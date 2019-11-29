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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Сантос
Форталеза - Сантос: обзор матча 29 ноября 2019
Форталеза
29.11.2019, пятница, 02:00
Бразилия. Серия А, 35 тур
2 : 1
Завершен
Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Форталеза - Сантос
36'
Желтая карточка
Л. Перес
35'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
Начало матча
Статистика матча Форталеза - Сантос
2
1
8
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
8
Матчи команд
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01.12.2025
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21.11.2025
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- : -
24.11.2026
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19.11.2026
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2 : 1
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29.10.2026
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Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
1 : 2
18.10.2026
Сантос
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