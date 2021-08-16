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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Сантос
Форталеза - Сантос: обзор матча 16 августа 2021
Форталеза
16.08.2021, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 16 тур
1 : 1
Завершен
Сантос
23'
L. Crispim
25'
К. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Форталеза - Сантос
Пенальти не реализован!
L. Crispim
90'
+2
87'
Замена
Мораес
️️️️
Мадсон
87'
Замена
В. Леонардо
️️️️
Г. Камачо
Замена
E.
️️️️
Я. Пикачу
86'
80'
Замена
P.
️️️️
К. Санчес
Замена
А. Энрикес
️️️️
Робсон
70'
Замена
Ромариньо
️️️️
M. Vargas
70'
Желтая карточка
Я. Пикачу
65'
Замена
Давид
️️️️
В. Паулиста
65'
61'
Замена
R.
️️️️
Г. Пирани
61'
Замена
Ивоней
️️️️
Ж. Мота
Желтая карточка
Робсон
36'
25'
ГОЛ! 1:1!
К. Санчес
ГОЛ! 1:0!
L. Crispim
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
13
Эдерсон
ЦП
30
Робсон
ЦФ
22
Яго Пикачу
ЦФ
5
Матеус Хусса
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Сантос
34
Жоао Пауло
ЦФ
6
Фелипе Джонатан
ЦФ
15
Луис Фелипе
ЦФ
22
Мадсон
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
15
Кайки
ЦФ
22
Лукас Брага
ЦФ
29
Гильерме Камачо
ЦФ
95
Маркос Гильерме
ЦФ
10
Жена Мота
ЦФ
7
Карлос Санчес
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
6
Carlinhos
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
7
Edinho
ЦП
11
Osvaldo
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
77
Igor Torres
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
8
Рональд
ЦФ
88
Luiz Henrique
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Сантос
17
Винисиус Балиэйро
ЦФ
31
ParÃ¡
ЦФ
20
Анжело Габриэль
ЦФ
43
Renyer
ЦФ
8
Ивоней
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
9
Бруно Маркес
ЦФ
21
Raniel
ЦФ
1
Diogenes
ЦФ
3
Вагнер Леонардо
ЦФ
20
Мораес
ЦФ
4
Робсон Рейс
ЦФ
3-1-5
1
4
Беневенуто
2
Тинга
4
Тити
13
Эдерсон
5
Хусса
9
Паулиста
96
91
22
Пикачу
5
22
Брага
7
Санчес
10
Мота
95
Гильерме
29
Камачо
22
Пикачу
7
7
22
Пикачу
96
11
Ромариньо
11
Ромариньо
96
9
Паулиста
7
Давид
7
Давид
9
Паулиста
30
Робсон
9
Энрикес
9
Энрикес
30
Робсон
7
Санчес
31
31
7
Санчес
10
Мота
8
Ивоней
8
Ивоней
10
Мота
12
Пирани
21
21
12
Пирани
29
Камачо
3
Леонардо
3
Леонардо
29
Камачо
22
Мадсон
20
Мораес
20
Мораес
22
Мадсон
Остались в запасе
Форталеза
Сантос
27
Felipe Alves
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
6
Carlinhos
ЦЗ
11
Osvaldo
ЦП
77
Igor Torres
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
8
Рональд
ЦФ
88
Luiz Henrique
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
17
Винисиус Балиэйро
ЦФ
20
Анжело Габриэль
ЦФ
43
Renyer
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
9
Бруно Маркес
ЦФ
1
Diogenes
ЦФ
4
Робсон Рейс
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
27
Felipe Alves
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
6
Carlinhos
ЦЗ
11
Osvaldo
ЦП
77
Igor Torres
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
8
Рональд
ЦФ
88
Luiz Henrique
ЦФ
Остались в запасе
17
Винисиус Балиэйро
ЦФ
20
Анжело Габриэль
ЦФ
43
Renyer
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
9
Бруно Маркес
ЦФ
1
Diogenes
ЦФ
4
Робсон Рейс
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Форталеза - Сантос
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
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