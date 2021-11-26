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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Форталеза
Сантос - Форталеза: обзор матча 26 ноября 2021
Сантос
26.11.2021, пятница, 01:00
Бразилия. Серия А, 35 тур
2 : 0
Завершен
Форталеза
71'
М. Леонардо (П)
90'
М. Леонардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сантос - Форталеза
Замена
Сандри
️️️️
Ф. Джонатан
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
М. Леонардо
90'
86'
Замена
В. Паулиста
️️️️
Робсон
86'
Замена
Ромариньо
️️️️
Давид
Замена
В. Балиэйро
️️️️
А. Габриэль
80'
80'
Замена
E.
️️️️
Рональд
Желтая карточка
М. Гильерме
79'
73'
Замена
L. Crispim
️️️️
Я. Пикачу
Желтая карточка
М. Леонардо
72'
72'
Замена
Л. Лима
️️️️
M. Vargas
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Леонардо
71'
Замена
Г. Камачо
️️️️
В. Заносело
61'
Замена
М. Леонардо
️️️️
D. Tardelli
46'
Замена
Г. Пирани
️️️️
Мариньо
46'
Желтая карточка
В. Заносело
39'
38'
Желтая карточка
М. Беневенуто
21'
Желтая карточка
Я. Пикачу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
15
Кайки
ЦФ
34
Жоао Пауло
ЦФ
9
Diego Tardelli
ЦФ
7
Мариньо
ЦФ
20
Анжело Габриэль
ЦФ
22
Лукас Брага
ЦФ
25
Винисиус Заносело
ЦФ
95
Маркос Гильерме
ЦФ
3
Данило Боса
ЦФ
15
Луис Фелипе
ЦФ
6
Фелипе Джонатан
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
13
Эдерсон
ЦП
30
Робсон
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
8
Рональд
ЦФ
22
Яго Пикачу
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Сантос
3
Вагнер Леонардо
ЦФ
21
Raniel
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
7
Карлос Санчес
ЦФ
17
Винисиус Балиэйро
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
29
Гильерме Камачо
ЦФ
6
Сандри
ЦФ
4
Робсон Рейс
ЦФ
31
ParÃ¡
ЦФ
20
Мораес
ЦФ
13
Жандрей
ЦФ
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
33
Nathan Mendes
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
7
Edinho
ЦП
15
Фелипе
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
5
95
Гильерме
6
Джонатан
15
Фелипе
3
Боса
25
Заносело
4-1-1-4
1
4
Тити
2
Тинга
26
Мело
4
Беневенуто
13
Эдерсон
7
Давид
22
Пикачу
8
Рональд
96
30
Робсон
9
38
Леонардо
38
Леонардо
9
20
Габриэль
17
Балиэйро
17
Балиэйро
20
Габриэль
7
Мариньо
12
Пирани
12
Пирани
7
Мариньо
25
Заносело
29
Камачо
29
Камачо
25
Заносело
6
Джонатан
6
Сандри
6
Сандри
6
Джонатан
96
6
Лима
6
Лима
96
8
Рональд
7
7
8
Рональд
7
Давид
11
Ромариньо
11
Ромариньо
7
Давид
30
Робсон
9
Паулиста
9
Паулиста
30
Робсон
22
Пикачу
91
91
22
Пикачу
Остались в запасе
Сантос
Форталеза
3
Вагнер Леонардо
ЦФ
21
Raniel
ЦФ
7
Карлос Санчес
ЦФ
4
Робсон Рейс
ЦФ
31
ParÃ¡
ЦФ
20
Мораес
ЦФ
13
Жандрей
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
27
Felipe Alves
ВР
33
Nathan Mendes
ЦЗ
15
Фелипе
ЦП
9
Анхело Энрикес
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
3
Вагнер Леонардо
ЦФ
21
Raniel
ЦФ
7
Карлос Санчес
ЦФ
4
Робсон Рейс
ЦФ
31
ParÃ¡
ЦФ
20
Мораес
ЦФ
13
Жандрей
ЦФ
Остались в запасе
27
Felipe Alves
ВР
33
Nathan Mendes
ЦЗ
15
Фелипе
ЦП
9
Анхело Энрикес
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Сантос - Форталеза
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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