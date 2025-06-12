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Прогноз на точный счёт матча «Форталеза» – «Сантос»: Серия A, 13 июня 2025

12 июня 2025 10:31
Форталеза - Сантос
13 июн. 2025, пятница 01:30 | Бразилия. Серия А, 12 тур
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5.50
Точный счёт 1:0 в пользу «Сантоса»
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13 июня на стадионе «Кастелао» состоится матч 12-го тура чемпионата Бразилии между «Форталезой» и «Сантосом». Обе команды находятся в зоне вылета и борются за выживание, что добавляет турнирной интриги. «Форталеза» проигрывает уже пять матчей подряд, а «Сантос» не может стабильно набирать очки, но обороняется увереннее.

«Форталеза»

У «Форталезы» серьeзный спад. После 11 туров команда набрала 10 очков и занимает 17-е место. В трeх последних матчах чемпионата она проигрывает, но при этом стабильно забивает. Однако оборона проваливается: 12 пропущенных голов в пяти матчах, включая 0:5 от «Фламенго» в последнем туре. Команда забила всего один мяч за эти пять игр и почти не создаeт моментов. Лусеро остаeтся лучшим бомбардиром, но в последних играх он неэффективен.

«Сантос»

«Сантос» идeт на 18-м месте, имея в активе 8 очков. В прошлом туре команда уступила «Ботафого» со счeтом 0:1, однако в целом еe оборона выглядит организованной – 5 пропущенных мячей за последние 5 игр. Проблема – слабая реализация: только 2 забитых гола за этот период. Гильерме остаeтся ключевым игроком в атаке, но командной игры впереди мало. «Сантос» играет строго и старается использовать редкие шансы.

Факты о командах:

«Форталеза»

  • Проигрывает 5 матчей подряд
  • Пропускает в среднем 2.4 гола за игру
  • Забивает в 3 последних матчах Серии A
  • Не забивает в 5 из 7 последних матчей
  • 1 гол за 5 последних игр

«Сантос»

  • Забивает в среднем 0.4 гола за игру
  • Пропускает 1.0 гола в среднем
  • 2 победы в последних 6 матчах
  • Последний матч: поражение 0:1 от «Ботафого»

Личные встречи
45% (5)
36% (4)
18% (2)
19
Забитых мячей
12
1.73
В среднем за матч
1.09
4:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  3:3
Бразилия. Серия А, 12 тур
Форталеза
2 : 3
13.06.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сантос
1 : 2
07.12.2023
Форталеза
Бразилия. Серия А, 19 тур
Форталеза
4 : 0
14.08.2023
Сантос
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Сантос
0 : 2
13.11.2022
Форталеза
Бразилия. Серия А, 19 тур
Форталеза
0 : 0
25.07.2022
Сантос
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сантос
2 : 0
26.11.2021
Форталеза
Бразилия. Серия А, 16 тур
Форталеза
1 : 1
16.08.2021
Сантос
Бразилия. Серия А, 31 тур
Форталеза
2 : 0
22.01.2021
Сантос
Бразилия. Серия А, 12 тур
Сантос
1 : 1
28.09.2020
Форталеза
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
2 : 1
29.11.2019
Сантос
Бразилия. Серия А, 16 тур
Сантос
3 : 3
25.08.2019
Форталеза
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Прогноз на матч «Форталеза» – «Сантос»

Обе команды пребывают в кризисе, но «Сантос» выглядит немного стабильнее в обороне. «Форталеза» много пропускает, хотя и забивает в последних турах. «Сантос» может воспользоваться уязвимой обороной хозяев, чтобы прервать серию неудач. При этом матч вряд ли получится результативным: атака обеих сторон в плохой форме.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Сантоса».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:0 в пользу «Сантоса» – коэффициент 5.50
  • Победа «Сантоса» – коэффициент 3.30
  • Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 1.65
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.70

5.50
Точный счёт 1:0 в пользу «Сантоса»
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Автор: Гроховский Сергей
Бразилия. Серия А Сантос Форталеза
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