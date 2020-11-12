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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Форталеза
Баия - Форталеза: обзор матча 12 ноября 2020
Баия
12.11.2020, четверг, 00:45
Бразилия. Серия А, 18 тур
2 : 1
Завершен
Форталеза
25'
Жуниньо
71'
Жилберто (П)
65'
B.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баия - Форталеза
Желтая карточка
A. Martins
85'
Замена
A. Martins
️️️️
Э. Фернандо
84'
84'
Замена
Тинга
️️️️
Ромариньо
84'
Замена
Рональд
️️️️
Фелипе
79'
Замена
В. Паулиста
️️️️
Давид
77'
Замена
Y. César
️️️️
O.
Замена
М. Салданья
️️️️
Жилберто
74'
Замена
Клайсон
️️️️
Ã.
74'
Замена
R.
️️️️
Даниэл
73'
Замена
E.
️️️️
Н. Параиба
73'
71'
Желтая карточка
Фелипе
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Жилберто
71'
65'
ГОЛ! 1:1!
B.
Пас отдал
O.
Желтая карточка
R.
50'
40'
Желтая карточка
Паулао
ГОЛ! 1:0!
Жуниньо
Пас отдал
Ж. Капишаба
25'
22'
Замена
C.
️️️️
R. Carvalho
Желтая карточка
Ж. Капишаба
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
1
Дуглас Фридрих
ВР
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
2
Нино Параиба
ПЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
94
Даниэл
АП
9
Жилберто
ЦФ
17
Ãlber
ЦФ
70
Fessin
ЦФ
16
Ronaldo
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
4
Паулао
ЦЗ
13
Gabriel Dias
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
11
Ромариньо
ЦП
15
Фелипе
ЦП
8
Жуниньо
ЦП
11
Osvaldo
ЦП
4
Roger Carvalho
ЦФ
9
Bergson
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Баия
4
Вандерсон
ЦЗ
77
Алессон
ЛВ
29
Клайсон
ЦП
31
Росси
ПВ
20
Матеус Салданья
ЦФ
30
Marco Antonio
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
29
Ramon
ЦФ
17
Elton
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
4
Anderson Martins
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
Форталеза
93
Макс Валеф
ВР
6
Carlinhos
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
8
Рональд
ОП
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
8
Derley
ЦП
25
Марлон
ЦП
57
Yuri César
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
88
Luiz Henrique
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
3-1-1-5
1
Фридрих
18
Жуниньо
29
Капишаба
2
Параиба
35
Фернандо
94
Даниэл
17
28
16
70
9
Жилберто
3-4-1-2
27
4
Паулао
13
26
Мело
15
Фелипе
8
Жуниньо
11
11
Ромариньо
7
Давид
9
4
9
Жилберто
20
Салданья
20
Салданья
9
Жилберто
94
Даниэл
10
10
94
Даниэл
2
Параиба
17
17
2
Параиба
35
Фернандо
4
4
35
Фернандо
17
29
Клайсон
29
Клайсон
17
11
57
57
11
15
Фелипе
8
Рональд
8
Рональд
15
Фелипе
4
6
6
4
11
Ромариньо
2
Тинга
2
Тинга
11
Ромариньо
7
Давид
9
Паулиста
9
Паулиста
7
Давид
Остались в запасе
Баия
Форталеза
4
Вандерсон
ЦЗ
77
Алессон
ЛВ
30
Marco Antonio
ЦФ
31
Росси
ПВ
29
Ramon
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
10
Éderson
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
88
Luiz Henrique
ЦФ
93
Макс Валеф
ВР
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
8
Derley
ЦП
25
Марлон
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
4
Вандерсон
ЦЗ
77
Алессон
ЛВ
30
Marco Antonio
ЦФ
31
Росси
ПВ
29
Ramon
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
Остались в запасе
10
Éderson
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
88
Luiz Henrique
ЦФ
93
Макс Валеф
ВР
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
8
Derley
ЦП
25
Марлон
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Баия - Форталеза
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Стадион:
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