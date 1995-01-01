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    Форталеза - результаты

    Город Форталеза
    Дивизион Бразилия-Серия А
    Сайт http://fortaleza1918.com.br/
    Стадион Кастелан
    Тренер Рожерио Сени
    Турниры:
    Бразилия. Серия А 2022
    38 тур
    		13 ноября, воскресенье 22:00 Сантос 0:2 Форталеза
    37 тур
    		10 ноября, четверг 02:30 Форталеза 6:0 Брагантино
    36 тур
    		6 ноября, воскресенье 22:00 Форталеза 1:1 Атлетико Гойяненсе
    35 тур
    		3 ноября, четверг 03:30 Палмейрас 4:0 Форталеза
    34 тур
    		28 октября, пятница 01:00 Форталеза 3:1 Коритиба
    33 тур
    		25 октября, вторник 02:00 Форталеза 0:0 Атлетико Минейро
    32 тур
    		16 октября, воскресенье 02:30 Америка Минейро 1:2 Форталеза
    31 тур
    		9 октября, воскресенье 22:00 Форталеза 2:0 Аваи
    30 тур
    		6 октября, четверг 01:30 Атлетико Паранаэнсе 1:1 Форталеза
    29 тур
    		2 октября, воскресенье 01:00 Гойас 0:1 Форталеза
    28 тур
    		29 сентября, четверг 01:00 Форталеза 3:2 Фламенго
    27 тур
    		19 сентября, понедельник 00:00 Жувентуде 1:1 Форталеза
    26 тур
    		11 сентября, воскресенье 01:00 Флуминенсе 2:1 Форталеза
    25 тур
    		4 сентября, воскресенье 22:00 Форталеза 1:3 Ботафого
    24 тур
    		28 августа, воскресенье 22:00 Сан-Паулу 0:1 Форталеза
    23 тур
    		22 августа, понедельник 00:00 Форталеза 1:0 Коринтианс
    22 тур
    		14 августа, воскресенье 22:00 Сеара 0:1 Форталеза
    21 тур
    		8 августа, понедельник 00:00 Форталеза 3:0 Интернасьонал
    20 тур
    		1 августа, понедельник 00:00 Куяба 0:1 Форталеза
    19 тур
    		25 июля, понедельник 01:00 Форталеза 0:0 Сантос
    18 тур
    		21 июля, четверг 01:00 Брагантино 2:1 Форталеза
    17 тур
    		18 июля, понедельник 00:00 Атлетико Гойяненсе 0:1 Форталеза
    16 тур
    		11 июля, понедельник 00:00 Форталеза 0:0 Палмейрас
    15 тур
    		4 июля, понедельник 03:00 Коритиба 2:1 Форталеза
    14 тур
    		26 июня, воскресенье 03:00 Атлетико Минейро 3:2 Форталеза
    13 тур
    		20 июня, понедельник 00:00 Форталеза 1:0 Америка Минейро
    12 тур
    		17 июня, пятница 01:00 Аваи 3:2 Форталеза
    11 тур
    		13 июня, понедельник 01:00 Форталеза 0:0 Атлетико Паранаэнсе
    10 тур
    		10 июня, пятница 02:00 Форталеза 1:1 Гойас
    9 тур
    		5 июня, воскресенье 22:00 Фламенго 1:2 Форталеза
    3 тур
    		2 июня, четверг 02:30 Форталеза 0:1 Сеара
    8 тур
    		29 мая, воскресенье 02:30 Форталеза 1:1 Жувентуде
    7 тур
    		22 мая, воскресенье 22:00 Форталеза 0:1 Флуминенсе
    6 тур
    		16 мая, понедельник 00:00 Ботафого 3:1 Форталеза
    5 тур
    		9 мая, понедельник 01:00 Форталеза 1:1 Сан-Паулу
    4 тур
    		1 мая, воскресенье 22:00 Коринтианс 1:0 Форталеза
    2 тур
    		18 апреля, понедельник 00:00 Интернасьонал 2:1 Форталеза
    1 тур
    		11 апреля, понедельник 00:00 Форталеза 0:1 Куяба
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