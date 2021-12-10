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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Баия
Форталеза - Баия: обзор матча 10 декабря 2021
Форталеза
10.12.2021, пятница, 03:30
Бразилия. Серия А, 38 тур
2 : 1
Завершен
Баия
45+7'
В. Паулиста (П)
79'
Я. Пикачу (П)
25'
R. (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Форталеза - Баия
Замена
V. Depietri
️️️️
Давид
90'
+5
85'
Замена
Даниэл
️️️️
R.
Желтая карточка
O.
81'
Желтая карточка
Я. Пикачу
80'
Замена
Б. Мело
️️️️
O.
80'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Я. Пикачу
79'
77'
Желтая карточка
Х. Конти
Замена
I. Torres
️️️️
В. Паулиста
68'
Замена
Л. Лима
️️️️
M. Vargas
68'
59'
Замена
L. Mugni
️️️️
Ж. Капишаба
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Паулиста
45'
+7
Желтая карточка
M. Vargas
43'
28'
Желтая карточка
R. N. Oliveira
25'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
R.
Желтая карточка
M. Boeck
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
11
Osvaldo
ЦП
5
Матеус Хусса
ЦФ
22
Яго Пикачу
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Баия
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
13
Херман Конти
ЦФ
2
Нино Параиба
ЦФ
4
Luiz Otávio
ЦФ
21
R. N. Oliveira
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
13
Эдерсон
ЦП
7
Edinho
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
77
Igor Torres
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Баия
8
Luizao
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
41
Gustavo Henrique
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
11
Hugo Rodallega
ЦФ
3-1-1-4
1
4
Беневенуто
2
Тинга
4
Тити
11
7
Давид
5
Хусса
9
Паулиста
96
22
Пикачу
1-5
29
Капишаба
2
Параиба
9
Жилберто
10
21
4
11
26
Мело
26
Мело
11
96
6
Лима
6
Лима
96
Фелипе
13
Эдерсон
13
Эдерсон
Фелипе
9
Паулиста
77
77
9
Паулиста
7
Давид
11
11
7
Давид
10
94
Даниэл
94
Даниэл
10
29
Капишаба
26
26
29
Капишаба
Фернандо
11
11
Фернандо
Остались в запасе
Форталеза
Баия
27
Felipe Alves
ВР
7
Edinho
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
13
Даниэл Гедес
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
8
Luizao
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
41
Gustavo Henrique
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
27
Felipe Alves
ВР
7
Edinho
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
13
Даниэл Гедес
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Остались в запасе
8
Luizao
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
41
Gustavo Henrique
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Форталеза - Баия
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Кастелан
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