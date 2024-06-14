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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Форталеза
Баия - Форталеза: обзор матча 14 июня 2024
Баия
14.06.2024, пятница, 03:30
Бразилия. Серия А, 8 тур
2 : 0
Завершен
Форталеза
81'
Ж. Лукас
81'
Ж. Лукас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баия - Форталеза
Желтая карточка
К. де Пена
90'
+4
Желтая карточка
Y. Felipe
87'
Желтая карточка
M. Felipe
86'
Замена
Y. Felipe
️️️️
Э. Рибейро
85'
84'
Замена
Я. Пикачу
️️️️
Б. Лопес
84'
Замена
I. Machuca
️️️️
З. Велисон
84'
Замена
П. Роша
️️️️
Э. Мартинес
82'
Желтая карточка
Т. Почеттино
ГОЛ! 2:0!
Ж. Лукас
Пас отдал
Э. Рибейро
81'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Лукас
Пас отдал
Э. Рибейро
81'
Замена
Сисиньо
️️️️
Жилберто
76'
Желтая карточка
А. Кайо
71'
Желтая карточка
А. Кайо
71'
64'
Замена
Т. Почеттино
️️️️
Г. Насименту
64'
Замена
Х. Мартин Лусеро
️️️️
Р. Кайзер
Замена
К. де Пена
️️️️
Каули
62'
Желтая карточка
Кану
59'
Замена
О. Эступиньян
️️️️
Эвералдо
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
23
Резенде
ОП
10
Эвертон Рибейро
(К)
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
80
Каули
АП
7
Адемир
ПВ
46
Лучано Джуба
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Форталеза
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
2
Тинга
(К)
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
28
Зе Велисон
ОП
28
Педро Аугусто
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
77
Брено Лопес
ПВ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
1
João Ricardo
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Баия
31
Адриэл
ВР
66
Риан Карлос
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
Форталеза
23
Сантос
ВР
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
32
Педро Роша
ЛВ
37
Kauan
ЦП
5
Матеус Россетто
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
23
Dudu
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
2-1-3-2-3
3
12
Жилберто
23
Резенде
10
Рибейро
8
Кайо
6
Лукас
80
Каули
7
Адемир
1
27
Эвералдо
46
Джуба
4-1-2-2-2
2
Бритес
2
Тинга
4
Тити
6
Джонатан
28
Велисон
28
Аугусто
35
Насименту
77
Лопес
6
Мартинес
1
79
Кайзер
12
Жилберто
40
Сисиньо
40
Сисиньо
12
Жилберто
80
Каули
14
де Пена
14
де Пена
80
Каули
27
Эвералдо
19
Эступиньян
19
Эступиньян
27
Эвералдо
10
Рибейро
88
88
10
Рибейро
28
Велисон
11
11
28
Велисон
77
Лопес
22
Пикачу
22
Пикачу
77
Лопес
6
Мартинес
32
Роша
32
Роша
6
Мартинес
35
Насименту
8
Почеттино
8
Почеттино
35
Насименту
79
Кайзер
18
Лусеро
18
Лусеро
79
Кайзер
Остались в запасе
Баия
Форталеза
31
Адриэл
ВР
66
Риан Карлос
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
23
Сантос
ВР
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
37
Kauan
ЦП
5
Матеус Россетто
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
23
Dudu
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Остались в запасе
31
Адриэл
ВР
66
Риан Карлос
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
Остались в запасе
23
Сантос
ВР
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
37
Kauan
ЦП
5
Матеус Россетто
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
23
Dudu
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Статистика матча Баия - Форталеза
6
1
Всего ударов по воротам
12
21
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Угловые удары
5
9
Нарушения
14
9
Офсайды
0
6
Количество передач
512
414
Сейвы
6
2
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
6
10
xG (ожидаемые голы)
1.13
1.27
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Главный судья:
Felipe Fernandes de Lima, Brazil
Стадион:
Фонте-Нова
Новости команд
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Баия
Форталеза
Серия A: шансы «Ботафого» и «Баии» на победу в матче 37-го тура
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Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
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