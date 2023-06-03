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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Баия
Форталеза - Баия: обзор матча 03 июня 2023
Форталеза
03.06.2023, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 9 тур
0 : 0
Завершен
Баия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Баия
Желтая карточка
Тити
90'
+8
86'
Замена
V. Alessandro Mingotti
️️️️
Эвералдо
Желтая карточка
В. Заносело
81'
Замена
С. Ромеро
️️️️
Калебе
77'
Замена
В. Заносело
️️️️
Г. Насименту
77'
65'
Желтая карточка
Эвералдо
62'
Замена
Каули
️️️️
Адемир
56'
Желтая карточка
Сисиньо
54'
Желтая карточка
Н. Асеведо
Замена
Х. Мартин Лусеро
️️️️
Т. Почеттино
47'
46'
Замена
D. Rosa
️️️️
Резенде
Замена
Я. Пикачу
️️️️
Гилерме
45'
+8
Замена
Гилерме
️️️️
Ромариньо
41'
16'
Замена
G. Xavier
️️️️
В. Уго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
2
Тинга
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
11
Ромариньо
ЛВ
8
Александре Кайо
ЦП
30
Калебе
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
1
João Ricardo
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Баия
4
Кану
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
66
Риан Карлос
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
5
Николас Асеведо
ОП
23
Резенде
ОП
16
Тасиано
ЦП
7
Адемир
ПВ
33
Давид Дуарт
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Форталеза
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
25
Винисиус Заносело
ЦП
4
Amorim
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
20
Гилерме
ПВ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
Баия
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
29
Diego Rosa
ЦП
28
Patrick Verhon
ЦП
80
Каули
АП
11
Кайку
ПВ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
9
Артур Салес
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
4-3-1-3
91
Пачеко
2
Тинга
4
Тити
2
Бритес
8
Кайо
30
Калебе
35
Насименту
11
Ромариньо
91
Гальярдо
8
Почеттино
1
4-2-1-1-3
40
Сисиньо
14
Уго
66
Карлос
4
Кану
5
Асеведо
23
Резенде
16
Тасиано
7
Адемир
1
27
Эвералдо
33
Дуарт
35
Насименту
25
Заносело
25
Заносело
35
Насименту
Гилерме
22
Пикачу
22
Пикачу
Гилерме
11
Ромариньо
20
Гилерме
20
Гилерме
11
Ромариньо
30
Калебе
10
Ромеро
10
Ромеро
30
Калебе
8
Почеттино
18
Лусеро
18
Лусеро
8
Почеттино
14
Уго
3
3
14
Уго
23
Резенде
29
29
23
Резенде
7
Адемир
80
Каули
80
Каули
7
Адемир
27
Эвералдо
32
32
27
Эвералдо
Остались в запасе
Форталеза
Баия
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Amorim
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
28
Patrick Verhon
ЦП
11
Кайку
ПВ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
9
Артур Салес
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Amorim
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
Остались в запасе
28
Patrick Verhon
ЦП
11
Кайку
ПВ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
9
Артур Салес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Форталеза - Баия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
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