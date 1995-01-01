Турниры:
Бразилия. Серия А 2022
|38 тур
|13 ноября, воскресенье
|22:00
|Сантос
|0:2
|Форталеза
|37 тур
|10 ноября, четверг
|02:30
|Форталеза
|6:0
|Брагантино
|36 тур
|6 ноября, воскресенье
|22:00
|Форталеза
|1:1
|Атлетико Гойяненсе
|35 тур
|3 ноября, четверг
|03:30
|Палмейрас
|4:0
|Форталеза
|34 тур
|28 октября, пятница
|01:00
|Форталеза
|3:1
|Коритиба
|33 тур
|25 октября, вторник
|02:00
|Форталеза
|0:0
|Атлетико Минейро
|32 тур
|16 октября, воскресенье
|02:30
|Америка Минейро
|1:2
|Форталеза
|31 тур
|9 октября, воскресенье
|22:00
|Форталеза
|2:0
|Аваи
|30 тур
|6 октября, четверг
|01:30
|Атлетико Паранаэнсе
|1:1
|Форталеза
|29 тур
|2 октября, воскресенье
|01:00
|Гойас
|0:1
|Форталеза
|28 тур
|29 сентября, четверг
|01:00
|Форталеза
|3:2
|Фламенго
|27 тур
|19 сентября, понедельник
|00:00
|Жувентуде
|1:1
|Форталеза
|26 тур
|11 сентября, воскресенье
|01:00
|Флуминенсе
|2:1
|Форталеза
|25 тур
|4 сентября, воскресенье
|22:00
|Форталеза
|1:3
|Ботафого
|24 тур
|28 августа, воскресенье
|22:00
|Сан-Паулу
|0:1
|Форталеза
|23 тур
|22 августа, понедельник
|00:00
|Форталеза
|1:0
|Коринтианс
|22 тур
|14 августа, воскресенье
|22:00
|Сеара
|0:1
|Форталеза
|21 тур
|8 августа, понедельник
|00:00
|Форталеза
|3:0
|Интернасьонал
|20 тур
|1 августа, понедельник
|00:00
|Куяба
|0:1
|Форталеза
|19 тур
|25 июля, понедельник
|01:00
|Форталеза
|0:0
|Сантос
|18 тур
|21 июля, четверг
|01:00
|Брагантино
|2:1
|Форталеза
|17 тур
|18 июля, понедельник
|00:00
|Атлетико Гойяненсе
|0:1
|Форталеза
|16 тур
|11 июля, понедельник
|00:00
|Форталеза
|0:0
|Палмейрас
|15 тур
|4 июля, понедельник
|03:00
|Коритиба
|2:1
|Форталеза
|14 тур
|26 июня, воскресенье
|03:00
|Атлетико Минейро
|3:2
|Форталеза
|13 тур
|20 июня, понедельник
|00:00
|Форталеза
|1:0
|Америка Минейро
|12 тур
|17 июня, пятница
|01:00
|Аваи
|3:2
|Форталеза
|11 тур
|13 июня, понедельник
|01:00
|Форталеза
|0:0
|Атлетико Паранаэнсе
|10 тур
|10 июня, пятница
|02:00
|Форталеза
|1:1
|Гойас
|9 тур
|5 июня, воскресенье
|22:00
|Фламенго
|1:2
|Форталеза
|3 тур
|2 июня, четверг
|02:30
|Форталеза
|0:1
|Сеара
|8 тур
|29 мая, воскресенье
|02:30
|Форталеза
|1:1
|Жувентуде
|7 тур
|22 мая, воскресенье
|22:00
|Форталеза
|0:1
|Флуминенсе
|6 тур
|16 мая, понедельник
|00:00
|Ботафого
|3:1
|Форталеза
|5 тур
|9 мая, понедельник
|01:00
|Форталеза
|1:1
|Сан-Паулу
|4 тур
|1 мая, воскресенье
|22:00
|Коринтианс
|1:0
|Форталеза
|2 тур
|18 апреля, понедельник
|00:00
|Интернасьонал
|2:1
|Форталеза
|1 тур
|11 апреля, понедельник
|00:00
|Форталеза
|0:1
|Куяба