко дну таблицы, находясь на предпоследнем месте и проиграв пять матчей подряд. «Баия», напротив, идeт в зоне лидеров и показывает качественный, сбалансированный футбол, как в чемпионате, так и в кубковых турнирах.

«Форталеза»

Команда переживает затяжной кризис: 5 поражений подряд в Серии A, всего 3 забитых мяча за 5 последних туров и 12 пропущенных голов. В среднем – 0.6 гола в атаке и 2.4 – в защите. Главная звезда – Хуан Лусеро – не получает достаточной поддержки. Поражение от «Сеары» (0:1) в последнем туре показало слабость даже в домашних матчах. Коллектив не может наладить контроль в центре поля и стабилизировать игру в обороне. «Форталеза» пропускает в 8 матчах подряд, а на своeм поле больше не выглядит грозной силой.

«Баия»

Гости проводят уверенную кампанию: 4-е место в таблице, 24 очка после 13 туров и серия из 3 побед подряд. За последние 5 игр «Баия» забила 10 голов (2 в среднем за матч), пропустив при этом только 3. Атака работает на хорошем уровне, а Виллиан Жозе стабильно угрожает воротам соперников. Победа над «Атлетико Минейро» в прошлом туре и ничья в Судамерикане подтверждают, что команда в порядке физически и тактически. «Баия» выглядит уверенной и собранной на всех участках поля.

Факты о командах

«Форталеза»

  • 5 поражений подряд в Серии A
  • В среднем 0.60 гола за игру (последние 5 матчей)
  • В среднем 2.40 пропущенных за матч, пропускает в 8 встречах подряд

«Баия»

  • Победа в 3 последних матчах чемпионата
  • В среднем 2.00 гола за игру и всего 0.60 пропущенных
  • Не проигрывает 5 матчей подряд

Личные встречи
30% (3)
20% (2)
50% (5)
12
Забитых мячей
18
1.2
В среднем за матч
1.8
4:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  1:1
Бразилия. Серия А, 27 тур
Форталеза
4 : 1
22.09.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 8 тур
Баия
2 : 0
14.06.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 28 тур
Баия
2 : 0
22.10.2023
Форталеза
Бразилия. Серия А, 9 тур
Форталеза
0 : 0
03.06.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 38 тур
Форталеза
2 : 1
10.12.2021
Баия
Бразилия. Серия А, 19 тур
Баия
4 : 2
05.09.2021
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
0 : 4
21.02.2021
Баия
Бразилия. Серия А, 18 тур
Баия
2 : 1
12.11.2020
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Форталеза
2 : 1
08.12.2019
Баия
Бразилия. Серия А, 19 тур
Баия
1 : 1
15.09.2019
Форталеза
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Прогноз на матч «Форталеза» – «Баия»

Исходя из текущей формы команд, «Баия» должна доминировать. «Форталеза» теряет уверенность с каждым туром, а гости действуют прагматично и результативно. При этом возможен гол от хозяев – фактор давления дома и мотивация вырваться из кризиса. Однако класс и баланс «Баии» выше, и они должны увезти победу.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Баии».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Баии» – коэффициент 7.50
  • Победа «Баии» – коэффициент 2.30
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95

7.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Баии»
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Автор: Орлов Максим
Бразилия. Серия А Баия Форталеза
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