13 июня на стадионе «Кастелао» состоится матч 12-го тура чемпионата Бразилии между «Форталезой» и «Сантосом». Обе команды находятся в зоне вылета и борются за выживание, что добавляет турнирной интриги. «Форталеза» проигрывает уже пять матчей подряд, а «Сантос» не может стабильно набирать очки, но обороняется увереннее.

«Форталеза»

У «Форталезы» серьeзный спад. После 11 туров команда набрала 10 очков и занимает 17-е место. В трeх последних матчах чемпионата она проигрывает, но при этом стабильно забивает. Однако оборона проваливается: 12 пропущенных голов в пяти матчах, включая 0:5 от «Фламенго» в последнем туре. Команда забила всего один мяч за эти пять игр и почти не создаeт моментов. Лусеро остаeтся лучшим бомбардиром, но в последних играх он неэффективен.

«Сантос»

«Сантос» идeт на 18-м месте, имея в активе 8 очков. В прошлом туре команда уступила «Ботафого» со счeтом 0:1, однако в целом еe оборона выглядит организованной – 5 пропущенных мячей за последние 5 игр. Проблема – слабая реализация: только 2 забитых гола за этот период. Гильерме остаeтся ключевым игроком в атаке, но командной игры впереди мало. «Сантос» играет строго и старается использовать редкие шансы.

Факты о командах:

«Форталеза»

Проигрывает 5 матчей подряд

Пропускает в среднем 2.4 гола за игру

Забивает в 3 последних матчах Серии A

Не забивает в 5 из 7 последних матчей

1 гол за 5 последних игр

«Сантос»

Забивает в среднем 0.4 гола за игру

Пропускает 1.0 гола в среднем

2 победы в последних 6 матчах

Последний матч: поражение 0:1 от «Ботафого»

Личные встречи 45% (5) 36% (4) 18% (2) 19 Забитых мячей 12 1.73 В среднем за матч 1.09 4:0 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 2:3 Самая крупная ничья: 3:3 Бразилия. Серия А, 12 тур Форталеза 2 : 3 Сантос Бразилия. Серия А, 38 тур Сантос 1 : 2 Форталеза Бразилия. Серия А, 19 тур Форталеза 4 : 0 Сантос Бразилия. Серия А, 38 тур Сантос 0 : 2 Форталеза Бразилия. Серия А, 19 тур Форталеза 0 : 0 Сантос Бразилия. Серия А, 35 тур Сантос 2 : 0 Форталеза Бразилия. Серия А, 16 тур Форталеза 1 : 1 Сантос Бразилия. Серия А, 31 тур Форталеза 2 : 0 Сантос Бразилия. Серия А, 12 тур Сантос 1 : 1 Форталеза Бразилия. Серия А, 35 тур Форталеза 2 : 1 Сантос Бразилия. Серия А, 16 тур Сантос 3 : 3 Форталеза

Прогноз на матч «Форталеза» – «Сантос»

Обе команды пребывают в кризисе, но «Сантос» выглядит немного стабильнее в обороне. «Форталеза» много пропускает, хотя и забивает в последних турах. «Сантос» может воспользоваться уязвимой обороной хозяев, чтобы прервать серию неудач. При этом матч вряд ли получится результативным: атака обеих сторон в плохой форме.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Сантоса».

Рекомендованные ставки: