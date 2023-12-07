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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Форталеза
Сантос - Форталеза: обзор матча 07 декабря 2023
Сантос
07.12.2023, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 38 тур
1 : 2
Завершен
Форталеза
58'
Мессиас
39'
Мариньо
90+6'
Х. Мартин Лусеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сантос - Форталеза
90'
+6
ГОЛ! 1:2!
Х. Мартин Лусеро
Пас отдал
L. Sasha
83'
Замена
I. Machuca
️️️️
Гилерме
82'
Замена
L. Crispim
️️️️
З. Велисон
78'
Замена
Я. Пикачу
️️️️
Калебе
Замена
M. Silvera
️️️️
Ж. Лукас
73'
68'
Замена
П. Аугусто
️️️️
Мариньо
68'
Замена
L. Sasha
️️️️
Т. Почеттино
ГОЛ! 1:1!
Мессиас
Пас отдал
Л. Лима
58'
42'
Желтая карточка
Я. Пикачу
Замена
Л. Лима
️️️️
Додо
42'
Замена
Нонато
️️️️
Т. Ринкон
42'
39'
ГОЛ! 0:1!
Мариньо
Пас отдал
Т. Почеттино
35'
Желтая карточка
З. Велисон
26'
Желтая карточка
Т. Почеттино
Желтая карточка
Додо
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
16
Додо
ЛЗ
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
24
Мессиас
ЦЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
8
Томас Ринкон
(К)
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
18
Julio Furch
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
2
Тинга
(К)
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
20
Гилерме
ПВ
7
Мариньо
ПВ
1
João Ricardo
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Сантос
23
Жаир Кунья
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
7
Весли Патати
ЛВ
17
Доди
ОП
16
Нонато
ЦП
10
Лукас Лима
АП
30
Мигелито
ЦФ
1
Diogenes
ЦФ
88
Бруно Месенга
ЦФ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
11
Maximiliano Silvera
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Форталеза
31
Гонсало Эскобар
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
32
Педро Роша
ЛВ
88
Lucas Sasha
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
4-3-1-2
34
Пауло
12
Иносенсио
24
Мессиас
13
Бассо
16
Додо
8
Ринкон
6
Лукас
30
Сотельдо
22
Брага
38
Леонардо
18
4-1-2-4
2
Тинга
4
Беневенуто
4
Тити
91
Пачеко
30
Калебе
7
Мариньо
20
Гилерме
28
Велисон
8
Почеттино
18
Лусеро
1
8
Ринкон
16
Нонато
16
Нонато
8
Ринкон
16
Додо
10
Лима
10
Лима
16
Додо
6
Лукас
11
11
6
Лукас
8
Почеттино
88
88
8
Почеттино
20
Гилерме
11
11
20
Гилерме
7
Мариньо
28
Аугусто
28
Аугусто
7
Мариньо
30
Калебе
22
Пикачу
22
Пикачу
30
Калебе
28
Велисон
91
91
28
Велисон
Остались в запасе
Сантос
Форталеза
23
Жаир Кунья
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
17
Доди
ОП
7
Весли Патати
ЛВ
30
Мигелито
ЦФ
1
Diogenes
ЦФ
88
Бруно Месенга
ЦФ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
31
Гонсало Эскобар
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
8
Александре Кайо
ЦП
32
Педро Роша
ЛВ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Остались в запасе
23
Жаир Кунья
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
17
Доди
ОП
7
Весли Патати
ЛВ
30
Мигелито
ЦФ
1
Diogenes
ЦФ
88
Бруно Месенга
ЦФ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Остались в запасе
31
Гонсало Эскобар
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
8
Александре Кайо
ЦП
32
Педро Роша
ЛВ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Статистика матча Сантос - Форталеза
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Главный судья:
Leandro Pedro Vuaden, Brazil
Стадион:
Urbano Caldeira, Santos
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