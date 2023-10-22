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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Форталеза
Баия - Форталеза: обзор матча 22 октября 2023
Баия
22.10.2023, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 28 тур
2 : 0
Завершен
Форталеза
22'
Кану
90+6'
Р. Ратао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баия - Форталеза
ГОЛ! 2:0!
Р. Ратао
90'
+6
Замена
Адемир
️️️️
Эвералдо
79'
Замена
D. Rosa
️️️️
Каули
79'
76'
Замена
Тинга
️️️️
D.
71'
Замена
А. Кайо
️️️️
П. Аугусто
71'
Замена
Х. Мартин Лусеро
️️️️
Калебе
64'
Желтая карточка
Б. Пачеко
Замена
Л. Джуба
️️️️
Тасиано
62'
Желтая карточка
Каули
59'
46'
Замена
Калебе
️️️️
L. Sasha
46'
Замена
I. Machuca
️️️️
Гилерме
Замена
M. Bahia
️️️️
К. Кандидо
46'
45'
+4
Желтая карточка
L. Sasha
Желтая карточка
Y. Felipe
45'
44'
Желтая карточка
Э. Бритес
Желтая карточка
Р. Густаво
36'
ГОЛ! 1:0!
Кану
22'
Желтая карточка
К. Кандидо
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
21
Камило Кандидо
ЛЗ
4
Кану
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
5
Николас Асеведо
ОП
16
Тасиано
ЦП
80
Каули
АП
88
Yago Felipe
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
20
Гилерме
ПВ
7
Мариньо
ПВ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
1
João Ricardo
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Баия
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
29
Diego Rosa
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
7
Адемир
ПВ
33
Давид Дуарт
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
Форталеза
2
Тинга
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
11
Imanol Machuca
ЦП
25
Винисиус Заносело
ЦП
30
Калебе
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
4-1-1-1-4
21
Кандидо
4
Кану
34
Густаво
12
Жилберто
5
Асеведо
16
Тасиано
80
Каули
88
1
20
Тейшейра
27
Эвералдо
3-2-2-4
2
Бритес
2
Фигейреду
91
Пачеко
28
Аугусто
88
7
Мариньо
20
Гилерме
23
91
1
91
Гальярдо
80
Каули
29
29
80
Каули
27
Эвералдо
7
Адемир
7
Адемир
27
Эвералдо
16
Тасиано
46
Джуба
46
Джуба
16
Тасиано
21
Кандидо
6
6
21
Кандидо
23
2
Тинга
2
Тинга
23
20
Гилерме
11
11
20
Гилерме
88
30
Калебе
30
Калебе
88
28
Аугусто
8
Кайо
8
Кайо
28
Аугусто
Калебе
18
Лусеро
18
Лусеро
Калебе
Остались в запасе
Баия
Форталеза
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
18
Лео Читтадини
ЦП
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
33
Давид Дуарт
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
4
Тити
ЦЗ
25
Винисиус Заносело
ЦП
32
Педро Роша
ЛВ
16
Fernando Miguel
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Остались в запасе
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
18
Лео Читтадини
ЦП
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
33
Давид Дуарт
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
Остались в запасе
4
Тити
ЦЗ
25
Винисиус Заносело
ЦП
32
Педро Роша
ЛВ
16
Fernando Miguel
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Статистика матча Баия - Форталеза
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Стадион:
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