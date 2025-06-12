13 июня на стадионе «Кастелао» состоится матч 12-го тура чемпионата Бразилии между «Форталезой» и «Сантосом». Обе команды находятся в зоне вылета и борются за выживание, что добавляет турнирной интриги. «Форталеза» проигрывает уже пять матчей подряд, а «Сантос» не может стабильно набирать очки, но обороняется увереннее.
«Форталеза»
У «Форталезы» серьeзный спад. После 11 туров команда набрала 10 очков и занимает 17-е место. В трeх последних матчах чемпионата она проигрывает, но при этом стабильно забивает. Однако оборона проваливается: 12 пропущенных голов в пяти матчах, включая 0:5 от «Фламенго» в последнем туре. Команда забила всего один мяч за эти пять игр и почти не создаeт моментов. Лусеро остаeтся лучшим бомбардиром, но в последних играх он неэффективен.
«Сантос»
«Сантос» идeт на 18-м месте, имея в активе 8 очков. В прошлом туре команда уступила «Ботафого» со счeтом 0:1, однако в целом еe оборона выглядит организованной – 5 пропущенных мячей за последние 5 игр. Проблема – слабая реализация: только 2 забитых гола за этот период. Гильерме остаeтся ключевым игроком в атаке, но командной игры впереди мало. «Сантос» играет строго и старается использовать редкие шансы.
Факты о командах:
«Форталеза»
- Проигрывает 5 матчей подряд
- Пропускает в среднем 2.4 гола за игру
- Забивает в 3 последних матчах Серии A
- Не забивает в 5 из 7 последних матчей
- 1 гол за 5 последних игр
«Сантос»
- Забивает в среднем 0.4 гола за игру
- Пропускает 1.0 гола в среднем
- 2 победы в последних 6 матчах
- Последний матч: поражение 0:1 от «Ботафого»
Прогноз на матч «Форталеза» – «Сантос»
Обе команды пребывают в кризисе, но «Сантос» выглядит немного стабильнее в обороне. «Форталеза» много пропускает, хотя и забивает в последних турах. «Сантос» может воспользоваться уязвимой обороной хозяев, чтобы прервать серию неудач. При этом матч вряд ли получится результативным: атака обеих сторон в плохой форме.
Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Сантоса».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:0 в пользу «Сантоса» – коэффициент 5.50
- Победа «Сантоса» – коэффициент 3.30
- Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 1.65
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.70