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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Сантос
Форталеза - Сантос: обзор матча 14 августа 2023
Форталеза
14.08.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 19 тур
4 : 0
Завершен
Сантос
58'
I. Machuca
80'
Ж. Бассо (АГ)
83'
А. Кайо
90+1'
Б. Пачеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Сантос
ГОЛ! 4:0!
Б. Пачеко
Пас отдал
З. Велисон
90'
+1
Замена
L. Sasha
️️️️
А. Кайо
85'
Замена
С. Ромеро
️️️️
Т. Гальярдо
84'
ГОЛ! 3:0!
А. Кайо
Пас отдал
Я. Пикачу
83'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Ж. Бассо
80'
79'
Замена
Л. Диас
️️️️
Ж. Лукас
Замена
П. Аугусто
️️️️
Т. Почеттино
77'
71'
Замена
Й. Сотельдо
️️️️
Л. Брага
71'
Замена
Б. Месенга
️️️️
J. Furch
Замена
Я. Пикачу
️️️️
Мариньо
69'
Замена
Гилерме
️️️️
I. Machuca
69'
ГОЛ! 1:0!
I. Machuca
Пас отдал
Т. Почеттино
58'
46'
Замена
Г. Камачо
️️️️
Р. Фернандес
Желтая карточка
Тити
41'
38'
Желтая карточка
Р. Фернандес
Желтая карточка
I. Machuca
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
2
Тинга
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
11
Imanol Machuca
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
7
Мариньо
ПВ
1
João Ricardo
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Сантос
1
Владимир
ВР
16
Додо
ЛЗ
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
28
Жоаким
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
17
Доди
ОП
5
Родриго Фернандес
ОП
6
Жеан Лукас
ЦП
18
Julio Furch
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Форталеза
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
31
Гонсало Эскобар
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
11
Ромариньо
ЛВ
28
Педро Аугусто
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
20
Гилерме
ПВ
16
Fernando Miguel
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
Сантос
27
Pedrinho
ЦЗ
31
Алекс
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
7
Весли Патати
ЛВ
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
16
Нонато
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
97
Луан Диас
АП
88
Бруно Месенга
ЦФ
40
Cadu
ЦФ
50
Paulo Mazoti
ЦФ
1
Diogenes
ЦФ
4-2-1-4
91
Пачеко
2
Тинга
4
Тити
2
Бритес
11
8
Кайо
7
Мариньо
1
91
Гальярдо
8
Почеттино
28
Велисон
3-4-1-1-1
1
Владимир
16
Додо
13
Бассо
28
Жоаким
2
Лукас
17
Доди
5
Фернандес
12
Иносенсио
6
Лукас
22
Брага
18
8
Почеттино
28
Аугусто
28
Аугусто
8
Почеттино
8
Кайо
88
88
8
Кайо
7
Мариньо
22
Пикачу
22
Пикачу
7
Мариньо
11
20
Гилерме
20
Гилерме
11
91
Гальярдо
10
Ромеро
10
Ромеро
91
Гальярдо
22
Брага
30
Сотельдо
30
Сотельдо
22
Брага
5
Фернандес
29
Камачо
29
Камачо
5
Фернандес
6
Лукас
97
Диас
97
Диас
6
Лукас
18
88
Месенга
88
Месенга
18
Остались в запасе
Форталеза
Сантос
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
31
Гонсало Эскобар
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
11
Ромариньо
ЛВ
16
Fernando Miguel
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
27
Pedrinho
ЦЗ
31
Алекс
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
16
Нонато
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
40
Cadu
ЦФ
50
Paulo Mazoti
ЦФ
1
Diogenes
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Остались в запасе
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
31
Гонсало Эскобар
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
11
Ромариньо
ЛВ
16
Fernando Miguel
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
Остались в запасе
27
Pedrinho
ЦЗ
31
Алекс
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
16
Нонато
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
40
Cadu
ЦФ
50
Paulo Mazoti
ЦФ
1
Diogenes
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Главный тренер
Одаир Хеллман
Статистика матча Форталеза - Сантос
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
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