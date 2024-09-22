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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Баия
Форталеза - Баия: обзор матча 22 сентября 2024
Форталеза
22.09.2024, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 27 тур
4 : 1
Завершен
Баия
28'
Мариньо
37'
Мариньо
80'
Т. Почеттино
89'
Р. Кайзер
30'
Эвералдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Баия
ГОЛ! 4:1!
Р. Кайзер
Пас отдал
Э. Мартинес
89'
Замена
П. Аугусто
️️️️
М. Россетто
86'
Замена
Тинга
️️️️
E. Mancuso
86'
Красная карточка
З. Велисон
84'
Замена
Я. Пикачу
️️️️
Мариньо
82'
ГОЛ! 3:1!
Т. Почеттино
80'
Пенальти не реализован!
Т. Почеттино
79'
Замена
Р. Кайзер
️️️️
Х. Мартин Лусеро
76'
Замена
Т. Почеттино
️️️️
Г. Насименту
75'
74'
Замена
Адемир
️️️️
Каули
74'
Замена
К. де Пена
️️️️
Э. Рибейро
73'
Замена
Л. Родригес
️️️️
Эвералдо
46'
Замена
Р. Ратао
️️️️
Тасиано
46'
Замена
Резенде
️️️️
В. Куэста
Желтая карточка
Х. Мартин Лусеро
41'
ГОЛ! 2:1!
Мариньо
Пас отдал
Э. Бритес
37'
30'
ГОЛ! 1:1!
Эвералдо
Пас отдал
Каули
ГОЛ! 1:0!
Мариньо
Пас отдал
З. Велисон
28'
20'
Желтая карточка
Ж. Лукас
Желтая карточка
М. Россетто
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
40
Eros Mancuso
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
14
Tomás Cardona
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
28
Зе Велисон
ОП
35
Геркулес Насименту
ЦП
5
Матеус Россетто
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
7
Мариньо
ПВ
1
João Ricardo
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Баия
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
10
Эвертон Рибейро
(К)
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
16
Тасиано
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
80
Каули
АП
27
Эвералдо
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Форталеза
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
2
Тинга
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
8
Томас Почеттино
АП
22
Яго Пикачу
ПП
77
Брено Лопес
ПВ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
Баия
57
Иаго
ЛЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
40
Сисиньо
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
23
Резенде
ОП
7
Адемир
ПВ
97
Лучано Родригес
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
4-1-2-2-2
40
13
Кушчевич
14
2
Бритес
28
Велисон
35
Насименту
5
Россетто
6
Мартинес
7
Мариньо
18
Лусеро
1
3-4-1-3
4
Ариас
31
Куэста
3
8
Кайо
16
Тасиано
6
Лукас
10
Рибейро
80
Каули
46
Джуба
1
27
Эвералдо
40
2
Тинга
2
Тинга
40
5
Россетто
28
Аугусто
28
Аугусто
5
Россетто
35
Насименту
8
Почеттино
8
Почеттино
35
Насименту
7
Мариньо
22
Пикачу
22
Пикачу
7
Мариньо
18
Лусеро
79
Кайзер
79
Кайзер
18
Лусеро
31
Куэста
23
Резенде
23
Резенде
31
Куэста
10
Рибейро
14
де Пена
14
де Пена
10
Рибейро
16
Тасиано
9
Ратао
9
Ратао
16
Тасиано
80
Каули
7
Адемир
7
Адемир
80
Каули
27
Эвералдо
97
Родригес
97
Родригес
27
Эвералдо
Остались в запасе
Форталеза
Баия
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
4
Тити
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
77
Брено Лопес
ПВ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
57
Иаго
ЛЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
40
Сисиньо
ПЗ
88
Yago Felipe
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
4
Тити
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
77
Брено Лопес
ПВ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
Остались в запасе
57
Иаго
ЛЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
40
Сисиньо
ПЗ
88
Yago Felipe
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Форталеза - Баия
2
1
1
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
1
Нарушения
13
9
Офсайды
3
4
Количество передач
380
650
Сейвы
3
3
Точность передач %
83
90
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
1.43
0.53
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэл Клаус
Стадион:
Estadio Castelão, Fortaleza
Новости команд
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